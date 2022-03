Mezitím v Absurdistánu 211:

Dobrá zpráva: Polský Absurdistán se mění v Solidaristán

7. 3. 2022 / Tomasz Oryński

čas čtení 10 minut



Po celém Polsku, od moře až po hory, lidé spojují své síly, aby pomohli Ukrajincům. Doslova každý z mých přátel se snaží nějakým způsobem pomoci - od sdílení zpráv o dopravě nebo požadavcích na ubytování přes darování peněz až po organizování nebo koordinaci sbírek.



Spolumoderátorka mého podcastu koordinuje pomoc na ukrajinských hranicích poblíž svého rodného města Sanok. Moje rodina přijala 3 uprchlice a dvě děti k nám domů ( ZDE si můžete poslechnout speciální díl mého podcastu v angličtině, ve kterém moje spolumoderátorka a moje maminka vyprávějí o snaze pomoci ukrajinským sousedům).

Masová mobilizace je obrovská a Poláci spolupracují napříč hranicemi, které tak hluboce rozdělují naši společnost. Dokonce i můj krajně pravicový přítel, který ještě před pár dny fandil Putinovi, dnes koordinuje akci sběru velmi potřebných léků pro jednu z nemocnic ve Lvově.



Pomoc je možná především díky mobilizaci zdola a úsilí zavedených nevládních charitativních organizací, jako je Polska Akcja Humanitarna. K překvapení všech se však k úkolu z větší části postavil i stát. Místní samosprávy koordinují úsilí a myslí už dlouhodobě - můj otec mi dnes řekl, že v pondělí odvede děti uprchlíků do školy, protože v nedaleké základní škole se organizuje speciální třída pro ukrajinské děti, které neumějí polsky. Většina měst nabízí Ukrajincům veřejnou dopravu zdarma - nebo, pokud to místní zákony neumožňují, odpouští všechny pokuty těm, kteří nejsou schopni platit.





Bezplatné cestování nabízejí také všechny velké železniční společnosti, některé autobusové linky a v některých lokalitách dokonce i Uber, některé soukromé dálnice umožňují také bezplatnou jízdu pro auta s ukrajinskou registrací (nebo polská vozidla převážející ukrajinské uprchlíky nebo humanitární pomoc, pokud předem získala zvláštní povolení).









Polské letectvo darovalo Ukrajině všech 28 letuschopných stíhacích letounů MiG-29 (pro nás jsou samozřejmě již nepoužitelné, protože je velmi nepravděpodobné, že by na ně Polsko sehnalo náhradní díly, ale i tak je to velké gesto).





Mohl bych pokračovat celý den. Upřímně řečeno, na Poláky jsem nikdy nebyl tak hrdý. Pomoc je tak velká, že moji rodiče, kteří uprchlíky hostí, museli všechny dary, které jim byly doručeny, uskladnit ve své garáži, a můj bratr, který se také nabídl, že uprchlíky přijme, stále čeká, protože žije v Jelení Hoře a všichni jsou ubytováni ve východních částech Polska (po útrapách, kterými museli projít, aby se dostali do Polska, se jim nikdo nemůže divit, že jsou příliš vyčerpaní na to, aby cestovali dál 400 km na západ...).









Existují i symbolické způsoby vyjádření podpory. Rada polského jazyka potvrdila, že je to naprosto správné poté, co lidé hromadně začali říkat "w Ukrainie" místo "na Ukrainie" - což je, tuším, problém společný mnoha jiným slovanským jazykům, takže to českému čtenáři nemusím vysvětlovat.





Naštěstí jsou zprávy o rasistickém zacházení s nebělošskými uprchlíky utíkajícími z Ukrajiny značně přehnané - alespoň pokud jde o Polsko, protože existuje mnoho znepokojivých zpráv o xenofobii a jejich šikaně z ukrajinské strany.



Řekněme, že se objevily případy, kdy se krajně pravicoví aktivisté pokoušeli zorganizovat jakousi protimuslimskou domobranu a snažili se obtěžovat nebílé lidi v Przemyślu, ale na místě je policie, která problém zvládá a vydává důrazná dementi fám šířeným proruskou propagandou o údajném nárůstu kriminality, počtech přepadení a znásilnění od uprchlíků.







