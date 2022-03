V ruské válce na Ukrajině bylo zabito nejméně 79 dětí a více než 100 jich bylo zraněno

13. 3. 2022

čas čtení 8 minut

- V ruské válce na Ukrajině bylo zabito nejméně 79 dětí a více než 100 jich bylo zraněno.



Kromě mrtvých a zraněných se v chaosu při pokusech o útěk před krveprolitím na ukrajinských hranicích ztrácejí i děti a skupiny humanitární pomoci hlásí případy obchodování s lidmi.



79 children have been killed and more than 100 injured during the war in Ukraine. Every death and injury will be documented, investigated by juvenile prosecutors and we will do our best to bring to justice each war criminal. Document #RussianWarCrimes via https://t.co/FJySumUDbz pic.twitter.com/0lkuDutS6y — Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) March 12, 2022 Kromě mrtvých a zraněných se v chaosu při pokusech o útěk před krveprolitím na ukrajinských hranicích ztrácejí i děti a skupiny humanitární pomoci hlásí případy obchodování s lidmi.









- Po celých Spojených státech se protestující shromáždili na shromážděních "Zavřete nebe". Vyzývají k vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou.



- Země sousedící s Ukrajinou se snaží najít útočiště pro uprchlíky.



Tempo uprchlíků proudících přes ukrajinské hranice se ode dneška zpomalilo, avšak sousední země Ukrajiny se stále snaží zajistit přístřeší pro přibližně 2,6 milionu uprchlíků, informuje agentura Reuters.



Maďarsko přijalo více než 230 000 uprchlíků, přičemž v pátek jich dorazilo 10 530. Rumunsko hlásí 380 866, z toho 16 348 v pátek. Slovensko uvedlo 185 660 příchozích, přičemž většina z nich pokračuje v cestě dále na západ, často do České republiky, kde úředníci v pátek odhadli počet uprchlíků na 200 000.



Dvě třetiny prchajících zamířily do Polska, odhadem 1,3 milionu - polská pohraniční stráž uvedla, že v pátek dorazilo 76 200 lidí, což byl 12% pokles oproti předchozímu dni. Continued dialogue with 🇮🇱 PM @naftalibennett. We talked about Russian aggression and the prospects for peace talks. We must stop repressions against civilians: asked to assist in the release of captive mayor of Melitopol and local public figures #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2022 Tempo uprchlíků proudících přes ukrajinské hranice se ode dneška zpomalilo, avšak sousední země Ukrajiny se stále snaží zajistit přístřeší pro přibližně 2,6 milionu uprchlíků, informuje agentura Reuters.Maďarsko přijalo více než 230 000 uprchlíků, přičemž v pátek jich dorazilo 10 530. Rumunsko hlásí 380 866, z toho 16 348 v pátek. Slovensko uvedlo 185 660 příchozích, přičemž většina z nich pokračuje v cestě dále na západ, často do České republiky, kde úředníci v pátek odhadli počet uprchlíků na 200 000.Dvě třetiny prchajících zamířily do Polska, odhadem 1,3 milionu - polská pohraniční stráž uvedla, že v pátek dorazilo 76 200 lidí, což byl 12% pokles oproti předchozímu dni.







- Ukrajina: Rusko plánuje převzít plnou kontrolu nad záporožskou jadernou elektrárnou.



Ukrajinští představitelé informovali Mezinárodní agenturu pro atomovou energii, dozorčí orgán OSN pro jaderné otázky, že Rusko plánuje převzít "plnou a trvalou" kontrolu nad jadernou elektrárnou v Záporoží - Rusko to popřelo.



Ruské síly převzaly kontrolu nad elektrárnou - největší svého druhu v Evropě - minulý týden po útoku, který vyvolal požár v blízkosti jednoho z jejích šesti reaktorů a který vedl k odsouzení útoku ze strany řady světových lídrů.



Od té doby je na místě trvale přítomno asi 400 ruských vojáků a elektrárna zůstává pod kontrolou velitele ruských vojenských sil, jak napsal v dopise OSN Petro Kotin, prezident ukrajinského provozovatele jaderné elektrárny Energoatom.



Pokračovalo také úsilí o opravu poškozeného elektrického vedení v černobylské jaderné elektrárně.





- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovořil s izraelským premiérem Naftalim Bennettem o přijetí pomoci při zajištění propuštění Ivana Fjodorova, starosty Melitopolu, který byl v pátek zajat ruskými silami.





