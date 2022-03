Ukrajinská armáda uvádí, že od začátku invaze zahynulo více než 11 000 ruských vojáků

6. 3. 2022

- Ukrajinská armáda uvádí, že od začátku invaze zahynulo více než 11 000 ruských vojáků.



Podle zprávy generálního štábu ukrajinských ozbrojených sil zveřejněné na internetových stránkách ukrajinského ministerstva obrany bylo rovněž zničeno celkem 285 ruských tanků, 109 dělostřeleckých systémů, 44 letadel a 48 vrtulníků.



"Jen včera bylo do centrální městské nemocnice v obci Bryanka v Luhanské oblasti převezeno více než 650 zraněných příslušníků ruských okupačních sil," dodává zpráva.



"Všichni jsou většinou ve vážném stavu... po poskytnutí první pomoci byli doprovázeni ozbrojeným konvojem z pravidelných jednotek ruských ozbrojených sil na linii bojů. Je známo, že personál 6. samostatného motostřeleckého pluku je vystrašený a demoralizovaný a hledá cesty k dezerci."

- Ukrajinské záchranné služby hlásí oběti ruského raketového úderu, který zasáhl obytné domy v Žytomyrské oblasti, asi 140 km severozápadně od Kyjeva.



Při útoku ve městě Ovruč bylo zničeno asi 15 soukromých domů, uvedla dnes ráno ukrajinská státní služba pro mimořádné situace v aktuálním sdělení na svém oficiálním účtu na Telegramu.



Při samostatném útoku v Korostenu, městě jižně od Ovruče, byl podle agentury při nočním raketovém útoku údajně zabit jeden člověk a dva zraněni.



Zničeno prý bylo deset soukromých domů a jedna budova vyhořela. Ze sklepa bylo zachráněno pět dětí. Житомирська область



Podle zprávy generálního štábu ukrajinských ozbrojených sil zveřejněné na internetových stránkách ukrajinského ministerstva obrany bylo rovněž zničeno celkem 285 ruských tanků, 109 dělostřeleckých systémů, 44 letadel a 48 vrtulníků."Jen včera bylo do centrální městské nemocnice v obci Bryanka v Luhanské oblasti převezeno více než 650 zraněných příslušníků ruských okupačních sil," dodává zpráva.

-Podle řady příspěvků na sociálních sítích se dnes ráno v kazašském Almaty zřejmě koná protiválečné shromáždění.





-Podle řady příspěvků na sociálních sítích se dnes ráno v kazašském Almaty zřejmě koná protiválečné shromáždění.





- Světová zdravotnická organizace potvrdila "několik" útoků na zdravotnická střediska na Ukrajině, které si vyžádaly několik mrtvých a zraněných, uvedl šéf úřadu.









"Prezident Biden vyzdvihl probíhající akce, které Spojené státy, jejich spojenci a partneři a soukromý průmysl podnikají s cílem zvýšit náklady na Rusko za jeho agresi na Ukrajině.

