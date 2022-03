Zelenskij obvinil Rusko z jaderného terorismu

4. 3. 2022

Терміново! pic.twitter.com/MuXfniddVT — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pátek brzy ráno obrátil na Evropu s žádostí o pomoc v souvislosti s útokem Rusů na ukrajinskou jadernou elektrárnu.



Evropa se musí okamžitě probudit. Hoří největší jaderná elektrárna v Evropě. Právě teď ruské tanky ostřelují jaderné bloky. Jsou to tanky, které mají termovizi, takže vědí, kam střílejí. Připravili se na to.



Obracím se na všechny Ukrajince a všechny Evropany, na všechny lidi, kteří znají slovo Černobyl, kteří vědí, kolik utrpení a obětí způsobil výbuch v jaderné elektrárně. Byla to celosvětová katastrofa. Proti jejím následkům bojovaly statisíce lidí. Desetitisíce lidí byly evakuovány.



Rusko si ji chce zopakovat, ale šestkrát tvrději.



Evropané, prosím, probuďte se. Řekněte svým politikům, že ruská vojska ostřelují [Záporožskou] jadernou elektrárnu, město Enerhodar. Je tam šest energetických bloků. Šest. V Černobylu vybuchl jeden blok.



Upozorňujeme všechny, že žádný stát nikdy neostřeloval jaderné elektrárny. Poprvé v historii lidstva se teroristický stát dopouští jaderného terorismu.



Ruští propagandisté vyhrožují, že zasypou svět jaderným popelem. Teď už to není hrozba. Je to realita. Nevíme, jak požár na stanici skončí, kdy dojde k výbuchu, dá-li Bůh, nestane se tak. Naši lidé vždycky elektrárnu hlídali, aby nedocházelo k provokacím, aby se ji nikdo nemohl zmocnit, aby nikdo nemohl nv elektrárně nastražit miny a pak vydírat celý svět jadernou katastrofou.



Musíme zastavit ruská vojska. Řekněte to svým politikům: Ukrajina má 15 jaderných bloků. Pokud dojde k výbuchu, bude to konec nás všech, konec Evropy, evakuace Evropy. Jedině okamžitá akce Evropy může zastavit ruská vojska a zabránit smrti Evropy v důsledku katastrofy v jaderné elektrárně." - Ruské jednotky obsadily zaporožskou jadernou elektrárnu



Ukrajinská jaderná elektrárna v Záporoží byla podle regionálních úřadůobsazena ruskými vojenskými silami.



Na stránce Státní inspekce pro jadernou regulaci Ukrajiny na Facebooku se v 7.30 hodin objevila aktualizace:



"Záporožská jaderná elektrárna je obsazena vojenskými silami Ruské federace."



Podle inspekce však zaměstnanci pokračují v práci v areálu, zatímco provozní personál kontroluje bezpečný stav energetických bloků.



Podle inspekce byly bloky dva a tři odpojeny od sítě a a jaderná zařízení se ochlazují.



"Změny radiačního stavu za současnou dobu nebyly zaznamenány," dodává se v aktualizaci.



Ztráta chladicího jaderného paliva však povede k "významným radioaktivním emisím do životního prostředí" a taková událost "může přerůst všechny předchozí havárie jaderných elektráren, včetně JE Černobyl a JE Fukušima-Daiči", uvádí úřad s tím, že poškození zásobníku zpracovaného jaderného paliva v důsledku ostřelování povede rovněž k radioaktivním emisím.





- Požár v záporožské jaderné elektrárně byl uhašen, podle úřadů nejsou žádné oběti na životech



Ukrajinské záchranné služby v pátek ráno potvrdily, že požár, který vypukl ve výcvikové budově záporožské jaderné elektrárny, byl uhašen poté, co oheň hořel nejméně čtyři hodiny.



Ukrajinské úřady uvedly, že požár se rozhořel v důsledku ostřelování ruskými silami. Uvádějí, že ruští vojáci zabránili záchranným týmům, aby požár mohly hasit.





V 6.20 hodin místního času vydala ukrajinská státní záchranná služba aktuální zprávu, kterou zveřejnila na svých kanálech sociálních médií:





"V 6:20 byl požár ve výcvikové budově Záporožské jaderné elektrárny v Energodaru uhašen."

Johnson uvedl, že bude v nejbližších hodinách usilovat o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN a že Spojené království tuto záležitost okamžitě předloží Rusku a jeho blízkým partnerům. Oba vedoucí představitelé se shodli na tom, že příměří má zásadní význam."





- Ruský parlament schválil zákon, podle kterého je šíření "falešných" informací o jeho ozbrojených silách trestným činem.



