Ukrajina: Politická gesta jsou atraktivní. Signalizují však reálnou pomoc?

16. 3. 2022 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

Premiér Fiala s kolegy z Polska a Slovinska jednal v úterý s prezidentem Zelenským v bránícím se Kyjevě. Jako politické gesto to bylo velmi silné. Gesty se nicméně války obyčejně nevyhrávají.

Americký generál Ben Hodges v neděli odhadl, že by ruský útok proti Ukrajině měl kulminovat do deseti dnů. To nás přivádí k datu 24. března, do kdy by ukrajinská obrana měla zažívat své nejhorší dny. Boje teď budou nejtěžší a nejničivější za celou válku. A prezident Zelenskyj na zlomu týdne prohlásil, že přísun západních zbraní hrubě nestačí pokrývat ukrajinské potřeby.

Jestliže se Hodges nemýlí, ruský útok kulminuje příští týden - a zhruba do konce dubna se pak stanou okupanti jen velmi málo efektivní vojenskou silou. A to znamená, že po Fialově "A" v Kyjevě by mělo okamžitě následovat i "B".

Tím myslím maximální vojenskou pomoc, jakou vůbec dokáže Česká republika Ukrajině poskytnout.

Jistě sami nedokážeme ani náhodou zajistit maximální ukrajinské požadavky typu bezletové zóny, pokud je nejsou připraveny podpořit hlavní mocnosti NATO.

I tak však v českých armádních skladech ještě leží mnohé, co by Ukrajina užila a velmi to potřebuje. Od ručních zbraní a munice přes nadbytečné dělostřelecké granáty až po starší systémy PVO nebo skromný počet protitankových střel Javelin. další doporučení už formulovali jiní, netřeba je opakovat.

Je zřejmé, že ruské pozemní síly v dohledné době nebudou mít zájem a vlastně ani nedokážou významným způsobem rozšířit svou agresi na území členských států NATO. Pokud se české armádní sklady vyprázdní s vyhlídkou na doplnění zásob řekněme během 6 měsíců, rozhodně to přežijeme. Rozhodně mnohem spíše, než by vyprázdnění skladů přežívali Ukrajinci.

Od vlády by maximalizace vojenské pomoci vyžadovala především dvě věci: Odvážné plánování a emancipaci od ideologického totemu.

Protože bude třeba konečně opravdu výrazně navýšit výdaje na obranu - a přestat se přitom vymlouvat na cílení k vyrovnanému rozpočtu.

Ukrajinci ze všech sil, s nezměrnou statečností a velice obdivuhodně bojují za celou svobodnou část Evropy - i za nás.

A ve válce za svobodu věru existují i důležitější věci než účetnická hesla se zaprášenými klotovými rukávy.

0