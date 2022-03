Syrský lékař: Ono je to nadšení přejde. Začnou vám říkat "Kradete nám práci"

11. 3. 2022

čas čtení 5 minut



Moderátor Channel 4 News:



Rusko důsledně popírá, že by na Ukrajině útočilo na civilisty. Dnes označuje tvrzení, že vybombardovalo porodnici a dětskou nemocnici v Mariupolu, za fake news.



Je to však strategie, kterou ruské jednotky používaly již dříve, když byly obviněny z provádění systematických útoků na zdravotnická zařízení.



Aby pomohly režimu Bašára Asada zajistit si vítězství v Sýrii. Jedním z mužů, kteří jsou s touto strategií velmi dobře obeznámeni, je doktor Hamza al Kateab.



Jeho manželka ve filmu Pro Sama, nominovaném na Oscara, zdokumentovala svůj život v obleženém Aleppu, včetně útoků na nemocnici, kde Hamza pracoval.

Když jsem s ním před okamžikem mluvil, řekl mi, že ruská armáda nemá žádné etické hranice.







Moderátor:





Hamzo, už léta, co jste byl v syrském Aleppu, vyzýváte Rusy, aby přestali bombardovat nemocnice.

Jak jste se včera cítil, když jste viděl, jak na Ukrajině bombardují porodnici?





Dr. Hamza al Kateab:







Tak ale abych byl úplně upřímný, tak mě to nepřekvapilo, protože jsem za to vedl kampaň, a když jsme byli v Sýrii nebo i potom, i když potom je to stejný druh pachatelů, ale různé země, je to taková jejich válečná taktika.







Moderátor:





Oni říkají, jako vždycky v Sýrii, že se nezaměřovali na nemocnice. Proč myslíte, že to dělají?







Dr. Hamza al Kateab:











Moderátor:









Dr. Hamza al Kateab:







Veškerou vojenskou taktiku a strategii mají od Rusů. Je to kompletně ruská armáda a oficiálně Rusové vstoupili do Sýrie v září 2015, ale byli tam dávno předtím, ovlivňovali všechna strategická rozhodnutí.





Moderátor:







Co tedy podle vás mají Ukrajinci očekávat?







Dr. Hamza al Kateab:







Neměli by očekávat, že se budou dodržovat nějaké etické principy nebo nějaké humanitární právo. Při této invazi by taky neměli očekávat, že je to nějaká krátkodobá záležitost, která se za pár týdnů nebo měsíců jakoby změní. Je to dlouhodobá trvalá válka.







Bohužel také nečekejte, že svět bude stát dlouho při vás. Lidé mají tendenci zapomínat. Média mají tendenci přesunout se k dalšímu horkému bodu, k další konfliktní oblasti a najednou jsou tu skoro dva miliony uprchlíků.







Evropští uprchlíci, ten počet se během několika dní zvýší a pak najednou bude reakce, vy nám kradete práci.







Moderátor:







Máte ten pocit, že se lidé v Británii a v Evropě ztotožňují mnohem víc s oběťmi na Ukrajině než v Sýrii?





Dr. Hamza al Kateab:







Tak, ale bohužel ano. Ale jestli chci tak nějak najít jednu pozitivní věc, že je pro ně teď snadné se s tím ztotožnit nebo je snadné se, jak jste říkal, ztotožnit se nebo pochopit. A doufám, že se svět sjednotí.







Moderátor:















Dr. Hamza al Kateab:







Nečekejte, že by byly dodržovány nějaké etické principy. Jak jsme viděli, včera porodnice, dětská nemocnice, byla terčem útoku. A taková ta technická rada je snažit se omezit počet pacientů, které máte současně v nemocnici. Jestli taková ta směrnice je, aby nemocnice držela pacienta pět dní nebo týden, minimalizovat to na jeden den, protože oni by byli taková ta nejzranitelnější skupina při útoku, kdyby se budova zřítila.







Moderátor:







Vy jste ve východním Aleppu zůstal až do konce. Je nějaká část vaší osobnosti, která by se tam chtěla vrátit?







Dr. Hamza al Kateab:







Mám pocit, že se tam děje tak trochu stejný scénář, a mám pocit, že kdybych měl podíl na tom, abych pomohl odolnosti tamních lidí a zdravotníků, tak bych se tam určitě snažil jet. Už jsem kontaktoval několik nevládních organizací.







Moderátor:







Na Ukrajině.





Dr. Hamza al Kateab:

0

300

Vždycky jsou to vedlejší škody, že prý nevědí, kde je nemocnice, ale je to zřejmé ze všech map, ze všech zpravodajských informací, které mají, nebude to, to není náhoda, že ruská armáda v každé oblasti, kterou postupuje dál a kterou ovládá, ničí nemocnice a a ničí zdravotnická zařízení takovým nebo onakým způsobem, že prostě to nedává smysl, aby to byla jenom náhoda. Ničí to odolnost lidí.Takže dopad bombardování nemocnice na civilní obyvatelstvo je hlubší.V takovéto válce neexistuje žádný druh bezpečného útočiště. V Aleppu to bylo velmi znát, měli jsme tam lidi, kteří odmítali být přijati do nemocnice... Prosím, dejte mi léky, já si je vezmu venku, protože víte, pane doktore, tady je to příliš nebezpečné. A pak v té obléhané oblasti není žádný zdravotnický systém. Musíte odejít, to je jediná možnost.Lidé mohou být zmatení a říkat, počkejte, ale, Sýrie to byl Asad a syrská armáda.Jak moc to podle vás měli pod kontrolou Rusové?Tak za prvé, syrská armáda je kompletně vycvičená a vybavená Ruskem.Měli jste zůstat bojovat za svou zemi. Co tady děláte?Jako lékař jste skončil u zakládání polních nemocnic. Co byste vzkázal svým kolegům na Ukrajině? O tom?Snažím se tam jet, v Aleppu teď být nemůžu. Zatím jsem vysídlený. Jsem tady uprchlík. Můžu být tak trochu užitečný na jiném místě. Určitě bych tam rád jel.