Zákon, který Státní duma schválila ve třetím, závěrečném čtení, zavádí pokuty a tresty odnětí svobody pro ty, kdo úmyslně šíří "nepravdivé informace o ozbrojených silách, které mají závažný dopad", uvádí se v prohlášení dolní komory parlamentu.



Těm, u nichž se zjistí, že porušili nový zákon šířením tzv. nepravdivých informací o působení ruských ozbrojených sil na Ukrajině, hrozí až tři roky vězení.



Pokud je zveřejní v rámci "organizované skupiny" nebo použije "falešné důkazy", zvyšuje se maximální trest na 10 let vězení. Pokud to povede k "závažným následkům", hrozí pachatelům až 15 let vězení.





- Lotyšský ministr zahraničí na otázku, zda má NATO vstoupit do přímého konfliktu s Ruskem, odpověděl, že by mělo NATO "zvážit všechny možnosti".



Edgars Rinkevics řekl v pořadu BBC Today, že vlády "by neměly vylučovat" žádné prostředky k zastavení invaze.



Předtím v pořadu vystoupil bývalý ukrajinský premiér Oleksij Hončaruk, který řekl, že evropské země "nechápou", kam až je Putin ochoten zajít.



Uvedl, že představitelé ostatních zemí by měli nabídnout přímou vojenskou podporu a "přinejmenším uzavřít naše nebe, aby nás ochránili před hrozbou".



- Kanada chce, aby NATO projednalo všechny scénáře izolace Ruska, uvedla ministryně zahraničí této země Melanie Jolyová na otázku, zda by aliance měla zvážit bezletovou zónu nad Ukrajinou.



Při příjezdu na mimořádné zasedání ministrů zahraničí NATO Jolyová na otázku ohledně bezletové zóny uvedla, že červenou linií NATO je vyhnout se vyvolání mezinárodního konfliktu.



Vzápětí však dodala: "Chceme se ujistit, že se diskutuje o všech scénářích".



Mezitím rumunský ministr zahraničí Bogdan Aurescu uvedl, že NATO musí přizpůsobit vojenské postavení na svém východním křídle nové realitě.



"Postavení musíme přizpůsobit realitě, že ruská vojska jsou na Ukrajině a v Bělorusku, takže musíme vše přehodnotit," řekl novinářům při příchodu na zasedání ministrů zahraničí NATO v Bruselu.



Dodal, že Rumunsko od příštího fiskálního roku zvýší své výdaje na obranu z 2 % HDP na 2,5 %.





Zdá se také, že Kreml měl zcela fantastickou představu o tom, jak budou ruští vojáci přijati. Několik zajatců uvedlo, že byli ujišťováni, že je Ukrajinci přivítají jako osvoboditele. Ruské jednotky podle nich očekávaly květiny a jásot, nikoliv kulky a bomby.





- Rusko blokuje stránky BBC. Přístup k webovým stránkám BBC byl v Rusku omezen několik hodin poté, co korporace obnovila krátkovlnné rozhlasové vysílání na Ukrajině a v Rusku, aby zajistila civilnímu obyvatelstvu v obou zemích přístup ke zprávám během invaze.



Ruský státní úřad pro dohled nad komunikacemi Roskomnadzor omezil přístup k internetové prezentaci BBC Russia, stejně jako k Rádiu Svoboda a médiu Meduza.



Podle služby Globalcheck, která sleduje cenzuru internetu v zemích Společenství nezávislých států (SNS), byla dostupnost internetové stránky BBC v Rusku na 17 % běžné úrovně, což naznačuje, že některé služby byly zablokovány.



Ruská pobočka BBC také uvedla, že že je blokován i Facebook a Google Play.



Příznaky blokování BBC se objevily několik hodin po rozhodnutí BBC vrátit se k většinou zastaralé formě vysílání, kdy každý den vysílá na Ukrajině a v části Ruska čtyři hodiny svého zahraničníhi vysílání v angličtině.



"Často se říká, že pravda je první obětí války," uvedl generální ředitel BBC Tim Davie při čtvrtečním oznámení tohoto kroku.



- Na letišti Yellowknife v kanadských Severozápadních teritoriích bylo zadrženo charterové letadlo s ruskými cizinci, uvedl ve čtvrtek na Twitteru ministr dopravy Omar Alghabra.







"Budeme i nadále hnát Rusko k odpovědnosti za jeho invazi na Ukrajinu," dodal Alghabra. Zůstává nejasné, zda byli cestující přepraveni do své další destinace.





