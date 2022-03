Zelenskij: "Potrestáme každého, kdo se dopustil zvěrstev"

7. 3. 2022

čas čtení 2 minuty



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij v neděli večer ve svém projevu prohlásil: "Neodpustíme. Nezapomeneme. Potrestáme každého, kdo se v této válce dopustil zvěrstev. Drzost agresora je pro Západ jasným signálem, že uvalené sankce nestačí. Před touto skutečností se nelze skrývat. Před novým vražděním na Ukrajině se nelze skrýt."





- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij ve svém večerním videoposelství rovněž kritizoval západní představitele za to, že nereagovali na oznámení ruského ministerstva obrany, že Rusko bude bombardovat ukrajinský vojensko-průmyslový komplex a že zaměstnanci závodů by se neměli dostavit do práce.





Zelenskij prohlásil:

:Neslyšel jsem na to reagovat ani jednoho světového lídra. Drzost agresora je jasným signálem pro Západ, že sankce uvalené na Rusko nejsou dostatečné ...Zamyslete se nad pocitem beztrestnosti okupantů, že mohou oznamovat taková plánovaná zvěrstva.", přičemž mluvčí ministerstva Igor Konašenkov (v prohlášení, které přinesla státní tisková agentura Tass) uvedl: "Vyzýváme veškerý personál ukrajinských závodů obranného průmyslu ... aby opustil území svých podniků," uvedla agentura AP.Zelenskij řekl::Na zítřek Rusko oficiálně oznámilo ostřelování našeho území. Naše podniky obranného komplexu. Většina z nich byla postavena před desítkami let sovětskou vládou, postavena ve městech. A nyní se nacházejí uprostřed běžného městského prostředí. Pracují v nich tisíce lidí. Statisíce lidí žijí v jejich blízkosti ... To je vražda. Úmyslná vražda."který minulý týden v rozporu s mezinárodními bezpečnostními protokoly areál obsadil.během téměř dvouhodinového maratonu telefonátů, když druhý pokus o evakuaci přístavního města Mariupol skončil pod ruským bombardováním.a odsoudili invazi Vladimira Putina na Ukrajinu.