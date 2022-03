Vpád na Ukrajinu je vyvrcholením Putinovy politické kariéry. Vsadil na ni vše. Nemá smysl předstírat, že existuje "diplomatické řešení"

13. 3. 2022 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

Podle izraelského listu Harec izraelský premiér Naftali Bennett rezignoval na jakoukoliv zprostředkující roli a požaduje, aby Ukrajina kapitulovala.

To je ve skutečnosti jediná alternativa k porážce ruské armády v dlouhé a krvavé válce, kterou Kreml dlouho připravoval a jedině o své vlastní vůli rozpoutal. K válce, z níž pro Putina neexistuje cesta zpět.

Kreml se na vojenský vpád do Evropy usilovně připravoval nejméně deset let, soustředil všechny síly, které měl k dispozici - a bez ohledu na cokoliv zahájil novou invazi na Ukrajinu. Nyní do ní mobilizuje i syrské a africké spojence.



Ti kdo sledují ruská média, místo aby pustě spekulovali o vybájených možnostech, které vůbec neexistují, si už všimli, že se v Rusku i nadále rozhodně nehovoří o žádných možných ústupcích Kyjevu. Naopak: V televizních diskusích se vede řeč o tom, že Ukrajina nebude "konečná" invaze, ale ruský vpád do Evropy by měl pokračovat za její hranice.

Vladimir Putin je za celý život zvyklý na to, že veškeré spory řeší zásadně z pozice silnějšího, který beze zbytku vnucuje svou vůli tomu, kdo je níže postaven. Nikdy se nedostal do situace, že by musel někoho respektovat, kdy by musel někomu opravdu ustupovat. A ve věci invaze na Ukrajinu se navíc sám záměrně postavil do situace, kdy už ani ustoupit nemůže. Stálo by ho to nyní mocenskou pozici - a v tom typu režimu, jaký vytvořil, nejspíše i život. Pokojné předání moci komukoliv je takřka vyloučeno.

Pokud nedojde k velmi nepravděpodobné variantě vojenského převratu v Rusku, jedinou cestou z války zůstane úplná porážka jedné nebo druhé válčící strany.

Bylo by jedině namístě, aby se ti, kdo celé měsíce pokřikovali, že chystaná Putinova invaze na Ukrajinu je údajně "výmysl CIA", konečně chopili vynikající příležitosti být zticha - a přestali bezduše komentovat záležitosti, o nichž zjevně naprosto netuší, která bije.

0