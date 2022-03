Moskevští zaměstnavatelé dostávají dopisy od vojenských správ. Rusko potřebuje další vojáky

11. 3. 2022

Organizace v ruském hlavním městě začaly dostávat dopisy od vojenských správ s žádostí objasnit spolupracovníkům se statusem záložníků, že mohou získat smlouvu o účasti v mobilizačních zálohách.

Na svém účtu v kanálu Telegram o tom informoval právník a ředitel mezinárodní lidskoprávní skupiny Agora Pavel Čikov.

Ve svém postu publikoval i snímek dopisu, které obdržela jedna z moskevských organizací.

"Prosím vás o pomoc při rozšiřování informace o tom, že vojenský komisariát Ostankinského rajónu provádí nábor občanů v záloze za účelem uzavření smlouvy o účasti v mobilizační lidské záloze Ozbrojených sil Ruské federace", uvádí se v dokumentu.

Dopis také upřesňuje, že smlouva může být uzavřena občany, kteří jsou v záloze, dříve již absolvovali vojenskou službu a mají hodnost praporčíka, mičmana, seržanta, staršiny, vojína nebo plavčíka ve věku do 42 let, nebo důstojníka ve věku do 47 let, nebo vyššího důstojníka v hodnosti podplukovníka, kapitána 2. třídy ve věku do 52 let, nebo plukovníka či kapitána 1. třídy ve věku do 57 let.

Čikov vysvětlil, že záloha ruské armáda se skládá z mužů rozdělených do dvou skupin. Do první (mobilizační lidská záloha) patří ti, kdo s vládou uzavřeli smlouvu. Do druhé pak ostatní občané v záloze.

"Jestli vyhlásí mobilizaci, přednostně povolají ty, kdo uzavřeli smlouvu," upřesňuje Čikov.

