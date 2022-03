V Srbsku se konala proruská demonstrace

4. 3. 2022

What’s wrong with you, Serbia? https://t.co/aPGR6lYsu9 — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) March 4, 2022

Srbský autoritář Vučić a Serbia Telekom (strategický partner české firmy PPF v regionu) umožní vysílání Putinovy propagandistické televize Russia Today v Srbsku,v Černé hoře a v BiH. Evropská unie tuto televizi vyřadila z provozu. A mezitím Home Credit Bank Russia opět na webu hlásí, že все хорошо, банк работает без ограничено (všechno v pořádku, banka funguje bez omezení)

In Łódź, they have an Ukrainian flag which is almost as long as Putin's table! https://t.co/Av2XuFDrD1 — Tomasz Oryński (@TOrynski) March 4, 2022



V Lodži v Polsku mají ukrajinskou vlajku, která je skoro tak dlouhá jako Putinův stůl:

Demonstranti v Rusy iokupovaném Chersonu:

Reports of civilians with 🇺🇦 flags on the streets of the occupied #Kherson. The guts of these people.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/ZPIkv56FHA — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) March 4, 2022

The first Belarusian volunteer died in Ukraine. Ilya Litvin was wounded in the battle for Bucha and was taken to a hospital where he died. On the first day of the war, 24 February, he recorded a video message in which he said that Belarusians will fight alongside Ukrainians. pic.twitter.com/vOU4pWQytB — Tadeusz Giczan 🇺🇦 (@TadeuszGiczan) March 4, 2022

První běloruský dobrovolník bojující na straně Ukrajiny, padl:

Protiruská demonstrace v okupovaném Melitopolu:



Some reports suggest Russian military may be staging a fake pro-Russian for TV protest to “greet” troops in occupied Kherson. But this, a pro-Ukrainian protest in occupied, militarised Melitopol, does not appear to be fake. “One. United. Free Ukraine,” the crowds are shouting pic.twitter.com/HFzjB7XVxw — Oliver Carroll (@olliecarroll) March 4, 2022









- Rusko zakázalo přístup na Twitter a na Facebook:



And there goes Twitter in Russia. The country has been disconnected from the world. In one week a nation of 145m- hermetically sealed. With barely any objection from Putin’s Duma. They approved his “special operation” in Ukraine and his massive repression and censorship at home. https://t.co/d8nuYUuJj4 — Bianna Golodryga (@biannagolodryga) March 4, 2022

Ruská média dostala pokyn zveřejňovat pouze informace poskytnuté oficiálními zdroji, které invazi popisují jako vojenskou operaci.