Záběry z Ukrajiny ukazují, že jde o příběh dvou způsobů vedení války: skryté síly a brutální síly

13. 3. 2022

čas čtení 4 minuty





Analýza: Ukrajinské jednotky s protitankovými zbraněmi nastražují léčky, zatímco jejich nepřítel pomalu obkličuje města





Ruské síly v posledních dnech výrazně zesílily obléhání klíčových ukrajinských měst, včetně soustředění asi 21-22 praporních taktických skupin kolem hlavního města Kyjeva. Jde o dva velmi odlišné způsoby vedení války.



Jak ze západu přicházelo na obranu Ukrajiny stále více protitankových zbraní, přešla ruská taktika v reakci na to na pomalý a brutální druh obléhací války, jejímž cílem je obklíčit a rozbít ukrajinská města a přinutit ukrajinskou armádu ke statičtějším obranným pozicím, kde může být snáze přemožena.





Jak ze západu přicházelo na obranu Ukrajiny stále více protitankových zbraní, přešla ruská taktika v reakci na to na pomalý a brutální druh obléhací války, jejímž cílem je obklíčit a rozbít ukrajinská města a přinutit ukrajinskou armádu ke statičtějším obranným pozicím, kde může být snáze přemožena.



Andrzej Wilk a Piotr Żochowski z varšavského thinktanku Centrum východních studií ve své poslední denní aktualizaci války upozornili na to, co může nová vojenská taktika Ruska znamenat pro obránce Ukrajiny. "Na většině směrů se ruské útočné operace změnily v poziční boj, v němž se agresor pokouší obklíčit ukrajinské síly v hlavních městských centrech a vytlačit je z menších měst.





"[Rusové] budou usilovat o úplné uzavření obklíčení měst a obcí, kde se tak ještě nestalo, a o zatlačení ukrajinských jednotek až do zastavěných oblastí, bez ohledu na to, kolik ztrát Rusové utrpí."



Zda se to podaří - a jak se tomu přizpůsobí ukrajinské síly - může být rozhodující.



Jeden již pochmurně známý model toho, jak bude vypadat nadcházející fáze války, kterou předpovídají Wilk a Żochowski, poskytlo téměř dvoutýdenní ruské obléhání jižního přístavního města Mariupol, kde při neustálém bombardování, které uvěznilo obránce a civilisty ve sklepeních, zahynulo už nejméně 1 500 lidí. V sobotu, kdy ukrajinští představitelé oznámili, že Rusko ostřelovalo mešitu, v níž se ukrývalo 80 lidí, poskytl humanitární úřad OSN nejnovější informace o stavu města. "Objevují se zprávy o rabování a násilných střetech mezi civilisty o to málo základních zásob, které ve městě zůstalo," uvedl Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí. "Docházejí léky na život ohrožující nemoci, nemocnice fungují jen částečně a chybí potraviny a voda."



Zatímco britské ministerstvo obrany v pátek varovalo, že ruské síly by mohly během několika dní zaútočit na Kyjev, důkazem obávaného útoku bylo dělostřelectvo, které v sobotu zasáhlo severozápadní předměstí města. Ve městě Vaslkyiv se po úderu na muniční sklad zvedly dva sloupy dýmu.



Nové komerční satelitní snímky zřejmě zachytily také dělostřeleckou palbu na obytné oblasti, které stály mezi Rusy a hlavním městem. Snímky od společnosti Maxar Technologies ukazovaly záblesky a kouř z velkorážních děl, stejně jako krátery po dopadech a hořící domy ve městě Moschun, 20 mil od Kyjeva.



A přibývá důkazů, že rozsah války se rozšiřuje. Až donedávna ruské jednotky dosahovaly největších úspěchů ve městech na východě a jihu, zatímco na severu a v okolí Kyjeva bojovaly s obtížemi. Minulý týden však ruské síly začaly útočit také na oblasti na západní Ukrajině, kam se uchýlilo velké množství uprchlíků, přičemž Rusko v pátek uvedlo, že použilo vysoce přesné zbraně dlouhého doletu, aby "vyřadilo z provozu" vojenská letiště v západních městech Lucku a Ivano-Frankivsku.



Ruské letecké údery se zaměřily také na Dněpr, hlavní průmyslové centrum na východě země a čtvrté největší ukrajinské město s přibližně milionem obyvatel. Podle ukrajinských představitelů byl zabit jeden člověk.



Tváří v tvář problémům, které přináší nové ruské spoléhání na obléhací válku, se někteří analytici domnívají, že se obránci Ukrajiny budou muset znovu přizpůsobit, aby čelili nové hrozbě, kterou představuje, a to uprostřed chmurných varování, že již tak hrozivý konflikt by se mohl ještě více ztemnit.



"Už teď je to ošklivé, ale bude to ještě horší," řekl Nick Reynolds, válečný analytik z Royal United Services Institute.



Zdroj v angličtině ZDE

