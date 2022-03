Evropská unie právem zrušila vražedné propagandistické vysílání Putinovy relevize RT, umělec Milan Kohout se pošetile domáhá jeho obnovení

5. 3. 2022 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty

Performer Milan Kohout nám napsal z Bostonu:

právě nám náši osvícení kapitalisté vypnuli vysílání RT televizního kanálu na internetu.





Neb všichni musíme pochopit, že nejsme dostatečně zodpovědí a samostatní v myšlení a nepřátelské zprávy by nás mohly pomýlit a zmást a proto je třeba zásobování našich mozků zprávami nechat na zvážení velkému bratru vlastnícímu jedinou “PRAVDU”.





Od této chvíle vítejte v totalitním systému, pod kterým jsem žil polovinu svého života v Československu.





Z americké říše jediné pravdy zdraví





Milan





S tímto pošetilým a nebezpečným prohlášením hluboce nesouhlasím, upozorňuje Jan Čulík. Svoboda projevu měla a má v demokracii vždycky své limity. Nesmíte například vykřiknout v přeplněném kině lživě "Hoří" a způsobit tak panickou tlačenici, v níž mohou zahynout lidé. Nesmítě vyzvat dav, aby někoho zabil.







Fungování demokracie vyžaduje tři základní bezpodmínečné podmínky: vzdělaného, kriticky a nezávislé smýšlejícího občana, dobré školství a kvalitní a odpovědné, kritické sdělovací prostředky.







Především ve Spojených státech nejsou tyto podmínky dnes vůbec plněny: školství je špatné, občané jsou hromadně obětí lživých manipulací, osoby vystupující v podvodných televizích jako Tucker Carlson ve Fox News veřejnosti systematicky a beztrestně lžou, zemi destabilizují putinovskou propagandou promořené sociální sítě a země se nezadržitelně propadá do diktatury.





Jen blbec si myslí, že je v demokracii přípustné dát slovo lidem, kteří říkají věci, které způsobují smrt. Ne, demokracie, schopná své vlastní obrany, takové lidi trestně stíhá. Televize RT má na rukou krev tisíců lidí, stejně tak, jako ji mají čeští antivaxeři, a české sdělovací prostředky, kteří svou lživou propagandou zavinili smrt mnoha lidí.





Tyto lidi je v zájmu záchrany společnosti nutno trestně stíhat. V demokracii má mít právo každý na vyjádření názoru, ale ten musí být založen na faktech, ne na lžích.





Usiloval by Milan Kohout o zprovoznění televize, která by naléhala na občany, že židé jsou podřadná rasa a musejí být zplynováni? Tak Putinova televize RT argumentuje, že Ukrajinci jsou podřadná rasa, není to žádný národ a musejí být absorbováni do Ruska. A blokuje informace o plošné likvidaci ukrajinských měst a o vraždění nevinných ukrajinských civilistů, včetně dětí.