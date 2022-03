Jsou úvahy o možném příměří při ruské agresi proti Ukrajině realistické?

17. 3. 2022

čas čtení 5 minut

Zatímco Rusko pokračovalo ve válce s Ukrajinou, vedlo jednání s Kyjevem.



Podle analytiků však jakýkoli trvalý mír závisí na přesvědčení Kremlu, že na bojišti nemůže dosáhnout vítězství.



"Určité šance tu jsou, ale jsem dost skeptický k tomu, že se v těchto rozhovorech podaří dosáhnout vyjednaného řešení," řekl Alexander Gabujev, vedoucí pracovník moskevského centra Carnegie. "Rusko bude nejen vyhrožovat svým jednání na bojišti, ale bude usilovat o vítězství na bojišti. Pokud mírnější - pokud se to tak dá nazvat - taktika nebude fungovat, pak Rusko prostě rozpoutá veškerou svou palebnou sílu. Zejména na Kyjev."





Putin ve středu pronesl agresivní projev k nejvyšším představitelům Ruska, v němž prohlásil, že ruská "speciální vojenská operace" probíhá podle plánu a že Rusko dosáhne svých cílů na Ukrajině a nebude se podřizovat Západu.



Za použití drsné rétoriky Putin přirovnal Západ k nacistickému Německu. Obvinil jej, že proti Rusku zahájil ekonomický "blitzkrieg" s cílem "demoralizovat naši společnost, převálcovat nás".



Informační kampaň vedená proti Rusku v západních médiích a na sociálních sítích má "přímou obdobu antisemitských pogromů, které prováděli nacisté v Německu ve 30. letech 20. století", uvedl Putin.



Na domácí půdě odsoudil "národní zrádce" a "pátou kolonu", kteří protestují a vystupují proti válce, a signalizují další zásah proti ruské opozici.



A na Ukrajině prohlásil, že Rusko dosáhne svých cílů "demilitarizace" Kyjeva a politické čistky, kterou označil za "denacifikaci".



Putin jako by ignoroval neúspěchy jeho armády ve válce, jež vedly k určitému zmírnění ruské vyjednávací pozice.



Zelenskyj to řekl ve svém stedečním videovystoupení: "Jak mi bylo řečeno, postoje při jednáních znějí realističtěji.



"Je však ještě potřeba čas, aby rozhodnutí byla v zájmu Ukrajiny."



Prvky možné dohody se ve středu dostaly do popředí zájmu. Z návrhu dokumentu, který jako první zveřejnil list Financial Times, vyplývá, že Rusko bude usilovat o ukrajinské prohlášení o "neutralitě" a omezení velikosti armády. Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak uvedl, že návrh pouze odráží ruské požadavky a že Ukrajina chce příměří, stažení ruských vojsk a právně závazné bezpečnostní záruky před ruskou agresí.



Rusko sice obsadilo území na jihu Ukrajiny a manévruje směrem ke Kyjevu, ale zjevně očekávalo kratší a méně nákladnou válku. A tyto rostoucí náklady pro Rusko, včetně některých jasných známek pochybností o válce uvnitř systému, mohou ovlivnit Putinovo rozhodováno, že v jeho zájmu může být pauza v násilí, ne-li trvalé urovnání.



"V zásadě je prostor pro dohodu pouze v hlavě Vladimira Putina," řekl Sam Greene, profesor ruské politiky a ředitel Russia Institute na King's College London. "Nejde o to, co může Kyjev nabídnout a co by bylo pro Moskvu přijatelné. Není to otázka toho, co může nabídnout Západ. Je to otázka toho, o čem se sám dokáže Putin přemluvit, aby přijal."



Ukrajina, inspirovaná svými prvními úspěchy na bojišti, také naznačila, že nebude kapitulovat před ruskými požadavky.



Ukrajinci říkají, že "Rusové chápou, že nemohou dosáhnout těchto cílů, které si stanovili, a my to slyšíme, dodává nám to určitý optimismus", tvrdí Orysia Lucevičová, vedoucí Ukrajinského fóra v programu Rusko a Eurasie v Chatham House. "Jejich pozice jsou však stále velmi vzdálené od dosažení dohody."



Některé otázky, jako například status Ruskem okupovaného Krymu a východní Ukrajiny, by se mohly ukázat jako kámen úrazu při dalších jednáních. Stejně tak by se mohly objevit ruské požadavky, zopakované ve středečním agresivním Putinově projevu, na ukrajinskou "demilitarizaci" a politickou čistku.



Ukrajina bude také chtít mít pevné bezpečnostní záruky, které pravděpodobně zajistí Západ, neboť přetrvávají obavy, že by Rusko mohlo využít jakéhokoli příměří jako záminky k doplnění zásob svých vojsk a pak pokračovat v útocích.





Nicméně prostor pro dohodu existuje i na ukrajinské straně, protože existuje "realistické pochopení, že potřebujeme zachránit ukrajinský stát, potřebujeme zajistit, aby Ukrajina kontrolovala co nejvíce území", řekl Lucevič.





Analytici prozatím uvedli, že očekávají, že rozhovory by mohly přinést nanejvýš dočasné příměří nebo prozatímní dohodu, nikoliv trvalé stažení ruských vojsk.



Nicméně existují znepokojivé náznaky, že Rusko plánuje zintenzivnit své útoky a bombardování měst, aby získalo větší vliv při vyjednávání.



"Ze strategického hlediska na Ukrajině panuje pochopení, že dokud je putinismus politikou Ruské federace, jsme všichni ve velmi nebezpečné situaci a Ukrajina je existenčně ohrožena," řekla Lucevičová.



Podrobnosti v angličtině ZDE

