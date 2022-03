Posílejte na WhatsAppu záběry z války na ruská čísla

7. 3. 2022 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty





Jeden z prvních příběhů, který mě na Češích fascinoval, byl o tom, jak se chytře přehazovaly a pak odstraňovaly cedule s názvy ulic, aby se invazním nacistickým a později sovětským tankům hůře hledaly cíle. Sabotáž je tradiční česká zbraň, používaná v dějinách přinejmenším od dob, kdy se Marie Terezie snažila českým cynikům vnutit katolicismus, není divu, že Švejk je národní hrdina literatury. Nikdy se s nikomu nepostaví čelem, trestu uniká tím, že hraje hloupého a přitom chytře sabotuje ty, kteří chtěli narušit jeho bohémský život.



Podobnou taktiku používají i Ukrajinci, pokud jde o dopravní značení (s pomocí GPS firem, které na žádost ukrajinské vlády vyřadily některé funkce, jako je detekce dopravních zácp, protože by mohly Rusům ukázat, kde jsou ukrajinské jednotky) v taktice občanské guerilly.

Nápadem, který může zapojit ty čtenáře, kteří by chtěli něco udělat pro pomoc ukrajinské věci, je, aby každý z nás shromáždil co nejvíce telefonních čísel Rusů (široce dostupných na internetu) a pak jim posílal zprávy na WhatsApp, které mohou obsahovat zprávy, fakta, reálné údaje, fotografie škod a dokonce i jejich mrtvých vojáků, videa, která nevidí ve svých cenzurovaných médiích. Tento nápad se začíná viralizovat i mimo Ukrajinu, kde mnoho lidí posílá zprávy a telefonuje ruským televizním moderátorům, politikům, umělcům a sportovním celebritám pomocí telefonního seznamu, který rozšířil mluvčí kyjevského starosty.



Ve čtvrtečním díle pořadu Večer s Vladimirem Solovjovem si propagandista státní televize Solovjov postěžoval, že on a šéfredaktorka RT Margarita Simonjanová jsou terorizováni neznámými osobami, které jim donekonečna volají a posílají SMS o ruských vojenských aktivitách na Ukrajině.



Americký web Daily Beast popisuje, jak "populární vědátor státní televize Karen Šachnazarov v pátek přiznal: "Zdá se mi, že informační válku prohráváme. Naše informační operace nebyla důkladně připravena, na rozdíl od ukrajinské strany - a těch, kdo stojí za ní". I on si stěžoval, že ho trollí podivné telefonáty. "Mimochodem, volal mi Zelenskyj. Tedy alespoň to byl jeho hlas v mém telefonu. Buď je to nahrávka, nebo se za něj někdo vydává. Dostávají to i další lidé," řekl. "Oni jsou dobře připraveni, mají statisíce nebo miliony šablon na věci, které se šíří."



Ve čtvrtečním Solovjevově pořadu vystoupil šéf informačního výboru Státní dumy Alexandr Chinštejn: "Je to zjevná, otevřená informační válka, která se vede o srdce a mysli, aby lidé nejen v zahraničí, ale i v Rusku uvěřili těmto hrůzám a zažili strach, paniku a nenávist, aby tady začala psychologická válka."



Informace jsou ve válce zásadní. K pádu Vladimira Putina může dojít pouze tehdy, pokud jeho blízcí spolupracovníci přistoupí k puči, atentátu nebo pokud společnost masově začne vystupovat proti Kremlu. Silná omezení v každodenním životě průměrného Rusa způsobená odchodem podniků a finančních služeb mohou stačit k vyburcování obyvatelstva, ale sabotáž Putinova pokusu udržet Rusy bez znalostí o tom, co se na Ukrajině skutečně děje, může proces urychlit.



Staňte se ukrajinským válečným zpravodajem WhatsApp pro Rusko.



