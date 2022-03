Rusko eskalovalo válku bombardováním těsného pohraničí Ukrajiny u polských hranic

14. 3. 2022

Poradce USA pro národní bezpečnost prohlásil, že jakákoli palba na souseda Ukrajiny by vyvolala plnou reakci NATO





Rusko v neděli vyvolalo varování od NATO poté, co eskalovalo svou válku na Ukrajině údery na velkou vojenskou základnu poblíž aliančních hranic, při nichž zahynulo nejméně 35 lidí a dalších 134 bylo zraněno. Ve městě u Kyjeva byl ruskými silami zabit americký novinář.



Letecké údery na základnu Javorov na dalekém západě Ukrajiny přišly několik hodin poté, co Kreml, který uvedl, že v objektu je skladováno západní vojenské vybavení určené pro ukrajinské jednotkty a označil západní zásobovací linky na Ukrajinu za "legitimní cíle".



Británie uvedla, že incident znamená "významnou eskalaci" konfliktu, a blízkost útoku k polským hranicím, vzdáleným necelých 15 km, přiměla amerického poradce pro národní bezpečnost Jakea Sullivana k varování, že jakákoli palba, i náhodná, na sousední zemi NATO vyvolá plnou reakci jednotek NATO.



Sullivan uvedl, že USA konzultují se spojenci a jsou v kontaktu přímo s Kremlem. Kreml USA varují před použitím chemických zbraní.



Boje na frontách mezi ruskými útočníky a ukrajinskými obránci pokračovaly i v neděli a civilisté v jižním přístavním městě Mariupol, které je od začátku tohoto měsíce v obležení, čelili dále, podle Červeného kříže, "nejhoršímu scénáři".



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že konvoj se 100 tunami humanitární pomoci je na cestě do města, kde zemřelo více než 2 000 civilistů, a že bylo vyvinuto veškeré potřebné diplomatické úsilí, aby se pomoc dostala k potřebným.



Mezitím byl okupujícími ruskými vojáky unesen druhý starosta na jihovýchodě Ukrajiny. Únos starosty Dniprorudne následoval po zadržení starosty Melitopolu, protože "odmítl spolupracovat s nepřítelem", jak uvedl ukrajinský parlament.



Zařízení v Javorově, které Rusko v neděli zasáhlo, dříve hostilo zahraniční vojenské instruktory z Velké Británie, z USA a z dalších zemí, ale nebylo jasné, zda nyni na základně nějací byli. Ukrajina zde před invazí pořádala většinu svých cvičení se zeměmi NATO, přičemž poslední velké cvičení se konalo v září 2021. NATO popřelo, že by na Ukrajině mělo nějaký personál, a Pentagon uvedl, že jeho poslední lidé opustili základnu před několika týdny.



"Rusko zaútočilo na Mezinárodní středisko pro udržování míru a bezpečnost u Lvova. Pracují zde zahraniční instruktoři. Informace o obětech se upřesňují," uvedl ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov.



Zařízení o rozloze 140 km² necelých 15 km od polských hranic je největší v západní části země.



Útok na základnu je významný z několika důvodů. Rusko na ni dlouhodobě pohlíží s podezřením - jruská média v minulosti nepravdivě tvrdila, že se jedná o tajnou základnu NATO na Ukrajině - a blízkost polských hranic znamená prudké vystupňování rozsahu ruských leteckých útoků.



Objevily se také spekulace, že oblast byla využívána k přijímání příchozích dodávek zbraní pro ukrajinskou armádu a při výcviku velkého počtu zahraničních dobrovolníků, kteří se do země hrnou.



Simon Shuster z časopisu Time, který byl v oblasti den předtím, napsal na Twitteru: "Když Rusko včera večer bombardovalo základnu u Lvova, muselo předpokládat, že tam budou pravděpodobně zabiti nebo zraněni Američané. Koordinátor zahraničních dobrovolníků na Ukrajině mi řekl, že základna je střediskem pro tisíce z nich, kteří přijíždějí ze všech koutů světa, aby pomohli Ukrajině. Setkal jsem se s některými z USA, z Velké Británie a z Austrálie."



K útoku došlo necelých 24 hodin poté, co náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov prohlásil, že západní dodávky na Ukrajinu jsou "legitimním cílem".





V neděli pokračovaly těžké boje na několika frontách po celé zemi, včetně jižního loďařského centra Mykolajiv, kde úřady oznámily devět mrtvých při bombardování, když se ruské síly pokoušely obejít město na cestě do Oděsy.



Úřady v Popasně na východě Donbasu obvinily ruské síly, že na město použily střely s bílým fosforem. Tyto zbraně jsou podle mezinárodního práva zakázány v hustě obydlených civilních oblastech, ale povoleny na volném prostranství. Mluvčí ukrajinského ministerstva obrany Markijan Lubkivskij uvedl, že Putinovým plánem je "udělat z ukrajinských měst četná Aleppa", v narážce na syrské město těžce bombardované Ruskem.



Ruské stíhačky se opět zaměřily na letiště v západním městě Ivano-Frankivsk. Další letecký útok zasáhl vlak směřující na západ, který evakuoval lidi z východu, a zabil jednu osobu a další zranil, uvedl hlavní regionální správce Doněcka.



V okolí hlavního města Kyjeva, které je pro invazi hlavním politickým a strategickým cílem, se boje zintenzivnily, přes noc došlo k ostřelování severozápadních předměstí a v neděli byl raketovým úderem zničen sklad na východě země.



Brent Renaud, oceňovaný americký filmař, jehož práce vycházely v New York Times a dalších médiích, byl zabit ruskými silami ve městě Irpin nedaleko Kyjeva. Americký fotograf Juan Arredondo byl zraněn.



Ve videu zveřejněném na sociálních sítích v sobotu pozdě večer Zelenskij vyzval Ukrajince, aby pokračovali v boji, a řekl, že Rusko nedokáže Ukrajinu dobýt.



Navzdory násilnostem obě strany uvedly, že se domnívají, že na dvoustranných rozhovorech, které se pravidelně konají od ruské invaze 24. února, by mohlo být dosaženo pokroku, ačkoli neuvedly žádné podrobnosti o tom, co by mohlo být dohodnuto.





"Rusko již začíná konstruktivně jednat," uvedl ukrajinský vyjednavač a prezidentův poradce Mychajlo Podoljak ve videu zveřejněném na internetu. "Myslím, že doslova během několika dní dosáhneme nějakých výsledků."



Ruský delegát na jednáních s Ukrajinou Leonid Sluckij, kterého citovala agentura RIA, uvedl, že bylo dosaženo významného pokroku a je možné, že delegace brzy dosáhnou návrhu dohody.



Žádná ze stran neuvedla, čeho se budou týkat. Tři kola rozhovorů mezi oběma stranami v Bělorusku, naposledy minulé pondělí, byla zaměřena především na humanitární otázky.



V Rusku policie zadržela více než 800 lidí, kteří protestovali proti jeho invazi na Ukrajinu. Společnost OVD-Info, která monitoruje zatýkání během protestů, uvedla, že policie zadržela během demonstrací v 37 ruských městech 817 osob.



Reportér agentury Agence France-Presse byl na jednom z protestů v Moskvě svědkem toho, jak policisté odváděli mladou ženu, která křičela "mír světu". Někteří policisté měli na přilbách písmeno "Z" - symbol války - v barvách ruské vlajky.



