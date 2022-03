Protest v ruské televizi: "Zastavte válku: Lžou vám!"

Sabotáž kremelské propagandy v přímém přenosu! upozornil na Facebooku Filip Remunda.



Podle zatím předběžných informací osvěžila zprávy prvního programu ruské televize redaktorka Marina Ovsjannikova s plakátem v ruce na němž stálo: Zastavte válku, tady vám lžou.



Po akci měla být zadržena. Tass píše, že incident s plakátem se prověřuje. O textu a smyslu akce mlčí.



Britské Channel 4 News, které ve zprávách vystoupení odvysílaly (přineseme), uvedly, že záběr se rozšířil virálně.



Napsala na Facebooku: "Celý svět se k nám obrátil zády. A ani dalších deset generací nesmyje skvrnu této bratrovražedné války. My Rusové jsme myslící a inteligentní lidi. Je plně v naší moci zastavit toto šílenství. Jděte protestovat. Nebojte se ničeho."



"...the whole world has turned its back on us. And the next 10 generations won’t wash away the stain of this fratricidal war. We Russians are thinking and intelligent people. It’s in our power alone to stop all this madness. Go protest. Don’t be afraid of anything."



