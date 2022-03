Pomoc Ukrajině přes MPSV a ÚP, aneb kdo naposledy viděl generálního ředitele Úřadu práce pana Viktora Najmona?

7. 3. 2022 / Pavel Veleman

Hlášeni o pomoci Ukrajině přes MPSV a ÚP ČR formou "dopisu" ministru MPSV a generálnímu řediteli Úřadu práce aneb kdo naposledy slyšel v médiích ministra Jurečku hovořit fundovaně o resortu MPSV (většinou pouze ukazuje v médiích nachystané letáky a telefonní čísla, které však nikdo nezvedá) a například generálního ředitele Úřadu práce ČR Viktora Najmona jsem týdny neviděl vůbec... "S ohledem na vývoj situace a jednání s MPSV dochází ke změně výplat dávky přicházejícím osobám z Ukrajiny "pouze" z důvodu vážné újmy na zdraví ve výši existenčního minima. Prosím, aby od dnešního dne bylo toto dodržováno tzn., že nebudou poskytovány ani žádné opakující se dávky hmotné nouze či dávky státní sociální podpory." Interní předpis, Úřad práce ČR, čtvrtek 3. 3. 2022 Vážený pane Jurečko a Najmone, zde je několik poznatků z minulého týdne o činnosti Úřadu práce v režimu "války" na Ukrajině a finanční pomoci uprchlíkům", který je podle mých dlouholetých zkušeností - nejvíce zanedbanou a přetíženou instituci nejen v sociální oblasti České republiky:

1, do středy 2. března vyplácely úřady práce zoufalým lidem, prchajících před válkou na Ukrajině tzv. dávku mimořádné okamžité pomoci v režimu "mimořádné události" ( válka). Již naprosto přetížení zaměstnanci úřadů práce vypláceli "alespoň " celé rodiny najednou a šlo to přeci jen trochu rychleji...I tak však namíchat klienty hmotné nouze a vyčerpané rodiny válečných uprchlíků do jedné chodby není asi nejlepší servis s ohledem na malé děti, kojence a staré občany

2, od čtvrtka 3. března však musí pracovníci vyplácet sociální dávku v režimu tzv." újmy na zdraví" a vše se ještě více zkomplikovalo a hlavně prodloužilo, neboť musí pracovníci na přepážkách ručně zadávat do systému každého jednotlivého člověka ( muž, žena, babička, dědeček dítě, kojenec…)

3, další velký problém je elektronický systém OKnouze/OKslužby, který není nachystán ani za patnáct let na tuto zátěž cizích státních příslušníků, jejich rodných čísel a tzv. identifikátor klienta neustále vypadává. Systém se tak zablokuje a zoufalé pracovnice musí opakovaně volat na naprosto přetíženou telefonní linku "paláce OK systému na Pankráci", kde se musí IK opravit. Zde je nedostatečné personální zajištění a tak následují desítky minut ztraceného času. A to již vůbec nemluvím o naprosté nekompatibilitě meziresortních a resortních informačních systémů - vše zanedbáno po desítky let.

4, podle mých informací zde i nadále probíhá minimální komunikace mezi vedením ÚP s řadovými pracovníky a situace je dlouhodobě neudržitelná zejména s ohledem do budoucnosti, kdy počty válečných uprchlíků z Ukrajiny budou přibývat v tisících denně a vše musí být zajištěno na jednom místě. Vše musí být rychlejší a operativnější i za cenu odmítnutí zbytečných administrativních formalit pro tyto nešťastné rodiny. Nepřátelé této země jsou přece úplně jinde než ve frontě na existenční minimum - naneštěstí v těch nejvyšších politických místech

5, nebyla by v této situaci určitá cesta rychlé pomoci vyplácet v průměru 2 500,- Kč každému uprchlíkovi rovnou na přijímacích stanovištích, což je zhruba průměr tzv. existenčního minima, která se dnes složitě vyplňuje v rozdílech stokorun podle věku na ÚP?

A pakliže zde platí interní předpis k válečným uprchlíkům o zákazu vyplácet jiné / potřebné dávky podle individuálního posouzení, jak stanoví zákon o HN, ale plošně je odmítat, je naprosto jasné, že pro individuální posouzení pracovníka zde není žádný prostor. V této situaci opravdu nemusí odborně vyškolený personál toto " malé kapesné" zadávat složitě do počítače, který je ve své funkcionalitě spíše podobný psacímu stroji.

6, Úřady práce ČR již prakticky na mnoha pobočkách vlastně tak trochu funkčně zkolabovaly, jen Vám to vážení pánové ještě nikdo neřekl:

Je Vám například známo, že příspěvky na bydlení nejsou zejména ve větších městech v zákonných lhůtách dlouhodobě vypláceny a stovky seniorů a nejohroženějších občanů dluží na nájemném a hrozí jim výpovědi z nájemného bydlení. Co to znamená, to vědí všichni sociální pracovníci v praxi (stres, zadlužení, exekuce, zhoršení nemoci, úmrtí).

7, nalijme si čistého vína - toto jsou konečné důsledky od roku 2012 personálně vytunelované instituce na kterou politici dlouhá léta vždy přenesou snad úplně všechno, co nikdo nechce dělat. MPSV a ÚP například převzalo odpovědnost i za naprosté selhání ministerstva průmyslu a ERU a řeší přepis energie klientů v režimu DPI... Strašné!

8, v této situaci posílat válečné uprchlíky, kteří jsou v neuvěřitelném stresu a únavě na takto přetížené ÚP může s dovolením vymyslet pouze politik, který vůbec nezná realitu pracovníků za přepážkou nebo ji nechce znát. "Potěmkinova vesnice" tzv. "bezproblémového" fungování úřadů práce je již opravdu neudržitelná a dlouholetá lež. Dnes budou hlavně personálně a funkčně zanedbané úřady práce a bytový problém nejspíše největší brzdou při pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny

Snažím se nejen v BL dlouhodobě popisovat "pravdu terénu" v sociální práci. Celkovou přetíženost Úřadů práce a složité vyplacení sociálních dávek vidím jako největší problém našeho oboru v dnešní době. Stále zde však pracuje velká řada skvělých kolegyň a kolegů. S velkým smutkem však musím zdůraznit, že jich již většina raději sama odešla nebo byla odejita.

Důrazně proto žádám zodpovědné politiky, aby se konečně zajímali o všechny ty udřené, psychicky a fyzicky vyřízené ženy a muže na ÚP ČR při minimálním finančním ohodnocení. Za několik měsíců tam již ale opravdu nikdo empatický a odborně zdatný pracovat nebude.