Continued dialogue with 🇮🇱 PM @naftalibennett. We talked about Russian aggression and the prospects for peace talks. We must stop repressions against civilians: asked to assist in the release of captive mayor of Melitopol and local public figures #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2022

"Polina Kovaleva is the daughter of #Russian war criminal Sergey Lavrov laundering money here." With such slogans people came to the house of Lavrov's daughter in #London. pic.twitter.com/m9ajuan2E7 — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

The video shows how Russian tanks purposefully fire at residential buildings in Mariupol. Mariupol did not wait for fighter planes from the West. Will we have a chance to wait them?#StandWithUkraine pic.twitter.com/DWSJLdSe3a — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) March 12, 2022

Doctors dig mass graves in besieged #Mariupol. 1582 Ukrainians killed in 12 days. Even if they could access graveyards, there wouldn’t be space. #NoFlyZoneOverUkraine pic.twitter.com/yB7JmFvdZ1 — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) March 11, 2022

0

213

Agentura Reuters informuje, že se v sobotu podařilo evakuovat humanitárními koridory asi 13 000 Ukrajinců. Z obléhaného přístavního města Mariupol, kde již bylo zabito nejméně 1 582 civilistů, se však konvoji odjet nepodařilo.Doněcký oblastní gubernátor uvedl, že neustálé ostřelování tohoto jihoukrajinského města se 430 000 obyvateli komplikuje průchod pomoci a zásobování k těm, kteří je potřebují, a rovněž komplikuje možnost dostat lidi bezpečně ven."Bombardují Mariupo) 24 hodin denně, odpalují rakety. Je to nenávist. Zabíjejí děti," řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.Ruští vojáci vyplenili humanitární konvoj, který se snažil dostat do Mariupolu, a zablokovali další, řekl agentuře Associated Press ukrajinský představitel.Ruské síly mají Mariupol obklíčený již nejméně 12 dní a ukrajinská armáda dnes uvedla, že ruské síly obsadily východní předměstí města.Ačkoliv nemá žádný příjem koupila si luxusní dům v Londýně za 4 miliony liber (120 milionů Kč) a zaplatila za to v hotovosti. Demonstranti v yzývají k tomu, aby byla Kovalevová a zbytek Lavrovovy rodiny sankcionováni a vyhoštěni ze Spojeného království na základě příkazu k nevysvětlenému majetku - podle britských zákonů musí "politicky exponovaná osoba" vysvětlit původ majetku, který "se zdá být nepřiměřený jejím známým legálně získaným příjmům".Chorvatští představitelé v sobotu kritizovali NATO za to, co označili za pomalou reakci na pád vojenského dronu do pole poblíž studentské koleje v chorvatském hlavním městě, informuje agentura Associated Press.Průzkumný dron sovětské výroby Tu-141 "Striž" zřejmě proletěl z ukrajinské válečné zóny vzdušným prostorem tří členských států NATO - Rumunska, Maďarska a Chorvatska - a poté spadl v hlavním městě Záhřebu a poškodil asi 40 zaparkovaných aut. Nikdo nebyl zraněn.Rusko i Ukrajina popřely, že by dron vypustily, ale podle vojenských expertů je Ukrajina jediným známým současným provozovatelem letounu Tu-141.NATO, které částečně existuje proto, aby pomáhalo chránit a varovat své členské státy před podobnými překvapivými událostmi, uvedlo, že alianční integrovaná protivzdušná a protiraketová obrana sledovala dráhu letu dronu. Chorvatský premiér Andrej Plenković však uvedl, že NATO reagovalo až po dotazech novinářů."Nemůžeme tuto situaci tolerovat, ani by k ní nikdy nemělo dojít," řekl Plenković při návštěvě místa nehody."Byla to čistá a jasná hrozba a NATO i EU měly reagovat," dodal. "Budeme pracovat na zvýšení připravenosti nejen naší, ale i ostatních. "Agentura Reuters informuje, že nové satelitní snímky z dnešního dne odhalily rozsáhlé škody na civilní infrastruktuře a budovách v celém městě Mariupol na jihu Ukrajiny.Ruské síly obklíčily Mariupol před více než týdnem a od té doby jej soustavně ostřelují. Dnes ruské síly ostřelovaly mešitu, v níž našlo útočiště 80 dospělých a dětí a také turečtí občané. Záběry zveřejněné dnes na Twitteru rovněž ukazují ruský tank střílející na obytné domy.V Mariupolu bylo zabito nejméněcivilistů. Navzdory neustálým útokům je Mariupol stále pod kontrolou Ukrajiny.