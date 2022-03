Ruská prokuratura žádá pro Alexeje Navalného 13 let vězení

16. 3. 2022

Po nových obviněních z údajného podvodu stát pro nejhlasitějšího Putinova kritika žádá nový trest odnětí svobody v přísné trestanecké kolonii.



Ruská prokuratura v úterý požadovala, aby vězněnž kritik Kremlu Alexej Navalnyj byl odsouzen na dalších 13 let vězení.



Navalnyj, nejhlasitější domácí kritik prezidenta Putina, byl loni uvězněn poté, co přežil pokus o zavraždění jeden.

Nyní čelí Navalnyj obvinění z údajkné zpronevěry a pohrdání soudem a byl postaven před soud ve vězeňské kolonii u Moskvy, kde si již odpykává 2,5letý trest.



"Žádám, aby byl Navalnyj odsouzen na 13 let a následně na dva roky podmíněně," citovaly ruské tiskové agentury prokurátorku Naděždu Tichonovovou.

Prokurátorka žádala, aby byl Navalnyj poslán do trestanecké kolonie s "přísným režimem", kde by byl umístěn v mnohem tvrdších podmínkách se spoluvězni, kteří jsou recidivisty.



Prokurátorka také požadovala, aby Navalnyj zaplatil pokutu ve výši 1,2 milionu rublů.



"Do vězení nemůžete zavřítvšechny. I kdybyste žádali 113 let, mě ani další mně podobné nevystrašíte," řekl Navalnyj u soudu.



Soudce vynese rozsudek 22. března.



Nebylo bezprostředně jasné, zda se do 13 let započítá i trest, který si Navalnyj v současnosti odpykává.



Za korupci mu hrozí maximální trest 10 let, za pohrdání soudem až 6 měsíců.



Klíčový Navalného poradce a bývalý vedoucí jeho regionální kanceláře Leonid Volkov uvedl, že Rusko usiluje o to, aby Navalnyj zůstal ve vězení na doživotí.



"Od samého začátku byl odsouzen na doživotí. Tak dlouho, dokud je Putin stále v Kremlu," uvedl Volkov na Twitteru.



Navalného mluvčí Kira Jarmyšová uvedla, že jeho trest závisí na tom, "jak dlouho bude Putin u moci".



"Pak uděláme vše pro to, aby u moci dlouho nezůstal," řekla Jarmyšová.



Navalnyj je "naprosto nevinný člověk, který je souzen, protože mluví pravdu o Putinově zločinném režimu", řekla opoziční politická aktivistka a Navalného stoupenkyně Ljubov Sobolová, která stejně jako Jarmyš a Volkov opustila Rusko.



Vyšetřovatelé obviňují Navalného z krádeže darů v hodnotě několika milionů dolarů, které byly věnovány jeho politickým organizacím.



Než byl Navalnyj uvězněn, byl hlavním ruským opozičním lídrem a jeho tým často zveřejňoval vyšetřování o bohatství ruských elit, která na YouTube měla miliony zhlédnutí.



Navalného otrava vojenskou nervově paralytickou látkou v roce 2020 a jeho zatčení po návratu z rehabilitace v Německu v loňském roce vyvolaly v zahraničí rozsáhlé odsouzení a také sankce ze strany západních hlavních měst.



Po jeho zatčení byly Navalného politické organizace po celé zemi prohlášeny za "extremistické" a zrušeny. Mnoho jeho klíčových spolupracovníků uprchlo z Ruska v obavách z trestního stíhání.



Rusko rovněž zvýšilo tlak na nezávislá média a nevládní organizace, přičemž mnohé z nich byly prohlášeny za zahraniční agenty nebo byly z obavy před trestním stíháním uzavřeny.



Řada uzavření následovala poté, co Rusko přijalo nový zákon zavádějící až 15 let vězení za "falešné zprávy" o tom, co Rusko nazývá svou "speciální vojenskou operací" na Ukrajině.



Ve snaze dále kontrolovat informace dostupné domácímu publiku Rusko tento měsíc omezilo přístup na Twitter, Facebook a Instagram a zablokovalo internetové stránky několika nezávislých zpravodajských serverů.



Navalnyj na Instagramu útok proti Ukrajině odsoudil a vyzval své příznivce k protestům, a to i přes vysokou pravděpodobnost pokut a zatčení.



Podle nezávislého monitoru OVD-Info bylo za poslední dva týdny na protiválečných demonstracích po celém Rusku zadrženo téměř 15 000 lidí.



Podrobnosti v angličtině ZDE

