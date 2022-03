Jak Rusové střílí na novináře

5. 3. 2022

Irpin now pic.twitter.com/uaomaGQrOt — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 5, 2022

- Humanitární situace v jihoukrajinském přístavu Mariupol je "katastrofální" a je nezbytné evakuovat civilisty, varoval vysoký představitel nevládní organizace Lékaři bez hranic (MSF).



. Vynikající a děsivé fotografie Emilia Morenattiho:



A Ukrainian soldier and a militia man help a fleeing family crossing the Irpin river in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Saturday, March 5, 2022. pic.twitter.com/SwAlpNlSyi — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 5, 2022 - Takto stříleli ruští vojáci na televizní tým ze Sky News, přestože se jeho členové opakovaně a jasně identifikovali jako novináři. Reportéra postřelili do zad a kameramanova ochranná vesta byla kulkami zasažena dvakrát:



The Sky News team are clearly & loudly identifying themselves as journalists but the rounds from the Russians keep coming.



A ‘professional ambush’ of #Russian forces of journalists on the ground in #Ukraine. pic.twitter.com/XFe74wphUi — Sara Firth (@Sara__Firth) March 5, 2022 Delší verze této reportáže je ZDE

Zdokumentován případ, kdy ruští vojáci pálili na pokojně protestující a neozbrojené ukrajinské civilisty. https://t.co/ZMlNJmbZ8u — Lukáš Valášek (@lukasvalasek) March 5, 2022 - Podle vysokého komisaře OSN pro lidská práva zaznamenala OSN jen v pátek na Ukrajině 351 mrtvých a 707 zraněných civilistů.





Sobotní útok na obytný dům v městě Bila Cerkva:



A suspected Russian rocket attack hit a residential area on March 5 in Bila Tserkva, Ukraine, 50 miles south of Kyiv.



Anna Bogalchuk, 15, was home when the blast hit, ripping roofs off buildings and hurling shattered glass and debris into family homes. https://t.co/rwHkA4WLce pic.twitter.com/XLwj6k5tZL — The Washington Post (@washingtonpost) March 5, 2022 Při ruském ostřelování Mariupolu zahynulo osmnáctiměsíční dítě. Záběry zachycují, jak ho rodiče přinášejí do nemocnice. https://t.co/NKSxv2qQc4 — Lukáš Valášek (@lukasvalasek) March 5, 2022







Volodymyr Zelenskyj vyslovil "zoufalou prosbu", aby východní Evropa poskytla Ukrajině letadla ruské výroby. V telefonátu s americkými senátory také vyzval k vytvoření bezletové zóny, poskytnutí smrtící pomoci, zákazu prodeje ruské ropy a pozastavení platnosti karet Visa a Mastercard v Rusku.



- Mezinárodní měnový fond oznámil, že by mohl již příští týden schválit nouzové financování ve výši 1,4 miliardy dolarů, protože tento orgán varuje před "vážnými dopady" války na světovou ekonomiku.



- Rusko a Ukrajina plánují na pondělí další kolo rozhovorů, přestože předchozí rozhovory, které přinesly dohodu o omezeném příměří za účelem ochrany koridorů pro civilisty, Rusko nedodrželo.



- Americká vláda v nových pokynech, které dnes zveřejnilo americké ministerstvo zahraničí, varovala americké občany žijící nebo cestující v Rusku, aby "okamžitě odjeli".



- Moskevské setkání izraelského premiéra Naftaliho Bennetta s ruským prezidentem Vladimirem Putinem údajně trvalo asi tři hodiny.



- Spojené království uvedlo, že Ruskem navrhované příměří v ukrajinském městě Mariupol bylo pravděpodobně pokusem odvrátit mezinárodní odsouzení, zatímco Rusko přenastavuje své síly pro další ofenzivu.





- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že NATO dalo "zelenou dalšímu bombardování Ukrajiny" tím, že vyloučilo vytvoření bezletové zóny. Zelenskij řekl: "Všichni lidé, kteří od dnešního dne zemřou, zemřou také kvůli vám, kvůli vaší slabosti, kvůli vašemu nedostatku jednoty".





- Sankce Západu vůči Rusku se podobají vyhlášení války, říká Putin.





