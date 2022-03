"Útok Ruska a nového světa"

7. 3. 2022

Před našima očima se rodí nový svět. Ruská vojenská operace na Ukrajině zahájila novou epochu - a to současně ve třech rozměrech. A také ve čtvrtém, vnitroruském, napsal na počátku konfliktu Pjotr Akopov.

Začíná nová perioda v ideologii, i v samotném modelu našeho sociálně-ekonomického mechanismu - ale to si zvlášť probereme později.

Rusko obnovuje svoji jednotu - tragédie roku 1991, této strašné katastrofy naší historie, její nepřirozená dislokace, jsou překonány. Ano, za velkou cenu a prostřednictvím tragických událostí fakticky občanské války, protože teď ještě bratři jeden na druhého střílejí, rozděleni příslušností k ruské a ukrajinské armádě - ale Ukrajiny coby anti-Ruska už nebude. Rusko obnovuje svou historickou plnost, zahrnuje ruský svět, celý ruský národ - ve všech jeho složkách Velkorusů, Bělorusů a Malorusů. Kdybychom od toho upustili, dovolili bychom dočasnému rozdělení vydržet navěky, takže bychom nejen zradili památku předků, ale byli bychom i prokleti našimi potomky - za to, že jsme dopustili rozpad ruské země.

Vladimir Putin vzal na sebe, bez špetky přehánění, historickou odpovědnost, když se rozhodl neponechat řešení ukrajinské otázky budoucím pokolením. Vždyť nevyhnutelnost jeho rozhodnutí by vždy zůstala pro Rusko hlavním problémem - ze dvou klíčových důvodů. A otázka národní bezpečnosti, tj. vytvoření anti-Ruska a předsunutého postavení pro nátlak na nás ze Západu, je co do významu až druhá z nich.

První by vždy zůstával komplex rozděleného národa, komplex národního ponížení - když ruský dům nejprve ztratil část svého základu (kyjevskou) a potom byl přinucen se smířit s existencí dvou států už ne jednoho, ale dvou národů. Tj. buď se zříci své historie, souhlasit s nerozumnými verzemi ohledně toho, že "pouze Ukrajina je skutečná Rus", nebo bezmocně skřípat zuby při vzpomínce na časy, kdy jsme "ztratili Ukrajinu". Vrátit Ukrajinu, tj. obrátit ji zpátky k Rusku, by bylo s každou dekádou těžší – překódování, derusifikace Rusů a nálada obrácená proti ruským Malorusům-Ukrajincům by nabraly na síle. A v případě upevnění plné geopolitické a vojenské kontroly Západu nad Ukrajinou by se její návrat do Ruska stal zcela nemožným – muselo by se o něj bojovat s atlantickým blokem.

