Putinova válka na Ukrajině otřese naším světem stejně jako 11. září 2001. Neudělejme stejné chyby

12. 3. 2022

Útoky na New York a Washington byly tehdy chápány jako výzva demokratickému světu k obraně základního principu svobody. Tato výzva je nyní hlasitější, v neposlední řadě proto, že hrozba, kterou představuje Vladimir Putin, je ostřejší než ta, kterou představovali únosci z 11. září, a napadený princip je jasnější. Invazí na Ukrajinu porušil Putin základní koncept suverenity a sebeurčení, na jehož základě národy koexistují. Prosazuje, že velké státy mohou pohltit ty menší a udělat z jejich obyvatel otroky. Tímto krokem zasekl sekeru do způsobu uspořádání našeho světa a jediného způsobu, jakým může fungovat, píše Jonathan Freedland.







Pachatelé z 11. září byli také vnímáni jako představitelé hlubšího nebezpečí ohrožujícího naše hodnoty a způsob života: byli pasováni na nihilistickou sektu, která milovala smrt stejně jako její oběti milovaly život. Ať už byl tehdy popis nihilismu jakýkoli, dnes je to vhodný způsob, jak charakterizovat putinovskou hrozbu. Svědčí o tom, jak se Putin vyžívá v ničení a v pohrdání lidským životem, což se projevuje opakovaným bombardováním ukrajinských civilistů, dokonce i těch, kteří utíkají do bezpečí; záměrným útokem na obytné domy, mateřské školy a nemocnice, včetně té v Mariupolu pro matky, děti a kojence. Přečtěte si lži o těchto útocích, šířené s ironickým výrazem v obličeji a, jak je patrné z tweetů z oficiálních účtů ruské vlády, s náznakem úsměvu. Zamyslete se nad státem vytvářenými dezinformacemi, které bezostyšně tvrdí, že den je noc a noc je den, že sousedé Ruska se nemusí obávat invaze, protože Rusko "Ukrajinu nenapadlo". Sledujte naaranžovaná shromáždění mladých ultranacionalistů, kteří všichni mají na sobě symbol Z a opakovaně salutují pravou rukou, i když se snažíte zahnat zjevné historické ozvěny. Podívejte se tomu všemu do tváře a nemůžete si pomoci, ale dojdete k závěru, že to, na co se díváte, je skutečně kult nihilismu.



A samozřejmě na něm záleží mnohem víc než na verzi, která vznikla 11. září, protože tento má státní moc. Putinismus vládne jaderným arzenálem a rozsáhlou, i když poněkud nefunkční armádou. Zatímco USA a jejich spojenci vedli "válku proti terorismu", Putin postupoval krok za krokem k tomuto současnému okamžiku, pomalu dusil rodící se ruskou demokracii doma a zdokonaloval své metody v zahraničí. Zabrání území Gruzie v roce 2008 a zabrání Krymu v roce 2014; bezohledné ničení Sýrie, které proáděl stejným nelítostným způsobem jako v Čečensku - to vše na očích. Putinova invaze na Ukrajinu nepřišla z čistého nebe. Jak upozornil Quentin Sommerville z BBC v hluboce znepokojivé reportáži z Charkova: "Pokud tuto taktiku neznáte, pak jste nedávali pozor." Ale to byl právě ten problém: západní vlády se dívaly jinam.





If you don't recognise these tactics, then you haven't been paying attention. From Kharkiv's frontline, #Ukraine @dcinfocus and Feras. With thanks to our local team. @BBCNews @BBCWorld Graphic content warning. pic.twitter.com/hhGK1tudpp — Quentin Sommerville (@sommervilletv) March 10, 2022

Pokud se skutečně jedná o změnu paradigmatu srovnatelnou s 11. zářím, pak první lekce musí znít: nepokazme to jako minule.Jedné chybě se snadno vyhneme. George W. Bush a Tony Blair udělali chybu, když pro něco, co mělo být policejní operací, použili válečnou rétoriku a metody. Nebezpeční teroristé, kteří měli být cílem dlouhé, intenzivní a složité policejní a zpravodajské práce, byli místo toho povýšeni na válečné nepřátele, čímž získali status, po kterém toužili. Tentokrát žádná chyba této specifické kategorie nehrozí: jedná se o skutečnou válku, do níž je zapojen skutečný stát.Riziko chybné identifikace nepřítele však zůstává. Před dvěma desetiletími se jestřábi předháněli ve vyhlašování "střetu civilizací", jako by Západ nebyl předurčen k boji s konkrétní, úzce vymezenou skupinou násilných džihádistů, ale s islamismem, ne-li s islámem samotným. To byla osudová a fatální chyba. Spojené státy a Velká Británie se v ní dopustily divokého útoku, když dobyly Afghánistán, ačkoli bylo zapotřebí úsilí speciálních jednotek, které by vymýtily Al-Káidu, a co bylo nejhorší, vtrhly do Iráku v honbě za zbraněmi, které neexistovaly. Rovněž došlo k řadě domácích kroků, jejichž důsledkem nebyla jen izolace a zadržování násilných džihádistů, ale démonizace a vyloučení muslimů.Západ nesmí tuto chybu opakovat. Musí být konkrétní. Nyní se bojuje proti Putinovi a putinismu, nikoli proti Rusku nebo Rusům. Přerušit styky s institucemi napojenými na Kreml má smysl, zakázat kurz Dostojevského románů je hloupost. Většina Rusů je sama obětí putinismu. To oni byli jím a jeho nohsledy okradeni naslepo; to oni jsou násilím krmeni lží. Ve válce proti putinismu budou nezbytnými spojenci.Washingtonský vědec a analytik Šádí Hamid se domnívá, že Ukrajina může posloužit jako budíček pro generaci, která stejně jako on dospěla uprostřed následků 11. září. Tento týden řekl, že ho tato léta zanechala "vlažného a rozpolceného" vůči tvrdé síle USA, protože viděl, jak se to zvrtlo, především v Iráku. Dědictvím 11. září bylo přinejmenším mezi americkými pokrokáři upřednostňování "příjemných věcí, jako je měkká síla". Hamid předpovídá, že po Ukrajině se to změní. Nová generace vidí, že k tomu, aby se postavila vražednému diktátorovi, který odporuje všemu, v co tato generace věří - od práv menšin po svobodu projevu -, je zapotřebí síla. Jinými slovy, tato poslední změna paradigmatu již ruší dopad té předchozí.Samozřejmě je to teprve začátek. Válka na Ukrajině přinese ještě více krutosti, ještě více krve. Ale tato invaze vyvolala reakci, kterou její architekt nepředpokládal: odhodlání Západu, že Putin musí být na Ukrajině nejen zastaven, ale putinismus musí být poražen. Je to odhodlání tvrdší než kdykoli od roku 2001. Na této bitvě záleží více než na té tehdejší - a proto nesmí Západ znovu předvádět své hlouposti a nesmí opakovat své chyby.Zdroj v angličtině ZDE