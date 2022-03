Jaká jsou ruská tvrzení o biologických zbraních na Ukrajině a co se vlastně děje?

11. 3. 2022

čas čtení 6 minut



Rada bezpečnosti OSN se v pátek sešla na žádost Ruska, aby projednala tvrzení Moskvy, že USA financují "vojenské biologické aktivity" na Ukrajině - jinými slovy, že v ukrajinských laboratořích tajně vyvíjejí biologické zbraně. V OSN proběhla bouřlivá diskuse. Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenza evokoval děsivý přízrak "nekontrolovaného šíření biologických látek z Ukrajiny" po Evropě. Jeho americká kolegyně Linda Thomas-Greenfieldová varovala, že tvrzení Ruska by mohlo být záminkou k tomu, aby mohlo na Ukrajinu zaútočit vlastními biologickými zbraněmi.

Jak se "biologické laboratoře" staly nejnovější frontou v informační válce na Ukrajině?



Minulou neděli zveřejnilo ruské ministerstvo zahraničních věcí na Twitteru obvinění americké a ukrajinské vlády z provozování tajného "vojensko-biologického programu" na Ukrajině. Moskva tvrdila, že její invazní síly objevily důkazy o "nouzovém úklidu", který měl tento program skrýt.



Moskva dále uvedla, že v laboratořích v ukrajinských městech Charkov a Poltava našla dokumenty související s tajnou operací USA.



Tato tvrzení posílila Čína, která je podpořila během páteční debaty v Radě bezpečnosti OSN. Teorie ožila také na sociálních sítích pod hashtagem #usbiolabs a našla si svůj domov mezi pravicovými médii v USA, včetně podcastu War Room bývalého poradce Donalda Trumpa v Bílém domě Steva Bannona a pořadu Fox News, který moderuje Tucker Carlson.



Jak reagovaly vlády USA a Ukrajiny?



USA i Ukrajina kategoricky popřely, že by v zemi vyvíjely jakékoli biologické zbraně. Na pátečním jednání to řekla americká velvyslankyně při OSN Linda Thomas-Greenfieldová: "Řeknu to jednou: Ukrajina nemá program biologických zbraní." Dále obrátila toto obvinění zpět na Moskvu. "Je to Rusko, které dlouhodobě udržuje program biologických zbraní v rozporu s mezinárodním právem."



Ukrajinský velvyslanec při světové organizaci Sergej Kyslycja použil barvitější výrazy. Myšlenku, kterou prosazuje Rusko, označil za "snůšku šílených blouznění".



Co říkají nezávislé světové orgány?



Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že si není vědoma aktivit Ukrajiny porušujících jakoukoli mezinárodní smlouvu, včetně zákazu biologických zbraní.



Vysoká komisařka OSN pro odzbrojení Izumi Nakamitsuová potvrdila, že OSN si není vědoma žádných programů biologických zbraní na Ukrajině. Nakamitsu poukázala na Úmluvu o zákazu biologických zbraní, která od roku 1975 zakazuje vývoj a používání biologických zbraní. Úmluvu podpořil tehdejší prezident Richard Nixon, který v roce 1969 rovněž zastavil vývoj vlastních útočných biologických zbraní v USA.



Existují tedy na Ukrajině biologické laboratoře a podporují je USA?



Ano a ano. Na Ukrajině skutečně fungují biologické laboratoře, které jsou financovány USA. Náměstkyně amerického ministra zahraničí Victoria Nulandová tyto skutečnosti potvrdila tento týden při slyšení v senátním výboru pro zahraniční vztahy, kde se jí republikánský senátor Marco Rubio přímo zeptal, zda Ukrajina disponuje biologickými zbraněmi.



Nulandová na otázku neodpověděla přímo. "Ukrajina má zařízení pro biologický výzkum," odpověděla a dodala, že existují obavy, že se ruské síly snaží získat kontrolu nad těmito laboratořemi. "Pracujeme s Ukrajinci na tom, jak mohou zabránit tomu, aby se jakýkoli z těchto výzkumných materiálů dostal do rukou ruských sil."



Komentáře Nulandové se chopili krajně pravicoví komentátoři jako dalšího důkazu tajného spiknutí mezi USA a Ukrajinou. Ve skutečnosti má financování laboratoří ze strany USA kořeny v rozpadu Sovětského svazu, po němž byly na Ukrajinu a do dalších bývalých sovětských zemí posílány peníze, aby jim pomohly převést vědecké dovednosti ze zbrojních programů na iniciativy v oblasti veřejného zdraví.



Tento program byl původně znám jako program Cooperative Threat Reduction (CTR), ale nyní se častěji označuje jako program biologického angažmá. Úspěšně podporuje bývalé sovětské a další země při plnění závazků v oblasti veřejného zdraví.



"Je to jedna z nejlepších věcí, které děláme," uvedl pro Guardian Dr. Gigi Gronvall, vedoucí vědecký pracovník Centra zdravotní bezpečnosti Johnse Hopkinse.



Většina práce ukrajinských laboratoří dnes podle Gronvalla spočívá v dohledu nad nemocemi zvířat a lidí jako systému včasného varování před nemocemi, jako je africký mor prasat, který je v regionu endemický. "Víme, že patogeny nerespektují hranice, takže pomáhat hasit požáry veřejného zdraví dříve, než se stanou příliš velkými, je výhodou pro nás všechny," řekl.



Uchovávají ukrajinské laboratoře nebezpečné biologické látky?



Zdá se, že ano. Zdá se, že biologické laboratoře v rámci své práce při výzkumu nemocí skutečně uchovávají nebezpečné patogeny. Víme to, protože WHO naléhá na Ukrajinu, aby zničila všechny vysoce nebezpečné látky ve svých laboratořích a vyhnula se tak riziku katastrofální epidemie, pokud by některá z laboratoří byla zasažena při ruském útoku.



"V rámci této práce WHO důrazně doporučila ministerstvu pro zdravotnictví na Ukrajině a dalším odpovědným orgánům, aby zničily vysoce nebezpečné patogeny, aby se zabránilo případnému úniku," uvedla zdravotnická agentura OSN.



WHO pracuje na Ukrajině již několik let a pomáhá biologickým laboratořím zlepšit jejich bezpečnost a zabezpečení, takže ví, o čem mluví.



Pokud jsou ruská tvrzení o tajném programu biologických zbraní falešnou zprávou, znamená to, že se není čeho obávat?



Ne. kromě hrozby úniku patogenů uchovávaných v ukrajinských laboratořích nebo útoku, který by se dostal do rukou ruských sil, existuje i hrozba, že Rusko potenciálně provede vlastní útok biologickými zbraněmi. Podle hodnocení amerického ministerstva zahraničí Rusko nadále udržuje program útočných biologických zbraní, čímž porušuje úmluvu, kterou podepsalo.



Začátkem tohoto týdne obvinila tisková mluvčí Bílého domu Jen Psakiová Rusko pod vedením Vladimira Putina, že má "dlouhou a dobře zdokumentovanou historii" používání chemických zbraní, a poukázala na otravu opozičního vůdce Alexeje Navalného a na ruskou podporu syrského režimu při nasazení chemických zbraní. Dále varovala, že tvrzení Moskvy o tajném programu biologických zbraní na Ukrajině by ve skutečnosti mohlo být položením základů pro ruský útok chemickými nebo biologickými zbraněmi uvnitř Ukrajiny.



Tato možnost zneklidňuje i zkušené odborníky. "Doufám, že se jedná spíše o dezinformační řeči než o skutečnou věc," řekl Gronvall. "Myslím, že uvidíme."



Zdroj v angličtině ZDE



