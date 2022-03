Ukrajina potřebuje větší vojenskou pomoc NATO - a rychle

15. 3. 2022

čas čtení 4 minuty

Zatímco se ruský postup na Ukrajině začíná lehce obnovovat a hrozí obklíčení Kyjeva, Západ musí zvážit své možnosti. Navzdory heroickému úsilí Ukrajinců znásobenému přílivem zbraní ze západních zemí "kvantita má kvalitu sama o sobě" a Rusové dál masivně bombardují, ostřelují raketami dlouhého doletu a posílají další vojáky na ukrajinskou armádu a civilisty, napsal James Stavridis.

Ukrajinci budou bojovat celým svým srdcem - koneckonců, brání své děti, své rodiče a své partnery. Otázka pro Západ zní: Co víc je ještě třeba udělat? A jak rychle můžeme pomoc doručit? Čas je na prvním místě.

S ohlášeným příjezdem dalších smutně proslulých syrských a čečenských jednotek můžete počítat s dalším rozsáhlým loupením, masovým znásilňováním, organizovaným pleněním a rabováním obležených měst.

Putin zásadním způsobem porušil mezinárodní právo. Ve výsledku za těchto okolností právní názory ohledně zodpovědnosti "kobeligerentů" a "neutrálních mocností" mají mnohem menší váhu.

Za prvé, musíme zvýšit rozsah zpravodajských informací, které poskytujeme, zajistit, že budou mít taktickou hodnotu a dorazí v reálném čase. Pohyby ruských tanků a směřování chystaných letů, umístění opraven, logistických center a skladů paliva, vše musí být předáno.

Za druhé, Ukrajinci potřebují kybernetickou ochranu a dohled. V každém případě přinejmenším ochranu sítí pro řízení a velení, aby mohli dál bojovat, když se válka přesouvá na západ a jejich sítě se patrně stanou terčem útoku.

Za třetí, nejobtížnějším rozhodnutím bude otázka "bezletové zóny". Musíme zvážit riziko boje mezi USA/NATO a Ruskem, který by mohl eskalovat. Zřejmým řešením je poskytnout Ukrajině senzory a zbraně, které potřebuje (u nichž se dá rozumně předpokládat, že je zvládne), aby sama vytvořila takovou zónu, místo aby Západ vyslal do boje vlastní prostředky.

Za tímto účelem potřebujeme poskytnout senzory, které jsou schopny přežít a jsou do jisté míry pohyblivé. Měly by být schopny se napojit na americké zpravodajské informace z našich systémů, včetně satelitů, letounů třídy AWACS, "dronů" a pevných systémů. Ukrajinci potřebují 24 hodin 7 dní v týdnu vědět, co se děje ve vzduchu nad jejich hlavami. Měli bychom tvrdě pracovat na získání většího množství bezpilotních prostředků, jak našich vlastních, tak vyrobených jinde, jako v Turecku, a ihned je předat do ukrajinských rukou.

Musejí být schopni zabránit ruským letounům v narušování ukrajinského vzdušného prostoru. Začíná to raketami Stinger, které jsme dodali ve velkých počtech, ale budou třeba dodatečné systémy pro větší výšky. Existuje řada kandidátních systémů, včetně původně sovětských provozovaných ve východní části NATO, jako S-300. Pentagon by měl zhodnotit zbraňové systémy z celého světa, ofenzívní i obranné, a bez váhání je dodat Ukrajincům. Pokud bude třeba výcviku, odvezme Ukrajince na leteckou základnu Ramstein v Německu nebo jinou základnu NATO a vycvičte je, než jim zbraně předáme.

Konečně se dostáváme ke kontroverzní myšlence poskytnout bojová letadla. Měli bychom s tím pokračovat, protože by to Ukrajincům poskytlo morální podporu, jako Britům za 2. světové války lend-lease na torpédoborce. A vyslalo by to Putinovi signál, že neuhýbáme.

Kromě leteckého materiálu existuje spousta pozemních systémů, které by měly dál plynout na Ukrajinu - Javeliny, TOW, munice do ručních zbraní, odstřelovačské systémy, těžké kulomety, pancéřovky - zdá se, že tohle vše se pohybuje rychle a musíme tempo udržet. Vše se musí dostat do ukrajinských rukou v řádu dní, ne týdnů nebo měsíců. Nacházíme se v logistickém závodě s Ruskem - a můžeme a musíme ho vyhrát.

Je to vše provokativní? Jistě, ale méně než přejít k plným bojovým operacím USA/NATO. Byl to Putin, kdo vyvolal tuto naprosto zbytečnou válku a nesmíme se bát podniknout rozumné kroky proti němu. Západ má spousty možností, jak ho konfrontovat a měli bychom je zvážit v plném rozsahu, zejména pokud jde o omezení ruské kontroly ukrajinského vzdušného prostoru a pokračování ve vyzbrojování Ukrajinců pro nadcházející tvrdé pozemní bitvy.

Celý text v angličtině: ZDE

