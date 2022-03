Proč sakra Putinovi pořád říkáme, co neuděláme?

13. 3. 2022

čas čtení 3 minuty

Toto řekl v diskusním pořadu Any Questions v rozhlase BBC bývalý šéfredaktor deníku Daily Telegraph Charles Moore:





Červená linie je důležitá a v syrském konfliktu, který byl přípravou na to, co se děje teď, stanovil prezident Obama červené linie a pak se britský parlament rozhodl, že se tím nebude řídit, a tak se nic nestalo.



A Putin se z toho hodně poučil v náš neprospěch.



Jedna věc, která mě na tom znepokojuje, je, že si myslím, že bychom neměli přesně říkat, co bychom udělali v každé z těchto situací. Protože tím jenom dáváme Putinovi informace, které jsou pro něj užitečné.



Takže když řekneme, my, to či ono neuděláme, jemu to pomáhá. My říkáme, že například nevytvoříme bezletovou zónu.





Neříkám, že je to nutně správná nebo špatná politika, ale proč mu to říkáme?





On to všechno velmi dobře využívá. Všechno si započítá a pak vždycky zajde ještě o kousek dál. A tak teď přidává na svůj seznam stížností sankce. Takže teď říká, že sankce jsou z naší strany válečným aktem.





My ale musíme vědět, obávám se, ne v této místnosti, ne mezi všemi občany, ale v rámci velmi malého počtu lidí ve vládě a v armádě, co bychom udělali za jakých okolností. Za určitých okolností, protože o tom je celá doktrína odstrašování.







O tom byla celá struktura jaderného odstrašování ve studené válce a je tomu tak dodnes. jde o to, že víte, co byste v určitých situacích udělali, a ujišťujete se, že se toho váš nepřítel bojí.

Máme dostatečnou odvahu? To chce Putin vědět a myslí si, že nemáme, a proto už udělal to, co udělal.







Zdroj v angličtině audio ZDE , od minuty 19 (registrace)

Takže implicitně už existuje jaderný útok, který by mohla být proveden v souvislosti se sankcemi. On má možnost situaci stále nově definovat a my ne.A prezident Biden také udělal velkou chybu, když na začátku Putinovi řekl, co neudělá, Putinovi to naznačil už loni.A já se obávám, že to, co teď dělá prezident Putin, je, že testuje, zda NATO, které je nesmírně silnou organizací, má skutečně vůli něco udělat.Víte, my máme mezi sebou v NATO vlastně tři miliony mužů a žen ve zbrani.A samozřejmě máme obrovské jaderné odstrašení, ale použijeme ho?To je to, o čem se za studené války vždy interně diskutovalo. Použili bychom ty jaderné zbraně za určitých okolností? Protože pokud se naši nepřátelé domnívají, že bychom je nepoužili, tak agresi rozšíří do extrémů, a o to se snaží, takže si buďte jisti, že když ta hrozba nebude existovat, Putin napadne Polsko, a tak dále. Vrhne se na pobaltské státy.Na druhou stranu rizika odvetného úderu jsou naprosto obrovská, takže nemohu dát takové to chytré doporučení, co dělat, kromě toho, že bych řekl, přestaňte prozrazovat, co si myslíme.Je nutno vymyslet, co v které situaci udělat.Dejme tomu, že Putin začne například shazovat chemické zbraně nebo taktické jaderné zbraně na Ukrajince nebo střílet každého desátého Ukrajince. Budeme stále nedělat nic? Jsme připraveni bojovat do posledního Ukrajince?Jsme připraveni bojovat?Opravdu, víte, nezávidím žádnému politikovi, který o tom musí přemýšlet, ale takto je třeba tyto otázky zvažovat.