- Ruské ministerstvo zahraničí konstatovalo, že v odvetě za "sankční hysterii" Londýna po invazi Moskvy na Ukrajinu, zavede tvrdá opatření proti britským zájmům v Rusku.





In Zaporizhia, the city of Cossack glory, thousands came to join territorial defence forces to protect Ukraine from Russian invaders. The only thing we ask our EU&US partners for is fighter jets and air defence, we`ll do the rest ourselves. #ProtectUАSky #UkrainianVictory pic.twitter.com/82VNRsFFab — Daria Kaleniuk (@dkaleniuk) March 5, 2022

Jednání o příměří s Ruskem "probíhají" s cílem vytvořit humanitární koridor z Mariupolu a Volnovachy, uvedla Ukrajina poté, co ostřelování zastavilo evakuaci civilistů.





Dnešní záběry ze střelby Rusů na novináře Sky News potvrzují, že se tyto případy nedějí náhodou, ale jsou cílené. K tomu se teď přidává ruské bombardování humanitárních koridorů, kde měl být od osmi rano klid zbraní. Dnes bombardovali i evakuační vlak z Irpině. Volnovacha 1/n — Vojtěch Boháč (@Svratkin) March 5, 2022

Rusové brutálně bombardují civilní obytné oblasti. Bila Cerkva v kyjevském regionu:



Spent the night in Bila Tserkva last night and left early this morning. It was quiet save for the occasional air raid siren. And then this happened, according to numerous sources. Looks like pure residential area. pic.twitter.com/OvzPOSZWsQ — Shaun Walker (@shaunwalker7) March 5, 2022 - Lidé v okupovaném Chersonu demonstrují proti ruské okupaci: - Lidé v okupovaném Chersonu demonstrují proti ruské okupaci:





⚡️Citizens of Kherson rally against Russian occupiers.



Video: Telegram channel of Anton Gerashchenko, advisor to interior minister of Ukraine. pic.twitter.com/fyc8S7GZHo — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 5, 2022

- Rusové střílí na civilisty ZDE









- Ukrajinské ozbrojené síly uvádějí, že v sobotu ráno sestřelily ruský vojenský vrtulník. Její operační velení zveřejnilo videozáznam, na němž je vidět, jak raketa zasáhla nízko letící vrtulník, který se o několik sekund později zřítil.

#stoprussia



⚔️ Так гинуть російські окупанти. Цього разу у вертольоті!



Слава Україні та її захисникам! Разом до перемоги! 🇺🇦@GeneralStaffUA pic.twitter.com/raFOepF06P — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 5, 2022

Day ten of Ukraine's resistance. Many people bravely go out to protest in southern cities temporarily taken by Russians. Kharkiv, Mariupol under heavy shelling. Kyiv is not encircled, people can get out of the city, but Russians fire on civilians. Missiles still rain from the sky — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 5, 2022

Never thought it'd come to this, but I did have to leave Russia, crossing the border on foot in the middle of the night, with my panic-packed bags on my back and my dog in tow. Felt a massive door slam shut behind my back. Barely had enough time to call my parents. Crazy times. — Alexey Kovalyov (@Alexey__Kovalev) March 5, 2022

