Mají umřít hladem děti v Afghánistánu, nebo na Ukrajině? Kdo to rozhodne?

17. 3. 2022

Foto: David Beasley, Světový potravinový program

Reportér: Mluvil jsem tady ve Lvově s Davidem Beasleym, vedoucím Světového potravinového programu, o potravinové krizi, která zachvátila část Ukrajiny, a o dopadech, které to bude mít na světové zásobování potravinami. Začal jsem tím, že jsem se ho zeptal, jak daleko jsou lidé na Ukrajině od hladomoru.



David Beasley: Po týdnu nebou dvou bez jídla byste umírali hlady. Víte, máme tu lidi, kteří jsou podle mého názoru už na pokraji, už na hraně. Nemáme času nazbyt. To je důvod, proč se snažíme o takové zrychlení té pomoci.











Ujistit se, že nám v cestě nestojí žádné byrokratické překážky, musíme ty překážky minimalizovat a dostat se k lidem ve městech. A co můžeme udělat, abychom ve městech nastavili systémy, jako jsou pekárny, dát jim generátory, aby mohli alespoň dostat chleba, zatímco se snažíme přivézt zásoby potravin.





Reportér: Světový potravinový program to v Evropě nemusel dělat 30 let. Jaký je to pocit být právě teď tady?





David Beasley: Není to dobré. Neměli bychom tu být. Jsme teď v osmdesáti a něco zemích. Na celém světě mi chybí miliardy dolarů. Jemen, Sýrie, Etiopie, Afghánistán, to je peklo, snižuju potravinové příděly o 50 %. V místech, kde je to teď vážně potřeba.





Reportér: Takže snižujete dodávky do chudších zemí, abyste měl potraviny pro Ukrajinu?

Reportér: Cože? Protože na to prostě nemáte prostředky?





David Beasley: Nemáme zdroje. Měli jsme už před ukrajinskou válkou dokonalou bouři. Covid, konflikty, klima. Ekonomická vlna ovlivnila velký počet lidí. Plošný hladomor se zvýšil ze 135 milionů lidí na 276 milionů. Před Ukrajinou.





Takže před Ukrajinou nám chyběly miliardy dolarů a teď máte Ukrajinu, obrovský zdroj obilovin pro svět, zdroj chleba pro svět, a zavíráte ho.







Neublíží to jen lidem na Ukrajině. Myslíte si, že Arabské jaro byl problém?





Podmínky jsou mnohem horší. Než ty, které byly těsně před Arabským jarem v roce 2012 pro mnoho zemí po celém světě.





Ceny pohonných hmot prudce rostou. Náklady na potraviny rostou. Náklady na dopravu rostou.





Jen naše operace jsou kvůli přerušení dodávek jsou zasaženy částkou 750 milionů až jedné miliardy dolarů.





Reportér: Jaké jsou náklady, které právě teď potřebujete?





David Beasley: Jen na Ukrajině potřebuji 600 milionů dolarů na tři měsíce.





A už teď mi chybí miliarda dolarů, takže odkud myslíte, že se to vezme?





Jděte je vzít dětem v Etiopii a nechte je hladovět, abyste nakrmili děti na Ukrajině, jděte je vzít afghánským dětem, abyste nakrmili děti v Jemenu.





Chci říct, že po mně chcete, abych vybral, které děti budou žít a které zemřou.





Na světě je dnes bohatství v hodnotě 430 bilionů dolarů. Žádné dítě by nemělo zemřít hlady, ani jedno.





Reportér: Děkuji vám, děkuji vám mnohokrát.





David Beasley: Děkuji vám.



