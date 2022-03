Případ Ukrajina: Pozor na ultrapravicové strany!

16. 3. 2022

Andrew Stroehlein, Human Rights Watch:





Pokud by někoho zajímalo, jak se extrémně pravicové strany v EU stavějí k otázce ukrajinských uprchlíků...



Krok 1 (probíhá): Použít ji jako záminku k útokům na neukrajinské občany a blokovat jejich žádosti o azyl.



Krok 2 (jak dlouho to bude trvat?): Zaútočit i na ukrajinské uprchlíky.



Je důležité to sledovat, protože pravicové a středopravicové strany často otrocky následují tyto extremistické strany v otázkách týkajících se uprchlíků a imigrace - jsou žalostně neschopné myslet samy za sebe a realizovat humánní politiku.



