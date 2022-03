Ukrajina bojuje se zbraněmi ze Západu - ale pravděpodobně to nebude stačit

12. 3. 2022

Analýza: Nedostatek těžkých děl, tanků a letadel ponechává Ukrajince v těžkém situaci vůči Rusku





Krok za krokem postupují ukrajinští vojáci a zaujímají pozice v lese. Pokud existovaly nějaké pochybnosti o tom, zda se západní zbraně dostávají do rukou ukrajinských jednotek, záběry zveřejněné ve čtvrtek na sociálních sítích tyto obavy rozptýlily.



Je na nich vidět ukrajinskou lehkou pěchotu, z níž někteří mají na rukou charakteristické žluté pásky, jak v rámco protiútoku proti ruským silám poblíž Kyjeva nesou několik typů protitankových zbraní, včetně britských NLAW, a granátometů. Ale i když se to může zdát hrdinské, stále to není ani zdaleka spravedlivý boj.



Od začátku války na Ukrajině se intenzivně věnuje pozornost ruské strategii, taktice a nasazení, ale o přístupu Ukrajiny se mluví poměrně málo. Záběry nabídlypohled na to, co Ukrajina má v terénu: lehké síly bojující, aby zabránily obklíčení Kyjeva ruskou armádou. Krok za krokem postupují ukrajinští vojáci a zaujímají pozice v lese. Pokud existovaly nějaké pochybnosti o tom, zda se západní zbraně dostávají do rukou ukrajinských jednotek, záběry zveřejněné ve čtvrtek na sociálních sítích tyto obavy rozptýlily.Je na nich vidět ukrajinskou lehkou pěchotu, z níž někteří mají na rukou charakteristické žluté pásky, jak v rámco protiútoku proti ruským silám poblíž Kyjeva nesou několik typů protitankových zbraní, včetně britských NLAW, a granátometů. Ale i když se to může zdát hrdinské, stále to není ani zdaleka spravedlivý boj.Od začátku války na Ukrajině se intenzivně věnuje pozornost ruské strategii, taktice a nasazení, ale o přístupu Ukrajiny se mluví poměrně málo. Záběry nabídlypohled na to, co Ukrajina má v terénu: lehké síly bojující, aby zabránily obklíčení Kyjeva ruskou armádou.





"Ukrajinské operační zabezpečení je velmi přísné. O tom, co a jak dělají, víme velmi málo," řekl Nick Reynolds, specialista na pozemní válku z thinktanku Rusi. Podle něj se zdá, že strategie je dvojí: udržet se v Kyjevě a dalších velkých městech a jinde zkoušet taktiku "udeř a uteč".



"Investují velké prostředky do obrany měst, zejména Kyjeva, ale ve venkovských oblastech jsme viděli, že armáda používá taktiku přepadávání ruských konvojů na silnicích, což ruským silám ztíží operovat mimo silniční síť, aniž by byly odhaleny nebo napadeny nepravidelnými silami."



Od začátku války proudí na Ukrajinu to, co Velká Británie a další západní země označují jako "obranné zbraně", nejméně 17 000 protitankových zbraní a asi 900 protiletadlových raket Stinger. Zbraně jsou letecky dopravovány do Rzeszowa v jihovýchodním Polsku, který nyní brání americká baterie Patriot, a následně jsoudopravovány po zemi tam, kde zůstávají alespoň otevřené zásobovací cesty do Kyjeva. A jak naznačují záběry, přinejmenším některé ukrajinské síly zatím nemají nouzi o osobní zbraně.



Zároveň však ukazují, co Ukrajině chybí. Ukrajina nemá nic proti ruskému dělostřelectvu, které nemilosrdně útočí na Charkov a Mariupol na východě země, což má těžké následky pro civilisty. A zatímco ruské letectvo ve dne spíše nelétá - protože, jak tvrdí Velká Británie, se letectvo obává hrozby protiletadlových raket - je schopno provádět bombardovací mise v noci. V noci došlo k náletům na Dněpr a na letiště v Lucku a Ivano-Frankivsku na západě, které byly relativně klidné.





