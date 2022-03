Kdo se dokáže pohnout, vyhraje

4. 3. 2022 / Ivan Větvička

Třicet kilometrů od Kyjeva již tři dny roste kolona ruské vojenské techniky. Nyní (3. 3.) je dlouhá téměř 70 kilometrů a uvízlo v ní 15 000 vojáků. Ukrajinci dokázali jejich postup zastavit, ale zjevně není v jejich silách kolonu zničit. Je pochopitelné, že zdecimované ukrajinské letectvo nechce riskovat ztrátu zbývajících tureckých dronů při útoku na několik nákladních aut či zastaralých tanků, navíc šetří přesnou municí. Je ale krajně znepokojivé, že nevidíme masivní útoky pozemních jednotek na konvoj. Až se kolona rozhýbe a technika zaujme postavení kolem Kyjeva, bude mnohem obtížnější ji zlikvidovat. Proč si Ukrajinci nechávají tuto jedinečnou příležitost ujít?









Pravděpdobně ke koloně nemohou přisunout dostatečné síly, protože tomu brání ruská nadvláda ve vzduchu. A tak obě strany sedí na místě. Rusové trčí v zácpě, zatímco Ukrajinci nemohou vystrčit nos z měst a chráněných postavení, jestliže nechtějí být rozbombardováni. Pat? Nikoli. Je to velká hrozba pro ukrajinskou armádu, neboť pokud nemůže manévrovat v krajině, nemůže přeskupit síly, například stáhnout jednotky roky zakopané v Luhanské a Doněcké oblasti, kterým může výhledově hrozit obklíčení. Nemůže také pružně zareagovat, pokud se Rusové vylodí v ústí Dněstru a pokusí se vytvořit koridor mezi mořským pobřežím a Podněstřím, čímž by začali Ukrajinu odřezávat od Evropy.





Porážka nyní hrozí tomu, kdo bude donucen stát na místě. Naopak dobře provedený manévr by mohl být důležitým krokem k vítězství.





Poznámka:

Stačilo by takové vítězství k nastolení míru? Pravděpdobně ne. K míru nyní mohou otevřít cestu spíše vojáci z obří ruské kolony. Pokud by se na nesmyslnou operaci vykašlali, nechali techniku stát v lese a odešli. Nemusejí napochodovat rovnou do zajetí, stačí, když odejdou na sever do Běloruska. Ukrajinci by jim v tom neměli bránit, naopak by jim mohli dát cestou najíst. Ruská armáda by se po prodělané deziluzi mohla obrátit proti Putinovi a mohla by si na domácí půdě vynutit uzavření míru, který by mohl být přijatelný i pro Ukrajinu.

