Růst preferencí ODS, uprchlíci a podivné představy o OSN

15. 3. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 5 minut

Můj hlavní dojem z nedělních Otázek V. Moravce byl ten, že se právě hraje politická hra o to, jaký vliv budou mít uprchlíci na rozpočet. Hnutí Ano se těší, až bude moci ukázat, že když se stane katastrofa, musí jít „rozpočtová odpovědnost“ stranou, zatímco vláda se snaží tvářit, že to zvládneme bez velkých změn v rozpočtu.

Paní ministryně obrany z ODS dokonce tvrdila, že my musíme zajistit, aby se uprchlíci brzy vrátili domů (asi tak, že vyženeme Rusko z Ukrajiny a lusknutím prstu postavíme z ruin zpátky ta města?), ba spustila obvyklou tirádu o stavu rozpočtu, až se zdálo, že se pořad utopí v klasické předvolební hádce (mezi ní a bývalým ministrem obrany Metnarem z Ano), jako by žádné uprchlické krize nebylo. Jen chudák pan hejtman Kuba, taky z ODS, mluvil o tom, že bez zvýšených nákladů uprchlíky asi neubytujeme.

Zajímavé bylo také snění paní ministryně o tom, jak uprchlíci začnou rychle pracovat. Přes 50% uprchlíků z Ukrajiny v ČR jsou děti – a 80% matky s dětmi. Pak tam jsou staří lidé, nemocní lidé atd. Nažene paní ministryně ty děti do fabrik? Slyšel jsem minulý týden mluvit odborníka na pracovní trh, že pro matky s dětmi bude třeba vytvářet částečné úvazky, na což čeští zaměstnavatelé chronicky nejsou připravení.

Vláda si podle mne bude muset položit otázku, jaký signál chce vlastně vyslat veřejnosti, zda chce veřejnosti dokázat, že jí Ukrajina a její lidé stojí za to, aby překonala své ideologické vidění světa, nebo zda se zasekne v předvolebním boji. A nepůjde zdaleka jen o peníze pro uprchlíky. Bude třeba zajistit takovou sociální politiku, aby samotní Češi neměli pocit, že jsou odstrkáváni. Se zaujetím jsem třeba poslouchal ministra vnitra Rakušana, když říkal, že Ukrajinci by neměli končit ve spárech šmejdů a obchodníků s chudobou – tleskám tomu a doufám, že to pan ministr zajistí i pro občany České republiky.

Na druhou stranu čerstvá data preferencí politických formací, zveřejněná včera ve zmíněném pořadu, ukazují, že ve veřejnosti výrazně stoupá obliba vlády, zejména ODS, a to zřejmě také v souvislosti s reakcí vlády na válku na Ukrajině. Výrazně také ubylo lidí, kteří by považovali požadavek Ruska na neutralitu Ukrajiny za správný, jsou to vlastně už jen voliči komunistů a krajní pravice. Pokud jde o preference samotné: Spolu 32,5%, Ano 27,5%, PirSTAN 14,5%, SPD 12% - podle jednotlivých stran je to takto: Ano 25%, ODS 21%, SPD 11,5%, STAN 11%, Piráti 7,5%, TOP09 6,5%, KDU-ČSL 5,5% (levice by se do Sněmovny nedostala).

Pro mne osobně je velkým překvapením růst ODS, která se stává pomalu sama o sobě velkou stranu, jakou byla v minulosti. Překročení hranice 20% považuji za velký krok. Koalice Spolu si zachovává srovnatelný výsledek jako celek vs. součet jednotlivých stran: 32,5% vs. 33%. Naopak u PirSTAN vidíme stále obrovský nepoměr: 14,5% vs. 18,5%. Dle autorů průzkumu je vzrůst preferencí koalice Spolu spojen se vznikem nové vlády, příznivou epidemickou situací a s reakcí vlády na válku na Ukrajině.

Poslední věc, která mne ve včerejších Otázkách V. Moravce zaujala, je rozohněné tvrzení paní ministryně obrany, že Rusko je třeba vyhodit z OSN. Zjistil jsem pak na Facebooku, že další lidé, podobně jako paní ministryně, nechápou, jak OSN funguje a proč vznikla. OSN, pokud jde o světovou bezpečnost, není orgán pro hledání práva a pravdy, ale je to orgán pro dohodu velmocí, které mají v exekutivní moci, tzv. Radě bezpečnosti, právo veta. Toto právo nelze nijak obejít a je to zcela logické. Cílem OSN není zatlačit jednu z těchto mocností (je pravda, že Francie a Británie jsou tam už jen z historických důvodů) k vyvolání světové války ve jménu hesla „fiat iustitia, pereat mundus“ (ať se stane spravedlnost, i kdyby měl zaniknout svět), ale naopak hledat reálnou mocenskou rovnováhu – běžně se to dělo pomocí tzv. proxy válek, kdy si velmoci nepřímo testovaly, jakou mají reálnou moc (např. už v Suezské krizi v 50. letech se ukázalo, jak bezmocné jsou Francie a Británie). Na argument, že v Radě bezpečnosti sedí zločinci, lze jen pokrčit rameny: minimálně za SSSR tam seděli po celou studenou válku. Svět není právní stát, kde by světová policie a justice oplývala mocí nad jednotlivými hráči.

Rád bych upozornil, že pokud jde o cíl zabránit světové válce, je OSN dosud úspěšná. A OSN není jen Rada bezpečnosti, je to mnoho dalšího organizací, jako je WHO, UNESCO, FAO atd. To, že v Radě bezpečnosti seděl SSSR nebo nyní Rusko s právem veta, neznamená, že OSN nemá rozsáhlé a poměrně úspěšné programy pro boj se světovou chudobou, že nejde o důležité fórum pro chudé země a tak podobně.







-1