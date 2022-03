Despotova slabost

16. 3. 2022

čas čtení 11 minut

Expert na Stalina diskutuje o Putinovi, Rusku a Západu.

Stephen Kotkin je jedním z nejhlubších a nejúžasnějších vzdělanců v oboru ruských dějin. Jeho mistrovským dílem je životopis Josifa Stalina. Kotkin má v akademických kruzích vynikající reputaci. Je profesorem historie na Princeton University a působí rovněž jako výzkumník při Hoover Institution Stanford University.

Počátkem týdne jsem s Kotkinem hovořil o Putinovi, invazi na Ukrajinu, americké a evropské reakci a o tom, co přijde dál, včetně možnosti palácového převratu v Moskvě.

David Remnick: Slyšeli jsme minulé i současné hlasy tvrdící, že důvodem toho, co se stalo, jak to zformuloval George Kennan, je strategický omyl v podobě rozšiřování NATO na východ. Historik velmocenského realismu John Mearsheimer trvá na tom, že velká část viny musí být připsána Spojeným státům. Myslím, že bychom měli začít vaší analýzou tohoto argumentu.

Stephen Kotkin: Pro George Kennana mám pouze největší respekt. John Mearsheimer je gigantický učenec. Ale s úctou nesouhlasím. Problém jejich argumentu je, že předpokládá, že kdyby se NATO nerozšiřovalo, Rusko by nebylo stejné nebo velmi podobné tomu, jaké je dnes. To co máme dnes v Rusku před sebou není žádné překvapení. Není to nějaká úchylka od historického vzorce. Dávno předtím, než existovalo NATO, v 19. století, Rusko vypadalo takto: Mělo autokrata. Mělo útlak. Mělo militarismus. Mělo podezření vůči cizincům a Západu. Toto je Rusko, jak ho známe - a nikoliv Rusko, které vzniklo včera nebo v 90. letech. Není to reakce na akce Západu. Existují vnitřní procesy v Rusku, které zapříčinily to, kde dnes jsme.

A šel bych ještě dál. Řekl bych, že rozšíření NATO nás dostalo do lepší pozice, pokud jde o vyrovnávání se s tímto historickým vzorcem v Rusku, který dnes opět vidíme. Kde bychom dnes byli, kdyby Polsko nebo baltské státy nebyly v NATO? Byly by ve stejném limbu, ve stejném světě, v němž se nachází Ukrajina. Ve skutečnosti polské členství v NATO posílilo páteř aliance. Na rozdíl od některých jiných zemí NATO se Polsko Rusku mnohokrát postavilo. Ve skutečnosti můžete tvrdit, že si Rusko na Polsku dvakrát vylámalo zuby: Poprvé v 19. století a opět na konci éry SSSR, v době Solidarity. Takže Kennan byl neuvěřitelně důležitým vzdělancem a praktikem - největším expertem na Rusko, jaký kdy žil - ale nemyslím si, že obviňování Západu je správnou analýzou toho, kam jsme se dostali.

Když hovoříte o vnitřní dynamice Ruska, připomíná to článek, který jste napsal pro Foreign Affairs před šesti lety, který začíná: "Po půl tisíciletí se ruská zahraniční politika vyznačovala rostoucími ambicemi, které překračovaly kapacity této země. Počínaje vládou Ivana Hrozného v 16. století se Rusku dařilo po stovky let expandovat průměrným tempem kolem 130 km2 denně, takže nakonec pokrývalo jednu šestinu zemského povrchu." Pokračujete popisem tří "prchavých okamžiků" ruského vzestupu: Prvního během vlády Petra Velikého, pak když Alexandr I. porazil Napoleona, a ještě později, samozřejmě, přišlo Stalinovo vítězství nad Hitlerem. A pak říkáte, že "ponecháme-li nicméně tyto vrcholy stranou, Rusko bylo téměř vždy relativně slabou velmocí". Nemohl byste rozvést otázku, jak vnitřní dynamika Ruska vedla k současnému okamžiku za Putina?