Kuleba se na 45 minut setkal na polské hranici ss americkým ministrem zahraničí Blinkenem.Mírové síly Evropské unie v Bosně, Eufor, uvedly, že Francie bude v souvislosti se zhoršující se mezinárodní bezpečnostní situací provádět výcvikové lety rychlých tryskových letadel nad Bosnou, informuje agentura Reuters."Letadlová loď Charles de Gaulle v současné době provádí operační výcvik ve Středozemním moři a od pondělí 7. března budou její letouny Rafale provádět přelety nad západním Balkánem včetně Bosny a Hercegoviny," uvedl Eufor.Švédsko a Finsko, které nejsou členy NATO, oznámily, že po ruské invazi na Ukrajinu dále posílí svou bezpečnostní spolupráci.Vlajková loď ruské letecké dopravy, společnost Aeroflot, oznámila, že od 8. března zastaví všechny mezinárodní lety s výjimkou letů do Běloruska, informuje agentura Associated Press.Italská policie zabavila vily a jachty v hodnotě nejméně 140 milionů eur (126 milionů liber) čtyřem vysoce postaveným Rusům, kteří byli po ruské invazi na Ukrajinu zařazeni na sankční seznam EU, uvedly dnes zdroje agentury Reuters.Úřady v ukrajinském městě Mariupol uvedly, že evakuace civilistů plánovaná na sobotu byla odložena, protože ruské síly obklíčené městem nedodržují dohodnuté příměří.Městská rada ve svém prohlášení požádala obyvatele, aby se vrátili do krytů ve městě a vyčkali na další informace o evakuaci.Náměstek starosty Mariupolu informoval BBC News o potížích, kterým čelí civilisté ve městě, kteří se pokoušejí evakuovat.Ve městě se ukrývá několik zaměstnanců MSF se svými rodinami - jeden ze zaměstnanců uvedl:Situace je stejná jako v minulých dnech. Dnes v noci bylo ostřelování silnější a bližší. Včera jsme sbírali sníh a dešťovou vodu, abychom měli trochu užitkové vody. Dnes jsme se snažili získat vodu zdarma, ale fronta byla obrovská. Chtěli jsme také dostat "sociální" chléb, ale není jasný harmonogram a místa distribuce. Podle lidí bylo několik obchodů s potravinami zničeno raketami a zbylé věci si vzali lidé v zoufalé nouzi. Stále chybí elektřina, voda, topení a mobilní připojení. O žádné evakuaci zatím nikdo neslyšel. V lékárnách došly léky."Blinken je v Rzeszowě, jihovýchodním městě poblíž ukrajinských hranic, které od začátku invaze překročily statisíce lidí. Blinken se setká s polskými představiteli, včetně ministra zahraničí členského státu NATO a Evropské unie Zbigniewa Raua.Mariupolská městská rada uvedla, že ruské jednotky nedodržují dohodnuté příměří po celé délce plánované trasy pro evakuaci civilistů, informuje agentura Reuters."Jednáme s ruskou stranou o potvrzení příměří po celé evakuační trase," uvedla v prohlášení.Trasa koridoru je Mariupol - Nikolske - Rozivka - Polohy - Orichiv - Záporoží.Úřady již dříve vyzvaly civilisty k odchodu, starosta města Vadim Bojčenko na Telegramu uvedl: "Všichni civilisté jsou připraveni odejít: "Když je naše rodné město neustále pod nelítostnou palbou okupantů, nezbývá než umožnit obyvatelům - nám - bezpečně opustit Mariupol."Náměstek starosty Sergej Orlov řekl BBC News: "Nejprve naši lidé řekli, že ostřelování na chvíli ustane, ale pak pokračuje a nadále používají tvrdé dělostřelectvo a rakety k bombardování Mariupolu. Lidé jsou velmi vystrašení."Orlov uvedl, že úřady ve městě obdržely informace, že se bojuje "na silnici do Záporoží", což ji činí nebezpečnou. "Příměří nebylo z ruské strany pravdivé, a nadále ničí Mariupol. Rozhodli jsme se naše občany přesunout zpět, protože na ulicích není bezpečno." Dodal, že ostřelování města a boje na silnici do Záporoží "znemožňují evakuaci lidí"., uvedl v sobotu jeho mluvčí Ibrahim Kalin v prohlášení, o němž informovala agentura Reuters. Kalin uvedl, že Turecko je připraveno pomoci s řešením krize.Kalin novinářům v Istanbulu řekl, že Turecko nabízí hostitelství rozhovorů mezi Ukrajinou a Ruskem, a vyzval k okamžitému ukončení bojů. Zopakoval, že Turecko se nemůže vzdát vazeb ani s Moskvou, ani s Kyjevem.uvedl v sobotu ukrajinský státní provozovatel