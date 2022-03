Putin manipulací politického systému přivolal katastrofu na všechny, včetně sebe

7. 3. 2022

Klíčem k pochopení rozhodnutí Moskvy zahájit válku s Ukrajinou je korporativistický charakter ruské elity a sílící ritualizace moci na vrcholu, napsal Pavel Lužin.

Jedinou korporací, se kterou Putin ještě hovoří, je služba FSB. Ta stále více dominuje tomu, co Kreml doma nebo v zahraničí podniká.

Jakkoliv nám slova ruského prezidenta připadají šílená, jde o jazyk vyjadřující způsob myšlení charakteristický pro takřka všechny důstojníky následnice sovětské služby KGB, z níž vzešel i sám Putin.

Nedůvěra k racionalitě a víra ve zvláštní historické poslání jsou charakteristické pro všechny současné i bývalé příslušníky ruských a sovětských zvláštních služeb, protože jedině taková ideologická konstrukce umožňuje představitelům této korporace vysvětlit, ospravedlnit a uchovat své místo v ruské politické hierarchii.

A ritualizace myšlení a akcí mezi těmito lidmi umožňuje proměnit přinejmenším svoje vlastní pojetí této války v unikátní rituál, který spojuje elitu dohromady a také zaručuje službě FSB absolutní monopol na politickou a ekonomickou moc.

To co takřka všichni ostatní, včetně ruské ekonomické elity, považují za katastrofu, kádry FSB naopak vidí jako svůj triumf.

Putin a jeho spojenci z FSB sázejí na to, že dokážou dostatečně zmobilizovat vlastenecké cítění Rusů, aby si tak udrželi moc. Ale ruská společnost a ekonomika kvůli západním sankcím toto snažení vládnoucích ohrožují tím více, čím déle válka pokračuje.

To by pak mohlo vést k radikálním změnám v Rusku nebo ve vztazích mezi Ruskem a světem. Ale zda by to znamenalo posun k určitému urovnání vztahů nebo naopak ještě k jejich ještě většímu narušení, teď není možno říci.

Celý text v ruštině: ZDE

