Názor: Čínský velvyslanec: Jaký je náš postoj k Ukrajině?

16. 3. 2022

Čínský velvyslanec v USA Qin Gang argumentuje ve svém článku publikovaném v deníku Washington Post, že Čina nemá s Putinovou agresí na Ukrajině nic společného



Mnoho Američanů se pochopitelně snaží pochopit, jak se Čína staví k vývoji krize na Ukrajině, a proto chci využít této příležitosti k úplnému vysvětlení a rozptýlení všech nedorozumění a fám.





Objevují se tvrzení, že Čína o ruské vojenské akci předem věděla a požadovala, aby ji Rusko odložilo až do ukončení zimních olympijských her. Nedávné zvěsti dále tvrdily, že Rusko žádá Čínu o vojenskou pomoc. Dovolte mi, abych to řekl zodpovědně: Tvrzení, že Čína o této válce věděla, souhlasila s ní nebo ji tiše podporovala, jsou čistě dezinformační. Všechna tato tvrzení slouží pouze k přesunutí viny na Čínu a házení špíny na ni. Na Ukrajině bylo více než 6 000 čínských občanů. Čína je největším obchodním partnerem Ruska i Ukrajiny a největším dovozcem ropy a zemního plynu na světě. Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou nepřináší Číně nic dobrého. Kdyby Čína o hrozící krizi věděla, snažila by se jí ze všech sil zabránit.





Čína se zavázala k nezávislé mírové zahraniční politice. Jako neochvějný zastánce spravedlnosti se Čína rozhoduje na základě podstaty problému. V otázce Ukrajiny je postoj Číny objektivní a nestranný: Je třeba plně dodržovat cíle a zásady Charty OSN, respektovat svrchovanost a územní celistvost všech zemí včetně Ukrajiny, brát vážně oprávněné bezpečnostní zájmy všech zemí a podporovat veškeré úsilí, které přispívá k mírovému urovnání krize.



Vzhledem k tomu jsou výhrůžky vůči čínským subjektům a podnikům, jak je vyslovili někteří američtí představitelé, nepřijatelné. Ani válka, ani sankce nemohou přinést mír. Vyhrožovat čínské společnosti sankcemi a zároveň usilovat o podporu a spolupráci ze strany Číny prostě nebude fungovat.



Někteří lidé spojují Tchaj-wan a Ukrajinu, aby zvýšili riziko konfliktu v Tchajwanském průlivu. To je omyl. Jedná se o zcela odlišné věci. Ukrajina je suverénní stát, zatímco Tchaj-wan je neoddělitelnou součástí území Číny. Tchajwanská otázka je vnitřní záležitostí Číny. Nemá smysl, aby lidé zdůrazňovali princip suverenity na Ukrajině a zároveň poškozovali suverenitu a územní celistvost Číny na Tchaj-wanu. Budoucnost Tchaj-wanu spočívá v mírovém rozvoji vztahů mezi státy průlivu a ve sjednocení Číny. Jsme odhodláni usilovat o mírové sjednocení, ale zároveň si ponecháváme všechny možnosti, jak omezit "nezávislost Tchaj-wanu". Doufáme, že Spojené státy budou vážně dodržovat zásadu jedné Číny a nebudou podporovat separatismus "nezávislosti Tchaj-wanu" v žádné podobě. V zájmu zajištění dlouhodobého míru a stability v Tchajwanské úžině musejí Čína a Spojené státy spolupracovat na omezení "nezávislosti Tchaj-wanu".



Na Ukrajině vyvinula Čína obrovské úsilí, aby prosadila mírová jednání a zabránila humanitární krizi. V telefonickém rozhovoru s prezidentem Vladimirem Putinem druhý den konfliktu vyjádřil prezident Si Ťin-pching přání Číny, aby Rusko a Ukrajina co nejdříve vedly mírové rozhovory, což se setkalo s pozitivní odezvou. Při virtuálním setkání s vedoucími představiteli Francie a Německa Si zdůraznil potřebu společně podpořit mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou.



Ředitel úřadu Ústřední komise pro zahraniční věci Jang Ťie-čchi se právě v Římě setkal s poradcem pro národní bezpečnost Jakem Sullivanem a státní rada Wang I rovněž udržoval úzkou komunikaci s ministrem zahraničí Antony Blinkenem a dalšími ministry zahraničí a vyměňoval si názory na ukrajinskou krizi. Čína rovněž představila šestibodovou iniciativu, která vyzývá k zajištění toho, aby humanitární operace dodržovaly zásady neutrality a nestrannosti; věnovala plnou pozornost vysídleným osobám na Ukrajině a z Ukrajiny; zajistila ochranu civilistů; zajistila bezpečné a bezproblémové poskytování humanitární pomoci; zajistila bezpečnost cizích státních příslušníků na Ukrajině; a podpořila koordinační úlohu OSN při směrování humanitární pomoci, jakož i práci krizového koordinátora OSN pro Ukrajinu. Z Pekingu byla odeslána první zásilka nouzových humanitárních dodávek, které poskytla Společnost Červeného kříže Číny svému ukrajinskému protějšku.



Čínské přísloví říká, že k zmrznutí tří stop ledu je zapotřebí více než jeden chladný den. Dlouhodobý mír a stabilita Evropy se opírá o zásadu nedělitelné bezpečnosti. Musí existovat vyvážená, účinná a udržitelná evropská bezpečnostní architektura. Prioritou je nyní dosažení příměří, které by chránilo civilisty před válkou. Jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN a odpovědná velká země však bude Čína i nadále koordinovat skutečné úsilí o dosažení trvalého míru. Jsme připraveni udělat vše, co je v našich silách, a spolupracovat s ostatními stranami. Naším konečným cílem je ukončení války a podpora regionální a globální stability.







