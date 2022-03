Zelenskij: Ruské útoky jsou "otevřeným terorismem zkušených teroristů"

11. 3. 2022

Ve svém nejnovějším projevu řekl ukrajinský prezident:



Za poslední dva dny jsme již evakuovali humanitárními koridory asi 100 000 lidí. Mariupol, Volnovacha však zůstávají zcela zablokovány. Přestože jsme udělali vše pro to, abychom zorganizovali humanitární koridor, ruská vojska nepřestala ostřelovat. Přesto jsem se rozhodl vyslat do Mariupolu konvoj nákladních [kamionů] s potravinami vodou a léky.



Jsem vděčný všem řidičům, statečným lidem, kteří byli připraveni tuto misi splnit. Důležitou misi. Útočníci však zahájili tankový útok na místo, kde se měl tento koridor uskutečnit. Koridor života pro Mariupol.

Udělali to záměrně, věděli, co vyhazují do vzduchu, mají rozkaz držet město jako rukojmí, týrat ho a neustále bombardovat a ostřelovat. Dnes zničili budovu hlavního ředitelství státní záchranné služby v Doněcké oblasti. Vedle této budovy bylo místo, kde se scházeli lidé čekající na evakuaci. Je to otevřený terorismus zkušených teroristů.



Svět to musí vědět. Svět to musí uznat. Všichni máme co do činění s teroristickým státem. Ať se stane cokoli, budeme se i nadále snažit dodávat do Mariupolu humanitární pomoc, kterou jeho obyvatelé nutně potřebují. Našim lidem, Ukrajincům. Útočníci dělají vše pro to, aby lidi v zablokovaných městech oklamali.



Blokují komunikaci, neposkytují informace, stát dělá vše pro to, aby pomohl městu, aby o tom obyvatelé Mariupolu věděli: Bojujeme. Bojovat nepřestaneme. Pokud máte možnost promluvit s lidmi v Mariupolu, napsat jim, připomeňte jim, že Ukrajina je celým srdcem s nimi a dělá vše pro to, aby zastavila mučení tohoto města.





Ukrajinský prezident se vyjádřil i k ruské propagandě:



Ruská propaganda dnes ožila a dělala, co mohla, asi aby zakryla zločiny své armády na Ukrajině, zločiny proti Mariupolu, Donbasu, Charkovu, zločiny proti desítkám dalších měst. Aby je zakryli novými obviněními a novými starými podvrhy. Obviňují nás z vývoje biologické zbraně, že údajně chystáme chemický útok. Mám z toho obavy, protože jsme se opakovaně přesvědčili: chcete-li se dozvědět, jaké plány má Rusko, podívejte se, z čeho obviňuje jiné...



Přijedou k nám s tanky a raketami, zaberou, co je naše, a okupují. Stydí se to ukázat i svým důstojníkům, skrývají své generály a před svým lidem tají, že nasazují brance jen proto, aby zvýšili svou invazní sílu. A my jsme ti viníci. Obviňují nás, že jsme napadli mírumilovné Rusko...



Jsem rozumný prezident rozumného lidu. Jsem otcem dvou dětí. Na našem území se nevyvíjejí žádné chemické ani jiné zbraně hromadného ničení. To ví celý svět. Vy to víte. A pokud proti nám něco takového podniknete, dostane se vám reakce těch nejtvrdších sankcí.

