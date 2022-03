Jak ruští lháři a zločinci "neútočí na civilní oblasti"

3. 3. 2022

Video verified by The New York Times shows the bombardment of Chernihiv, Ukraine, on Thursday. As smoke cleared from the attack — which hit near apartments, pharmacies and a hospital — people are seen running in the street. https://t.co/J1MhFcNCnm pic.twitter.com/S2l2MBkxaF





- Ukrajina a Rusko se dohodly na dočasném lokálním příměří, které umožní evakuaci civilistů i dodávky pomoci bezpečnými koridory. Někteří odborníci však varovali, že vytvoření zmíněných "humanitárních koridorů" a podporované příměří by mohlo být pro Rusko příležitostí ke strategickému doplnění zásob a přeskupení sil.



Více analýz o tom, jak může Rusko využít období příměří, poskytla Emma Bealsová, vedoucí poradkyně Evropského mírového institutu:





This is good news at face value but a few considerations from the Syria exp:

-- Russia likely to use ceasefire strategically--resupply, regrouping. If they're bogged down & struggling w/ supplies it may explain willingness. Use the window, but watch supply lines & movements. https://t.co/UzXETuPGAU