Zdá se, že Ukrajina nemá žádný způsob, jak bojovat s ruským dělostřelectvem, jakmile obklíčí - nebo téměř obklíčí - město. "Ofenzivní postup proti ruskému dělostřelectvu vyžaduje bojovou sílu, kterou ukrajinské síly jen těžko vytvářejí. Ukrajina bude pravděpodobně ve všech dělostřeleckých soubojích poražena," řekl Reynolds.



Při vědomím, že NATO opakovaně odmítlo vytvořit bezletovou zónu, zvolil Volodymyr Zelenskyj ve svém vystoupení před britskými poslanci tento týden jinou - a širší - výzvu. "Prosím, zajistěte, aby naše ukrajinské nebe bylo bezpečné," řekl prezident opatrně, přičemž měl na mysli jak letadla, tak dělostřelectvo. Požadovaná pomoc však nepřichází.



Británie uvedla, že je nyní ochotna dodat protiletadlové střely, a další země jsou připraveny poslat zásoby. Západ však není ochoten dodat těžká děla a tanky - ani stíhačky, které by mohly pomoci odrazit ruské masové síly, poté, co USA prohlásily, že nejsou připraveny působit jako prostředník a předat 28 polských MiG-29. Obávají se, že takové dodávky by Rusko provokovaly.



Převaha Ukrajiny v narativu sociálních sítí také usnadňuje ignorování ruských úspěchů. V posledních 24 hodinách ruské ministerstvo obrany zveřejnilo záběry ruské obrněné techniky v pohybu poblíž Kyjeva. Další záběry na sociálních sítích ukazují ukořistěnou protitankovou bazuku Javelin a Ženevskou konvenci porušující snímky zajatých a ponižovaných ukrajinských zajatců.



Není jisté, jak dlouho vydrží Charkov, kde bylo podle místních úřadů bombardováno 48 škol a psychiatrická léčebna. Horší situace je v Mariupolu, kde podle údajů městských úřadů zahynulo již 1 200 civilistů a opakované pokusy o evakuaci za pokračujícího ostřelování selhaly. "Není dodávána elektřina, voda a plyn. To znamená, že nejsou prostředky na vytápění," popsal ve čtvrtek zoufalou situaci ve městě jeden z pracovníků Červeného kříže.

Červeného kříže.



Tento týden USA odhadly, že bylo zabito 5 000 až 6 000 ruských vojáků a 2 000 až 4 000 ukrajinských vojáků a mnoho dalších civilistů. Jiný americký odhad odhadoval, že obě strany ztratily 8 až 10 % vojenských prostředků, které nasadily do bojů.



Na pozadí těchto událostí se rýsuje možnost krvavého obléhání Kyjeva. Ruské jednotky se snaží město obklíčit, což může vysvětlovat, proč ukrajinské síly přešly do protiútoku - aby zabránily takovému ostřelování, jaké jsme viděli na východě. Podle amerického thinktanku Institute for the Study of War, který sleduje boje, byl pokus ruských jednotek o koncentraci v okolí Brovar na východě Kyjeva na začátku tohoto týdne odražen.



Ve čtvrtek ráno se objevilo video, které ukazuje, jak je ruská kolona, zřejmě podceňující nebezpečí, napadena na hlavní silnici E95 u Brovar. Bylo to klíčové vítězství, které ponechalo ruským silám kontrolu pouze na severozápadě a západě hlavního města, ačkoli disponuje raketami delšího doletu Iskander a Kalibr, které by mohly zasáhnout Kyjev.



Přesto se ukrajinské protiútoky zdají být možné, alespoň prozatím.. To, zda mohou pokračovat, pokud bude město obklíčeno, se zdá být mnohem méně jisté. Tento týden Zelenskyj slíbil "bojovat v lesích, na polích, na březích v ulicích", ale ve skutečnosti se ukrajinský vojenský plán zřejmě rovná pouhému krvavému přežívání.



"Je poměrně obtížné pochopit, jaká je jejich strategie, kromě toho, že drží Rusy mimo velká města," řekl Ben Barry, odborník na pozemní válku z Mezinárodního institutu pro strategická studia. Jinými slovy, vojenská nerovnováha je taková, že hlavní nadějí pro Ukrajinu je, že čím déle vydrží, snad se objeví něco, co zvrátí vývoj.





