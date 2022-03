Den dvaadvacátý: Ruská pozemní ofenzíva se zastavila, Putin proto zintenzivňuje vraždění civilního obyvatelstva

17. 3. 2022

17. 3. 2022

Reportáže jsou opět děsivé a znepokojující:.



Ruská armáda "nebombarduje města", lhalo ve čtvrtek ruské ministerstvo zahraničí.







"Tito lidé netuší, proč se jim to děje. Co udělali a co se bude dít dál..."















Jak Rusové naprosto zlikvidovali jednu tichou obytnou ulici v městě Sumy. Zabili při tom dost jejích obyvate, jednadvacet lidí, včetně tří dětí:







