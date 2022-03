Klimatická krize: Z údajů vyplývá, že se blíží bod zlomu v amazonském deštném pralese

8. 3. 2022

čas čtení 5 minut



Analýza satelitních pozorování ukazuje, že prales ztrácí stabilitu, což má "hluboké" globální důsledky



Podle údajů se Amazonie blíží bodu zvratu, po jehož dosažení by deštný prales zanikl, což by mělo hluboké důsledky pro globální klima a biologickou rozmanitost.



Počítačové modely již dříve naznačovaly, že masové odumírání Amazonie je možné, ale nová analýza vychází z reálných satelitních pozorování za poslední tři desetiletí.



Nová statistická analýza ukazuje, že více než 75 % nedotčeného pralesa ztratilo od počátku roku 2000 stabilitu, což znamená, že jeho obnova po suchu a požárech trvá déle. Podle údajů se Amazonie blíží bodu zvratu, po jehož dosažení by deštný prales zanikl, což by mělo hluboké důsledky pro globální klima a biologickou rozmanitost.Počítačové modely již dříve naznačovaly, že masové odumírání Amazonie je možné, ale nová analýza vychází z reálných satelitních pozorování za poslední tři desetiletí.Nová statistická analýza ukazuje, že více než 75 % nedotčeného pralesa ztratilo od počátku roku 2000 stabilitu, což znamená, že jeho obnova po suchu a požárech trvá déle.



Největší ztráta stability je v oblastech blíže k zemědělským podnikům, silnicím a městům a v oblastech, které se stávají suššími, což naznačuje, že příčinou je ničení lesů a globální oteplování. Tyto faktory "již možná posunuly Amazonii blízko kritické hranice odumírání deštných pralesů", uzavírají vědci.



Studie neumožňuje předpovědět, kdy by kritického bodu mohlo být dosaženo. Vědci však varovali, že v době, kdy by bylo možné spuštění bodu zvratu odhalit, by už bylo příliš pozdě na jeho zastavení.



Po spuštění bodu zlomu by se deštné pralesy maximálně během několika desetiletí přeměnily na travnaté plochy, čímž by se uvolnilo obrovské množství uhlíku a globální oteplování by se dále urychlilo.



Zlomové body v planetárním měřítku patří k největším obavám klimatologů, protože jsou v lidském měřítku nevratné. V roce 2021 odhalila stejná statistická technika varovné příznaky kolapsu Golfského proudu a dalších klíčových atlantických proudů, přičemž "v posledním století došlo k téměř úplné ztrátě stability".



Výpadek těchto proudů by měl katastrofální následky po celém světě, narušil by monzunové deště a ohrozil ledový příkrov Antarktidy.



Jiná nedávná studie ukázala, že značná část grónského ledového příkrovu je na pokraji bodu zvratu, což by časem vedlo ke zvýšení hladiny moří o 7 metrů.



"Mnoho vědců teoreticky předpokládalo, že by mohlo dojít k dosažení bodu zvratu v Amazonii, ale naše studie poskytuje zásadní empirický důkaz, že se k tomuto prahu blížíme," uvedl profesor Niklas Boers z Technické univerzity v Mnichově v Německu.



Vědci uvedli, že odumírání Amazonie má "hluboké důsledky v globálním měřítku". Boers dodal: "Amazonie je rozhodně jedním z nejrychlejších z těchto zlomových prvků v klimatickém systému."



Výzkum publikovaný v časopise Nature Climate Change zkoumal satelitní data o množství vegetace ve více než 6 000 buňkách sítě napříč nedotčenou Amazonií v letech 1991-2016.



Zjistili, že v posledních 20 letech trvalo oblastem postiženým suchem nebo požáry obnovit se podstatně déle než dříve. To je klíčový příznak rostoucí nestability, protože ukazuje, že procesy obnovy jsou stále slabší.



Suché oblasti pralesa ztratily více stability než ty vlhčí. "To je alarmující, protože modely IPCC [Mezivládního panelu pro změnu klimatu] předpokládají celkové vysychání amazonské oblasti v reakci na globální oteplování," řekl Boers.



Oblasti blíže k lidmi zničeným lesům se také staly nestabilnějšími. Stromy mají zásadní význam pro produkci deště, takže jejich kácení za účelem vykácení půdy pro produkci hovězího masa a sóji vytváří začarovaný kruh sušších podmínek a dalšího úbytku stromů.



Jiná studie z roku 2021, založená na údajích ze stovek letů malých letadel, ukázala, že Amazonie nyní vypouští více oxidu uhličitého, než pohlcuje, a to především kvůli požárům.



Podle Boerse však údaje naznačují, že bod zvratu ještě nebyl překročen: "Takže je tu naděje." Prof. Tim Lenton z Exeterské univerzity ve Velké Británii, spoluautor studie, řekl: "V této studii se objevilo několik otázek: "Podporuje to snahy o zvrácení odlesňování a degradace Amazonie, aby se jí vrátila určitá odolnost vůči probíhajícím změnám klimatu."



Chris Jones z Hadleyova střediska meteorologického úřadu ve Velké Británii, který není členem týmu studie, řekl: "Amazonie je v současné době velmi ohrožená: "Tento výzkum přináší další přesvědčivé důkazy o tom, že změna klimatu představuje riziko již nyní a že tyto závažné a nevratné dopady se mohou stát skutečností. Máme jen malou příležitost k přijetí naléhavých opatření."



Znepokojivý závěr [studie] zapadá do dalších nedávných výzkumů týkajících se zvýšené úmrtnosti stromů, zvýšeného počtu požárů a snížení regionálních úložišť uhlíku. Zpráva IPCC, která vyšla minulý týden, vyhodnotila, že rizika rozsáhlých jednotlivých událostí, jako je odumírání amazonských stromů, jsou nyní blíže než kdykoli předtím."









Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

1