To je všechno dobře, ale nesmíme zapomínat, že na hranici s Běloruskem se nic nezměnilo a pokračuje tam výstavba protiuprchlické zdi i některé - pokud věříme humanitárním aktivistům - nezákonné odsuny. Vláda také opět nezákonně prodloužila působení uzavřené zóny, což znamená, že novináři se do této oblasti stále nemohou dostat - údajně kvůli své bezpečnosti, což se nyní stává směšným, protože jim nikdo nebrání, aby se vydali na frontovou linii na Ukrajině...

Ale samozřejmě není všechno stoprocentně ideální. Vláda se stále snaží získávat politické body. Měl jsem dvě zprávy z první ruky ze dvou různých míst, kde se odstraňují samoorganizované dobrovolnické skupiny, aby se místní politici mohli vyfotit s vládními úředníky a funkcionáři uniformovaných složek. Slyšel jsem o tom, že místní nevládní skupiny jsou vyháněny, přestože akce vlády nestačí potřebám. Viděl jsem, jak pracovník státních médií překroutil zprávu, v níž nějaký zahraniční činitel chválil práci vykonanou Poláky, což se v překladu jaksi stalo chválou polské vlády...Všechny politické strany se samozřejmě snaží z této situace něco vytěžit. Vláda tvrdí, že na politický konflikt s EU není čas, a doufá, že EU prostě zapomene, co se na trase Brusel-Varšava posledních několik let dělo. Koaliční partner strany PiS, Solidarna Polska, otevřeně útočí na EU a kritizuje její "útok na polskou suverenitu" (což každý, kdo má aspoň tucet mozkových buněk, zná jako očekávání, že Polsko bude dodržovat zásady právního státu) a pravicová Konfederace, zatímco se snaží zadržet své největší magory, jako je Janusz Korwin-Mikke, kteří silně podporují Rusko, chce využít současnou hrozbu ze strany Ruska jako páku k prosazení svých zákonů, jejichž cílem je uvolnit Polákům přístup ke zbraním.Stále je tu také otázka ruského uhlí, které je pro Polsko důležité ve velkém množství. Mateusz Morawiecki vyjádřil vůli zavést embargo, ale schovává se za EU a tvrdí, že by mu zde Brusel mohl dát povolení (někteří tvrdí, že to není pravda). Není třeba čekat, na EU a je možno hned zastavit práce na ruské lodi opravované v jedné ze štětínských loděnic poté, co se tam stala nehoda, která vyvolala pobouření, protože loděnice zřejmě dělají vše pro to, aby ruskou loď opravily v rekordním tempu, zatímco loď polského námořnictva tam stojí už léta... Zdá se, že polská vládnoucí třída musí urychleně přehodnotit svůj politický postoj. Mateusz Morawiecki, který se teprve nedávno vydal do Španělska za svou kamarádkou Marine LePenovou během setkání proputinovských politiků v Evropě, nyní naléhá na ostatní evropské lídry, aby zaujali pevnější postoj vůči Rusku. Andrzej Duda, který ještě nedávno označoval Evropskou unii za "imaginární společenství, které nemá pro nikoho velký význam", se nyní náhle stal velkým stoupencem členství Ukrajiny v EU.Ruská invaze na Ukrajinu se jistě stane klíčovým momentem nejen pro Polsko, ale pro celou Evropu. A čeká nás dlouhá cesta - v době psaní tohoto článku Polsko přijalo více než 700 000 uprchlíků - to je zhruba tolik, kolik žije lidí ve Vratislavi. Poláci si zatím udržují náladu humorem - nejlepší vtip, který jsem dnes slyšel, byl o tom, že libra, rubl a euro se teď na finančním trhu vyměňují jedna ku jedné: Vždyť 1 euro má nyní hodnotu 1 libry rublů. Mezi Poláky a nově příchozími však nevyhnutelně vznikne napětí, určitě dojde i na ruské vměšování - polská kontrarozvědka už zatkla španělského novináře podezřelého z toho, že je ruským agentem. Objeví se také spousta nýmandů, kteří se budou snažit využít situace k tomu, aby uprchlíky podvedli nebo jim prodali předražené zboží či služby, ale to se asi dalo v tak zoufalé situaci očekávat.Jistě, v nadcházejících měsících by můj seriál o Absurdistánu mohl nabýt zcela jiného rázu.