Podle agentury zatím nebyly hlášeny žádné oběti na životech.Boje v elektrárně údajně ustaly i podle starosty města Enerhodar, které se nachází jihovýchodně od elektrárny."Ukrajinský regulační úřad uvedl, že požár v areálu nezasáhl "základní" zařízení a zaměstnanci elektrárny provádějí zmírňující opatření," uvedla agentura. "Nebyla zaznamenána žádná změna úrovně radiace v elektrárně," uvedl.V aktuálním sdělení zveřejněném na Twitteru Granholmová uvedla:V blízkosti zařízení jsme nezaznamenali žádné zvýšené hodnoty radiace.Reaktory elektrárny jsou chráněny robustními ochrannými konstrukcemi a reaktory jsou bezpečně odstaveny."Podle prohlášení IAEE Ukrajina před vypuknutím požáru informovala agenturu, že velké množství ruských tanků a pěchoty "prorazilo blokpost" do města Enerhodar, které se nachází několik kilometrů od Záporožské jaderné elektrárny (JE).Britský premiér Boris Johnson hovořil s ukrajinským prezidentem Zelenským poté, co přišly zprávy o požáru v jaderné elektrárně v Záporoží, a označil Putinovo "bezohledné jednání" za ohrožení bezpečnosti Evropy.Mluvčí Downing Street označila situaci za "vážně znepokojující". Podle agentury PA Media mluvčí řekla: "Mluvčí se domnívá, že se jedná o velmi závažný problém:Oba lídři se shodli, že Rusko musí okamžitě zastavit útok na elektrárnu a umožnit záchranným složkám neomezený přístup do elektrárny.Osm dní po invazi Vladimira Putina je zřejmé, že značný počet jeho vojáků je demoralizován a zdráhá se bojovat. Někteří se vzdali.Jiní opustili svá vozidla a vydali se zpět k ruským hranicím pěšky, přičemž s sebou táhli zbraně a brašny s výstrojí, naznačují videa. Tyto epizody neznamenají, že Kreml ve svých pokusech o dobytí Ukrajiny selže, protože jeho taktika se mění a Krel přechází na brutální ostřelování civilistů.Nízká morálka invazních jednotek však může být jedním z důvodů, proč se zdá, že ruský plán bleskové války na ovládnutí Ukrajiny nepostupuje tak rychle, jak by si Putin přál. V Moskvě se předpokládalo, že operace bude rychlá a úspěšná. Vojáci dostali zásoby potravin a paliva pouze na dva nebo tři dny, naznačují videa.Podle deníku New York Times přistáli tento týden na severu Kanady dva ruští občané letící v soukromém letadle, které vzlétlo ze Ženevy, a bylo jim zabráněno v další cestě s odvoláním na kanadské úřady. Kanada v neděli oznámila, že v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu zakáže ruským letadlům vstup do kanadského vzdušného prostoru. Podobnou politiku zavedly i Spojené státy a Evropská unie."Nemyslíme si, že existuje vysoké riziko, že by ruští oligarchové používali krypto, aby se vyhnuli sankcím," uvedl Armstrong a dodal, že někteří obyčejní Rusové používají krypto jako záchranu nyní, když se jejich měna zhroutila."- Po nejméně čtyřhodinovém požáru na pozadí zpráv, že ruské jednotky brání záchranným týmům v zásahu, ukrajinské záchranné služby potvrdily, že požár byl uhašen v 6.20 hodin místního času. Podle starosty města Enerhodar, které se nachází jihovýchodně od elektrárny, byly boje v elektrárně údajně také zastaveny.a uvedla, že v blízkosti zařízení nebyly naměřeny žádné zvýšené hodnoty radiace a reaktory elektrárny jsou "chráněny robustními ochrannými konstrukcemi a reaktory jsou bezpečně odstaveny".Řekl: "V této výzvě jsme se snažili o to, aby se země stala součástí EU: Upozorňujeme všechny, že ani jeden stát nikdy neostřeloval jaderné elektrárny. Poprvé v historii lidstva se teroristický stát dopouští jaderného terorismu."Zdá se, že ruské síly se snaží odříznout Ukrajinu od moře přes její klíčové jižní přístavy, přičemž usilují o dobytí Chersonu a zpřísnění obléhání Mariupolu.Zatímco představitel americké obrany naznačil, že se zřejmě "zastavila", objevily se také spekulace, že odhadovaných 15 000 vojáků, kteří jsou k ní připojeni, se možná přeskupuje a čeká na logistické zásobování před útokem na Kyjev.Prezident dále obvinil ukrajinské síly, že používají civilisty jako "lidské štíty", přičemž neposkytl žádné důkazy.uvedl francouzský prezidentský Elysejský palác a dodal: "Očekáváme, že to nejhorší teprve přijde."