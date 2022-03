Bylo, nebylo, nebude aneb zruské

14. 3. 2022 / Petr Haraším

Bylo to nedobré, pak to bylo zlé a teď je to zoufalé. Data, fakta a dokumenty byly? Ano! Věděl svět, co vůdce Putin již dlouho dělá? Věděl! Proč nekonal? Protože zavřít oči a strčit hlavu do písku je tak jednoduché a stalo se tradicí. A vždy se najdou ochotní komici a komici, kteří Putina a ruské zločiny omluví jakoukoli marginální chybou západu, jihu, východu, severu, nebe i pekla počítaje od doby slečny Lucy. A pokud adekvátní prohřešek nenajdou, prostě si jej vesele vymyslí. Když pak agresivní Zrusko začne válčit a vraždit svou slovanskou přízeň na Ukrajině, tak se přidrzle omluví, přiznají menší, lehce smazatelný omyl a chybu v úsudku. Nazítří neohroženě poté kráčejí dál stejnou vyšlapanou cestou k stejnému závěru opásáni třaskavinami prošpikovanými právem na názor založený na lži. Mrtvé na Ukrajině nevidí, zhovadilou nápodobu svastiky přehlížejí a donekonečna Rusko a Putina omlouvají. Putina by hájili, i kdyby stáli před vstupem do tábora pod nadpisem: „Železnou pěstí dovedeme lidstvo ke štěstí!“

Cvičíme, cvičíme, cvičili jsme a co?

Ruská armáda téměř rok tajtrdlíkovala na hranicích Ukrajiny. Jen cvičíme. My musíme cvičit, protože nás celý svět nemá rád. Cvičíme, protože nás Ukrajina ohrožuje. Cvičíme, neboť nás Západ chce okrást o naše suroviny. Cvičíme, protože Ukrajina vyrábí biologické, nanobotické, jaderné, anihilační, ideologické, kosmologické, chemické (doplňovat dle libosti lze dál) zbraně. Ale, nikdy, nikdy na souseda útočit nebudeme, to říkají jen naivní američtí čučkaři. Nevěřte jim, věřte světovému vůdci Putinovi, lháři Lavrovovi a ruské RT. My, ruská armáda, máme právo cvičit a připravovat se na genocidu Ukrajinců. Ukrajina naopak musí vydat další svá území a nesmí se bránit. Kdo to nechápe, je americký štváč s mandelinkou v kapse a virovým ptákem v kleci.

Pochod putinistů

Jdeme z Ukrajiny vyhnat všudypřítomné nacisty. Žádní tam sice nejsou, ale my je tam najdeme. Máme s tím stoletou zkušenost. I gestapo se od nás učilo, jak z nevinného vynutit doznání. K smíchu je, že zem, která se tak moc prsila, žvanila a lhala o boji proti nacismu, totálně selhala a lhala. Zhoubný vir nacismu se totiž ve velké Rusi rozvířil do netušených hloubek a šířek. S nacistickým soudruhem nedávno rozjeli podnik zvaný druhá světová, a proto se nelze divit zruské agresi proti Ukrajině. Z Hitlera se přes Stalina stal Putin. Nacismus a stalinismus zmutovaly do putinismu. V plné parádě, plným výkonem a v plném rozsahu. Na ruském mediálním prostředí lze běžně najít projevy fašismu, nacismu a antisemitismu.

Žvaniví moderátoři vtloukají do ruských hlav přikurtovaných před televizi velkou propagandu. Máme nejlepší mírové zbraně. Urá! Jedním Satanem zničíme půlku Evropy. Urá! Jsme pro mír. Urá! Umíme rozstříhat všechny podmořské kabely. Urá! Vzýváme dialog, držíme slovo, bráníme Slovany. Urá! Zvládáme udělat jaderné tsunami kdekoli. Urá! Otrávíme Novičokem udělaným v zemi krále Miloše, koho chceme. Urá! Jsme záruka míru pro celou planetu. Urá, urá! V Sýrii házíme chemii na civilisty. Urá! Pro naše děti jsme udělali pojízdnou přehlídku zruských agresivních zvěrstev provedených v Sýrii. Urá! Islámské fanatické teroristy umíme poslat i na křesťanskou Ukrajinu. Za 300 dolarů na měsíc, víc nemáme. Urá! Jsme totiž mírová záštita. Urá! Nejsou už naši pravoslavní Pravoslavové, tak zaslouží pekelná muka od nevěřících.

Zekonomika

Zlatý Rubl, to je něco jako ruský mír. Jak to vždy dopadlo s mírem, za kterým stálo Rusko, vím. Jak to dopadlo se Zlatým rublem, který už už měl nahradit zhroucený dolar, to také teď, když Rusko čeká bankrot, vím. Co s tím Rusko bude dělat? To neví ani Putin a je mu to jedno. Obyvatelstvo má většinově zfanatizované, takže klid. Možná prodá Číně Sibiř. Ovšem za pakatel. A také, proč by si Si kupoval, když Putin má připravené tlačítko poslední záchrany? K čemu Sibiř, když nebude nikdo, kdo by krásy Sibiře opěvoval?