Ruské síly se zaměřují na obydlené oblasti na Ukrajině, ale síla odporu zpomaluje ruský postup, odhaluje britská vojenská rozvědka.Britské ministerstvo obrany ve své každodenní zpravodajské zprávě uvedlo, že síla ukrajinského odporu nadále překvapuje Rusko, které reaguje útoky na města včetně Charkova, Čirnihova a Mariupolu."Rozsah a síla ukrajinského odporu Rusko nadále překvapuje.[Rusko] reagovalo útoky na obydlené oblasti na mnoha místech, včetně Charkova, Černihova a Mariupolu.To pravděpodobně představuje snahu o zlomení ukrajinské morálky.Rusko již dříve použilo podobnou taktiku v Čečensku v roce 1999 a v Sýrii v roce 2016, přičemž použilo leteckou i pozemní munici.Rusko se údajně nadále zaměřuje na zásobovací linie, čímž zpomaluje tempo postupu svých pozemních sil."Rusko opakovaně popřelo, že by útočilo na civilní oblasti.Ve zprávě zpravodajských služeb se rovněž uvádí, že existuje "reálná možnost", že se Rusko nyní "pokouší skrývat nákladní automobily s palivem jako běžné podpůrné automobily ve snaze zakrýt ztráty".Probíhá obranná operace ve východní části Doněckého operačního okruhu, zatímco úsilí se soustředí na obranu města Mariupol, uvedla armáda.Podle zprávy byl ruským silám zastaven postup směrem k Dněpropetrovsku od Balaklie a probíhá operace na obranu města Černihiv.Zpráva se odvolává na "těžké ztráty na zbraních, vybavení a personálu" spolu se ztrátami 88 ruských letadel a vrtulníků."Někteří nepřátelští piloti, kteří se katapultovali a přežili, byli nalezeni ukrajinskými vojáky. Dostalo se jim lékařského ošetření a již podávají svědectví o zločinech Putinova režimu proti lidskosti," uvádí se ve zprávě.Vzhledem k odporu celého ukrajinského lidu jsou ruské jednotky "demoralizovány" s "mimořádně nízkým morálním a psychickým stavem ... kvůli uvědomění si skutečného stavu věcí", uvedl ukrajinský generální štáb ozbrojených sil.- Biden a Zelenskij jednali o další podpoře UkrajinyAmerický prezident Joe Biden v sobotu jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o pokračujícím úsilí o uvalení sankcí na Rusko a urychlení americké vojenské, humanitární a ekonomické pomoci.V prohlášení Bílého domu o přečtení záznamu z rozhovoru se uvádí:Zejména uvítal [Biden] dnešní večerní rozhodnutí společností Visa a Mastercard pozastavit poskytování služeb v Rusku.Prezident Biden poznamenal, že jeho administrativa prudce zvyšuje bezpečnostní, humanitární a ekonomickou pomoc Ukrajině a úzce spolupracuje s Kongresem na zajištění dalších finančních prostředků."Zelenskij tuto výzvu potvrdil, když v neděli brzy ráno napsal na Twitteru:ter:V rámci neustálého dialogu jsem měl další rozhovor s americkým prezidentem. Na programu byly otázky bezpečnosti, finanční podpory Ukrajiny a pokračování sankcí proti Rusku."Od 24. února, kdy začala ruská invaze, překročilo hranice více než 1,3 milionu Ukrajinců, což OSN nyní označuje za nejrychleji se rozvíjející uprchlickou krizi v Evropě od konce druhé světové války. Očekává se, že tento počet ještě dnes dosáhne 1,5 milionu."Jedná se o nejrychleji se pohybující uprchlickou krizi, kterou jsme v Evropě zaznamenali od konce druhé světové války," uvedl šéf UNHCR Filippo Grandi.V rozhovoru pro Hlas Ameriky představitel uvedl, že na výzvu odpovědělo 3 000 dobrovolníků.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že vytvoří oficiální legii zahraničních dobrovolníků, a před několika dny dodal, že se přihlásilo odhadem 16 000 cizinců, většinou z jiných postsovětských států, jako je Gruzie a Bělorusko.uvedla agentura Reuters.Jedná se o nejvyšší návštěvu USA ve Venezuele za poslední roky poté, co obě země přerušily diplomatické vztahy v rámci kampaně amerických sankcí a diplomatického nátlaku zaměřeného na sesazení Madura, dlouholetého spojence ruského prezidenta Vladimira Putina.Americký ministr zahraničí Antony Blinken předtím telefonicky hovořil s čínským ministrem zahraničí Wangem I, který podle čínského ministerstva zahraničí a podle agentury Associated Press uvedl, že Peking je proti jakýmkoli krokům, které "přilévají olej do ohně" na Ukrajině.Yi uvedl, že "vývoj" situace na Ukrajině je "něco, co Čína nechce vidět", a dodal, že ukrajinská krize by měla být vyřešena prostřednictvím "dialogu a jednání", a vyzval Spojené státy, NATO a Evropskou unii, aby s Ruskem vedly "rovnocenný dialog". Uvedl, že by měly "věnovat pozornost negativnímu dopadu neustálého rozšiřování NATO na východ na bezpečnost Ruska".