Měli jsme tuto debatu o Iráku. Byl Irák takový kvůli Saddámovi, nebo byl Saddám takový kvůli Iráku? Jinými slovy, je tu osobnost, kterou nelze popřít, ale existují také strukturální faktory, které osobnost formují. Jedním z argumentů, který jsem předložil ve své knize o Stalinovi, je, že být diktátorem, řídit ruskou moc ve světě za těchto okolností a v tomto časovém období, to udělalo Stalina tím, kým byl - a nikoliv naopak.

Rusko je významnou civilizací: V umění, hudbě, literatuře, tanci, filmu. V každé sféře je to hluboké, pozoruhodné místo - je to celá civilizace, nejen země. Ale současně s tím má Rusko pocit, že má ve světě "zvláštní místo", zvláštní poslání. Je pravoslavné, nikoliv západní. A chce zůstat velmocí. Jeho problémem vždy byl nikoliv tento pocit vlastní identity, ale fakt, že jeho kapacity nikdy neodpovídaly aspiracím. Vždy zápasí s tím, aby těmto aspiracím dostálo, ale nedokáže to, protože Západ byl vždycky silnější.

Rusko je mocnost, ale nikoliv velmoc, s výjimkou těch několika okamžiků v historii, které jste právě vyjmenoval. ve snaze vyrovnat se Západu nebo přinejmenším zvládnout diferenciál mezi Ruskem a Západem se uchyluje k donucování. Používá velice státocentrického přístupu, aby se tak snažilo postrčit zemi vpřed a výš, vojensky a ekonomicky, buď aby se vyrovnalo, nebo aby mohlo soupeřit se Západem. A na čas to fungovalo, ale velmi povrchně. Rusko dosáhlo ekonomického růstu a buduje armádu a pak, samozřejmě, narazí do zdi. Pak zažívá dlouhou periodu stagnace, kdy se problémy zhoršují. Samotný pokus problém vyřešit ho zhoršil a propast dělící Rusko od Západu se rozšířila. Západ má technologii, ekonomický růst a silnější armádu.

Nejhorší částí této dynamiky v ruské historii je sloučení ruského státu s osobním vládcem. Místo aby dostali silný stát, který si přejí, aby zvládli propast dělící je od Západu a vytlačili Rusko na vyšší úroveň, dosáhnou jen osobního režimu. Dostanou diktaturu, která se obyčejně změní v despotismus. Plácají se v této smyčce už nějaký čas, protože se nedokáží zbavit toho pocitu výjimečnosti, té aspirace být velmocí, ale ve skutečnosti to nezvládají. Eurasie je prostě mnohem slabší než angloamerický model moci. Írán, Rusko a Čína, s velmi podobnými modely, se snaží dostihnout Západ, snaží se zvládnout Západ v tomto mocenském diferenciálu.

Co je putinismus? Není stejný jako stalinismus. Jistě není stejný jako Si Ťin-pchingova Čína nebo režim v Íránu. Jaké jsou jeho zvláštní charakteristiky a proč vedly k přání napadnout Ukrajinu, které se jeví jako mimořádně hloupý a navíc brutální čin?

Ano, válka je obyčejně otázkou chybné kalkulace. Je založena na předpokladech, které se nepotvrdí, o nichž věříte, že jsou správné, nebo si přejete, aby byly správné. Samozřejmě to ani není stejný režim jako Stalinův nebo carův. Došlo k ohromným změnám: Urbanizaci, vyšší úrovni vzdělání. Svět venku se změnil. A tak je to šok. Šokem je, že tak mnohé se změnilo a přece pořád vidíme tento vzorec, jemuž nedokážou uniknout.

Máte u moci autokrata - nebo nyní dokonce despotu - který přijímá rozhodnutí zcela sám. Dostává vstupy od jiných? Možná. Nevíme, jak to vevnitř vypadá. Věnuje jim pozornost? Nevíme. Dávají mu informace, které nechce slyšet? To nevypadá pravděpodobně. Věří vlastní propagandě, nebo vlastnímu konspiračnímu světonázoru? To se také zdá pravděpodobné. Toto jsou domněnky. S Putinem mluví velmi málo lidí, ať už Rusů nebo cizinců.