tranzitní soustavy plynu v prohlášení, o němž informovala agentura Reuters.Oba tranzitní operátoři se dohodli na zavedení garantované kapacity pro dovoz plynu a "to umožňuje fyzický dovoz plynu z Polska, včetně z terminálu LNG, na garantovaném základě", uvedla ukrajinská společnost. Ukrajina, jeden z největších evropských spotřebitelů plynu, od roku 2015 plyn z Ruska nedováží a nakupuje ho v Evropě.uvedl poradce ukrajinského ministerstva vnitra Anton Heraščenko v prohlášení, o němž informovala agentura Reuters.Nové informace o rozsahu částečného příměří přinesla agentura Reuters.Ruské síly zastaví palbu v 10 hodin moskevského času, aby umožnily humanitárním koridorům opustit ukrajinská města Mariupol a Volnovacha.Podle agentury Associated Press však nedošlo k okamžitému potvrzení ze strany Ukrajiny ohledně zpráv, že Rusko dnes dopoledne zastaví palbu, aby umožnilo evakuaci civilistů.Podrobnosti ujednání jsou nejasné. Ruská státní média uvedla, že se Rusko s ukrajinskými silami dohodlo na evakuačních trasách, které umožní civilistům opustit Mariupol na jihovýchodě a město Volnovacha na východě "od 10 hodin moskevského času". Zprávy citovaly prohlášení prohlášení ruského ministerstva obrany. Nebylo v něm uvedeno, jak dlouho bude toto příměří trvat.Starosta Mariupolu již dříve varoval, že město bylo "zablokováno" ruskými silami. Starosta Vadym Bojčenko uvedl, že ve městě není voda, teplo ani elektřina a že zásoby potravin jsou nízké. "Chtějí Mariupol a jeho obyvatele vymazat z povrchu zemského," řekl starosta a popsal nevybíravé ostřelování obytných oblastí a nemocnic.Přístavní město, kde žije 400 000 obyvatel, je pro Rusko strategickým cílem. Pokud by Rusko město ovládlo, pomohlo by mu to vybudovat pozemní koridor mezi Krymem, který je od roku 2014 okupován Ruskem, a Ruskem podporovanými regiony Luhansk a Doněck.Město Volnovacha bylo také předmětem jedněch z nejtěžších ruských útoků.V městě Volnovacha je útok stále tak intenzivní, že mrtvá těla leží dál v ulicích, říká místní poslanec Dmytro Lubinec Ukrajinci, kteří mají ještě dost odvahy na to, aby vedli záchranné mise, se vracejí jen pro živé.Tisíce lidí jsou uvězněny ve sklepích s tenčícími se zásobami jídla a vody a ukrývají se před zjevně nesmyslným útokem na město, které podle Lubince nemá ve svém centru žádné vojenské obránce. Kontaktní linie je podle něj vzdálená 20 km."Nikdy to nepřestává, každých pět minut dopadají minometní nebo dělostřelecké granáty, některé budovy byly zasaženy několika raketovými systémy," uvedl."Ve městě není jediná budova, která by neutrpěla přímé nebo vedlejší škody."Zelenskij vystoupí v sobotu v americkém Senátu během telefonátu, který je naplánován na 9:30 východního času.Stále je možné opustit hlavní město, píše, ale ti, kteří cestují, riskují, že je Rusové ostřelují. "Z nebe stále padají rakety," píše.Přímý přenos zahájení v čínské státní televizi nepřeložil Parsonsovo odsouzení války a poté na chvíli snížil hlasitost jeho projevu v angličtině. Čínská vláda omezuje protiruské názory ve státních médiích a na internetu.Mezi 17 signatáři výzvy je i nositelka Nobelovy ceny Světlana Alexijevičová, běloruská spisovatelka píšící rusky. Nobelovu cenu za literaturu získala v roce 2015 za dílo označované jako "pomník odvahy a utrpení v naší době".Výzvu podpořila další desítka významných autorů z celého světa, včetně nositele Nobelovy ceny JM Coetzeeho.Přichází v době, kdy ruská vláda potlačila přístup ke zprávám a informacím o invazi na Ukrajinu tím, že zablokovala webové stránky a fakticky zlikvidovala vysílání.Kreml se snaží potlačit nezávislá média tím, že blokuje zpravodajské webové stránky a zavádí zákon proti takzvaným "falešným zprávám", který zakazuje jakékoli zpravodajství, jež je v rozporu s vládním narativem.Patří mezi ně Hermes, majitel Cartieru Richemont, LVMH, Kering a Chanel. Poté, co podobná opatření oznámily společnosti Microsoft a Apple, pozastavila dodávky také společnost Samsung.