Co berou?

Poté, co v Rusku zjistili, že bajka o nacistické vládě na Ukrajině neklapla, tak intelektově velmi zaostalý generalissimus Putin situaci zachraňoval zkazkou o vládě narkomanů. Jistě má v zásobě ještě vládu sodomitů, satanistů a zelených aktivistů. Hlavně ti Zelení, ti nechtějí od Zruska nakupovat předražené suroviny.

Proč by na Ukrajině ostatně měla být vláda narkomanů? A co užívají? Nezmínili se náhodou Putinovi ulhaní mluvčí? Heroin? Většinu heroinu z Afgánistánu pašují ruské mafie, kterým Vláďa již téměř 30 let vládne přeVorskou rukou. Nebo snad ruský vynález Krokodil? Droga velmi děsivá, jež v Rusku v narkomanské epidemii kosí závislé ve velkém. Dobré kremelské mafie tuto drogu rozvážejí do celého světa. Vyvezli víc dávek Krokodil než toho slavného Sputniku. Už je ten famózní Sputnik alespoň někde schválený, nebo zas všudypřítomná zlovůle Západu?

Válka?

Jak vyhrát válku, která válkou není? Rusko přeci na Ukrajinu nezaútočilo, tak jaká válka? Kdo ji vyhraje, když není? Co bude prezentovat Vláďa doma na Rudém náměstí v květnu na přehlídce? Přijede vůbec Zeman? To tam bude vystavovat zničený ruský šrot a nekropole ruských mladíků, které poslal na smrt? Možná bude přehlídka nových koncentračních táborů. Možná bude průvod ukrajinských zajatců a pak veřejná poprava. Možná bude rituálně ničena maketa dětské nemocnice a porodnice mariupolské. Možná bude akce „červené tlačítko do každé uvědomělé kremelské rodiny“!

Zpropaganda

Ruské obyvatelstvo, to starší, je stále obluzeno Stalinovou lží o ruské nejvyšší oběti a o Rusku jako jediném vítězi války nad spřátelenými německými nacisty. Historici už dávno odhalili, dokázali a zdokumentovali, že Kreml tradičně lhal a skryl se za Ukrajinu, Polsko a Bělorusko. Tyto národy kremelské vedení obětovalo vícenásobné okupaci a devastaci. Navíc jejich oběti před světem relativizovalo a raději ukradlo započítáním do ruských ztrát. Naopak vojáky těchto zemí zapomněli zmínit, když budovali obrovské pomníky slavné ruské pabědy. A pomníky jsou jen ruské! Musíte se o ně starat, jinak Invaze!

Jeden vlak za druhým

Ruští generálové se zbytnělým egem ze syrské genocidní adventury a z ruských lží o Velké Flastenecké si mysleli, že jim Ukrajina po prvním bububu padne k nohám. Inu, zaradovali se ve svých představách, že si budou vozit vlaky nakradených věcí, jak si je vozili ze všech dobytých a okupovaných zemí po paktu Stalin - Hitler.

Zpitomělé ruské politické vedení, statečné, povolané Bohem a zvolené téměř 150 % oprávněných voličů, je tak přesvědčeno o své pravdě, že hladovým obyvatelům tají fakt, že na Ukrajinu Rusko útočí, že vede agresivní válku a že opět umírají lidé pro slávu velké Rusi. Učitelé nadšeně školákům lžou o osvobozování utiskované Ukrajiny, aby ji Rusko mohlo opět podrobit genocidě. Pokolikáté už? Školáci se učí lžím v zemi, kde válka není válka, kde zavraždění si za smrt mohou sami a kde neznají pojem suverenita. A kdo to snad zpochybní, tak na 15 let do Gulagu na trestnou lavici.

Parník

Putin, velitel parníku, kormidluje přímo dolů do pekla a s šíleným šklebem vraždícího klauna stále slintá o celkovém dobytí světa nevěřících. Ať tam zbude popel, rozpraskaná zem zamořená radioaktivitou a miliony mrtvých, my (ruští Vikingové) ukrajinské bratry (nejen je) zachráníme z područí světového Satana. Plnou parou stále vpřed, couvnout není kam!

Košťátko

Nic není zcela ztraceno, napadený Rozkosmos a uražený Rozgozin (rovněž pomatený jako RozPutin) již americkým tupcům nedodá ani jeden ruský motor. Ať sodomité létají na koštěti. Dle stavu ekonomiky v Rusku ani to koště nezbude. Nebo v lepším případě v hmoždíři, tedy pokud Baba soudružka Jaga export nezarazí. Baba Jaga není hloupá, na rozdíl od generalissima Putina.

A už klid, nebo vám na Evropu shodíme ISS. Nebo pošleme ISIS?

Za dobrotu

V Charkově Zemanovi Putin poslal pozdrav za skvělou, příkladnou a dlouhotrvající kolaboraci, když poničil český honorární konzulát. Ale prý to nevadí, u nás v Česku také ničíme domy.