A tak si myslíme, ale nevíme, že nedostává celé spektrum informací. Dostává to, co chce slyšet. V každém případě věří, že je nadřazený a chytřejší. To je problém despotismu. Proto despotismus, nebo i autoritarismus, je současně všemocný a křehký. Despotismus vytváří okolnosti, které jej samy podkopávají. Informace se zhoršují. Přitakávačů přibývá. Opravné mechanismy ubývají. A omyly se stávají stále důsažnějšími.

Zdá se, že Putin věří, že Ukrajina není skutečnou zemí a že ukrajinský lid není skutečným lidem, že s Rusy tvoří jediný národ. Věří, že ukrajinská vláda je hračka. Věří tomu, co mu říkali, nebo čemu chtěl věřit ohledně svých ozbrojených sil, že byly modernizovány do té míry, že mohou zorganizovat nikoliv vojenskou invazi, ale bleskový převrat, při němž za pár dní obsadí Kyjiv a buď instalují loutkovou vládu, nebo přinutí současnou vládu a prezidenta k podpisu jakýchsi papírů.

Ale vezměte Pražské jaro a srpen 1968. Leonid Brežněv poslal tanky Varšavské smlouvy, aby zastavily "socialismus s lidskou tváří", komunistické reformní hnutí Alexandra Dubčeka. Brežněv stále Dubčekovi říkal, ať to zastaví. Nedělejte to. Ruinujete komunismus. A pokud nepřestanete, přijedeme. Brežněv vpadne a nechá unést Dubčeka a další československé lídry do Moskvy. Nemají loutkový režim, který by instalovali. V Kremlu se Brežněv ptá Dubčeka, poté co poslal tanky a zajal ho, co by teď měl udělat. Vypadá to směšně a bylo to směšné. Ale samozřejmě bylo to založeno na chybných kalkulacích a nepochopeních. A tak poslali Dubčeka zpět do Československa a do dubna 1969 zůstal u moci, i poté, co přijely tanky.

Jiným příkladem je, co se v roce 1979 stalo v Afghánistánu. SSSR neprovedl invazi. Provedl státní převrat, když vyslal do Kábulu síly zvláštního určení. Zavraždily afghánské vedení a instalovaly loutku, Babraka Karmala, který se ukrýval v exilu v Československu. Byl to naprostý úspěch, protože sovětské speciální síly byly opravdu dobré. Ale samozřejmě se rozhodli, že možná budou v Afghánistánu pro nový režim potřebovat určitou bezpečnost. Takže poslali všemožné armádní pluky, aby zajišťovaly bezpečnost, a skončilo to povstáním a desetiletou válkou, kterou prohráli.

Pokud jde o Ukrajinu, předpokládali jsme, že by mohlo jít o úspěšnou verzi Afghánistánu, ale není. Ukázalo se, že ukrajinský lid je statečný; je ochoten klást odpor a zemřít pro svou zemi. Putin tomu zjevně nevěřil. Ale ukázalo se, že "televizní prezident" Zelenskyj, který měl před válkou 25 % podporu - což bylo plně zasloužené, protože neuměl vládnout - má naráz podporu 91 %. Ukázalo se, že má koule. Je neuvěřitelně statečný. Navíc když zemi řídí televizní produkční společnost, v dobách míru to není dobrý nápad, ale ve válce, když je jedním z cílů informační válka, je to báječné.

Samozřejmě největším překvapením pro Putina byl Západ. Všechny ty nesmysly o tom, jak je Západ úpadkový, jak je po něm, prochází rozvratem, vzniká multipolární svět a dochází k vzestupu Číny, atd.: Ukázalo se, že to všechno je blbost. Odvaha Ukrajinců galvanizovala Západ, který si připomenul, čím býval. A to Putina šokovalo. V tom se přepočítal.

Celý text v angličtině: ZDE

0