Rusko žádá Čínu o vojenskou pomoc při invazi na Ukrajinu

13. 3. 2022

Russia asks China for military assistance in its invasion of Ukraine https://t.co/F1IPh1ldhu — Financial Times (@FT) March 13, 2022





Rusko požádalo Čínu o vojenské vybavení na podporu své invaze na Ukrajinu, což v Bílém domě vyvolalo obavy, že Peking může podkopat snahy Západu pomoci ukrajinským silám bránit svou zemi.Američtí představitelé sdělili listu Financial Times, že Rusko žádá o vojenské vybavení a další pomoc od Číny od začátku invaze. Odmítli uvést podrobnosti o tom, o jaký materiál Rusko požádalo.USA se připravují varovat spojence před situací v souvislosti s některými náznaky, že Čína se možná chystá Rusku pomoci. Jiní američtí představitelé rovněž uvedli, že existují známky toho, že Rusku docházejí některé druhy zbraní.Jake Sullivan, poradce pro národní bezpečnost USA, míří do Říma na pondělní jednání s Jang Ťie-čchi, nejvyšším představitelem čínské zahraniční politiky. Sullivan bude Čínu důrazně varovat, že jakákoli snaha pomoci Rusku v invazi na Ukrajině nebo vyhnout se západním sankcím bude mít následky.Čína se v ukrajinské krizi prezentuje jako neutrální aktér a odmítá odsoudit Rusko za invazi do země. USA rovněž nezaznamenaly žádné známky toho, že by čínský prezident Si Ťin-pching byl ochoten vyvíjet jakýkoli tlak na protějška Vladimira Putina.Oba lídři minulý měsíc v Pekingu podepsali společné prohlášení, v němž popsali partnerství mezi Pekingem a Moskvou jako "bez hranic".Zdroj v angličtině ZDE