Peklo expres

Během povzbuzujícího proslovu k fanatickým ruským okupantům odcválal do ruského podsvětí ruský okupační generál. Ale musel to být plamenný a ohnivý projev, když soudruh okupant explodoval. Suchovětský už nebude ničit Ukrajinu, zabíjet ukrajinské neexistující nacisty, ukrajinské vládní narkomany (rovněž neexistující) a ukrajinské babičky a nemluvňata (už také neexistující). Ruský führer pak v dojemném projevu k ruskému dojatému lidu plakal nad ztrátou svého okupačního generála. Doufám, že Zrusko neplánuje Lidice, Ležáky jako odpověď za další a další odstřelené generály!

Ko-Koněva nedáme

Prvá jednání s Ukrajinou o příměří vedl na ruské straně zdatný propagandista a kádr vylhané ruské hrdinné poauroří historie soudruh Vladimír Medinskij. Ano, jde o onoho soudruha, který má seznam všech českých občanů, již se podíleli na vraždě soudruha dobyvatele a okupanta Koněva. Akt, provedený poklusem do zatuchlého depozitáře, rozpěnil Kreml k nepříčetnosti. Kreml zuřil víc než vzteklý pes Cujo.

Září, nezáří?

Naše hrdiny si rozvracet nedáme! Raději zhyneme v radioaktivním vichru, který jsme sami rozpoutali. Stupidní ruský důstojník s velkou radostí zničil i největší letadlo světa. Smůla, Car věci smí mít jen Rusko. Vyznamenání opravdového hrdinu nemine a půjde i na nástěnku hned vedle obdivovatelů katedrál. Další pitomý zelený mozek poslechl rozkaz střílet na jaderné elektrárny. Jak tam v Rusku vypadá školní docházka? To tam zpívají o dobytí světa, děti poskakují v dresech s polosvastikou a o radioaktivitě se neučí? A co si ruský konstruktér – ničitel zapomněl v Černobylu? A bude Závod Míru v radioaktivním smogu?

Hrr na ně!

Ruská oligovláda zavedla trest 15 let za pravdu. No, snad jim v Rusku zůstane někdo na svobodě. Kdybychom zavedli u nás naopak trest za lži, tak SPD, KSČM a další známí zemanovští a klausovští dezinformátoři mají po voličích. Další ruský dumák totiž doznal, že Rusko lhalo o invazi již rok. Za pomocí hlásných trub maskovalo svou invazi. Čučkaři sice hlásili, ale západní politici, komentátoři a novináři přísahali na Putinův pupík, že Putin nikdy útočit nebude a že se vůbec není třeba obávat, natož hysterčit! Tak pardon, no.

Carputinismus

V Rusku panuje tuhý carputinismus, kdy jeden prsten ovládá Kreml i pravoslavnou církev. Putin si sám sobě ale i Rusku píše haagiografii. Seznam válečných ruských zločinců narůstá každým dnem a je veřejný. Putinův mluvčí, po zabavení vil a restaurací ve Francii, na které si poctivě lhaním vylhal, bude muset přejít na literární činnost provozovanou za mřížemi a sepsat třeba knihu Čtyři z tanku a Peskov.

Zkřeček

Křeček, co rád křeččil a měl k dispozici velké byty za malé ceny, se po kremelsku nazul do prezidenta Ukrajiny. Křečkovi, který vyzýval k střílení do demonstrantů na Majdanu (nikdo svéprávný Křečka neměl volit za Ombudsmana), se vůbec nelíbí pomoc Ukrajině. Pomáháme (Křeček?) na úkor občanů České republiky a nenecháme se urážet nějakým prezidentem Ruskem okupované Ukrajiny. Křeček, toť zastaralá kremelská hlásná trouba, co je omylem, naprostým zlovolným záměrem dosazená prokremelským Zemanem do funkce ochránce práv. Aneb gerontokracie si poradí a přátelé dosadí.

Osmnácté zastavení jara

Zruská říše zla již nenávratně sesadila z piedestalu zločinných režimů nacistické Německo a teď se samo samojediná vyhřívá na slunci největšího padoucha lidstva. Pěkně si tam pobrukuje, chrochtá a mlaská za doprovodu válečných bubnů. Dupáka na hrobech Ukrajinců jim zatančí Zalexandrovci, Zbaletky zabaletí a Zdirigenti zadirigují v úborech s ryčným Z na pohrudí i pozadí.

Soudruh Goebbels v hrobě smutně pláče, protože ruským propagandistům nesahá ani po kotník.

V Zrusku se od zruské invaze na Ukrajinu mnohem intenzivněji vymývají dospělým a dětem zvlášť hlavy naprostými a stupidními nepravdami. Kreml si myslí, že lhaním své lidi zachrání. Že zachrání celý svět. Zrusko je schopno a ochotno válčit i s ufony, kteří by omylem zabloudili k nám na Matičku Zem, protože ti jsou také pod nadvládou nacistů, nebo minimálně něco šňupou a je povinností Ruska s nimi zatočit ufonský kazačok. Ať anténky lítají dokola kolem a zelená teče proudem.







Haraším Petr Orlau

Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého







