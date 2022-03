Situace ruské armády na Ukrajině

14. 3. 2022

Mluvil jsem s analytikem, který má přístup k informacím a kterého považuji za jednoho z nejlepších u nás v Estonsku. Jeho hlavní závěr zní: "Nebezpečí ještě zdaleka není zažehnáno, ale je důvod k velmi opatrnému optimismu. Ruský postup se zjevně zastavil," píše Holger Roonemaa, investigativní novinář portálu Delfi.ee.



Od minulé soboty je situace na frontách relativně stabilní. Očekává se přeformování ruských jednotek a nová linie útoku, ale zatím je o tom jen málo důkazů. "Pokud Rusko do konce týdne nedosáhne výrazného postupu, těžko říct, jak by k němu vůbec mělo dojít."

Jižní linie útoku se rozdělila na dvě, jedna postupuje směr Mykolajiv, druhá na Kryvyj Rih. To pro ruské síly představuje vážné riziko, protože zásobovací linie, o kterých už víme, že stojí za prd, se ještě protáhnou. "To ponechává Ukrajincům spoustu šancí, jak je "rozbít na kusy".



Otázkou je, zda Moskva dnes donutí Lukašenku, aby poslal vojska z Běloruska, ale motivace běloruských vojsk je ještě nižší než ruských. "Západoukrajinské národnostní & protiruské prostředí by vůči nim bylo mimořádně nepřátelské".

Nápad přivést syrské bojovníky je mimořádně zoufalý. "Jedna věc je bojovat v úzkých uličkách arabských měst. Něco jiného je to v Kyjivě nebo Charkivě, kde jsou bulváry široké 100 metrů." Odkazuje také na chladné klima a nízkou morálku Syřanů.

O možné mobilizaci v Rusku. Ta byla minulý pátek na pořadu jednání v Radě FEDu a Dumě, ale vysoce postavení vojáci údajně Putina znovu přesvědčili, aby k ní zatím nedal příkaz. "Záložní jednotky nemají žádný výcvik, dokonce pro ně nemají ani dostatek uniforem."

"Do cvičení Zapad zapojili jen velmi málo záložníků. U těch několika tisíc, které obvykle zařadí, si důstojníci stěžují, že "kazí" cvičení."

Únava ruských jednotek je "masivní". Třetina byla nahrazena, ale přicházející jednotky mají ještě horší kvalitu. Další třetina byla zničena, zabita nebo zraněna. Přeformování jednotek nemá dobrý dopad na bojeschopnost.

Ukrajinská protiofenzíva je zatím malého rozsahu, ale pokud Rusko ustrne, Ukrajina má zdroje na to, aby začala tlačit. Prvním cílem by bylo vytlačit Rusko ze země na severu (Kyjiv a Charkiv). Získat zpět pozice na jihu bude obtížnější, také kvůli terénu. "Ve stepi budete otevřeným cílem ze vzduchu."

Pokud jde o nedostatek ruských raket. "Putinovi bylo řečeno, že má 10 000 raket. Ve skutečnosti jich měl tisíc. Je zvláštní, že si nevzpomněl, jak jako mladý důstojník KGB lhal svým vlastním šéfům. Takové lhaní je v kultuře běžné."









