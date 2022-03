Opomíjené Podněstří – Putinův žolík ve válce?

4. 3. 2022 / Ivan Větvička

K Oděse se přiblížily čtyři ruské výsadkové lodě. Převážejí málo vojáků na dobytí tohoto velkého přístavu, ale mohly by je vysadit v ústí Dněstru. Po přisunutí dalších posil se Rusové mohou pokusit o vytvoření pozemního koridoru mezi břehem Černého moře a Podněstřím.



Zde se ocitnou na přátelském území, kde mají velké sklady vojenského materiálu, což jim usnadní další operace. Pokud by ruská armáda začala útočit na Ukrajinu z Podněstří, otevře tak novou frontu a donutí obránce rozptýlit síly. Navíc tak destabilizuje situaci v Moldávii a vystaví Ukrajince dilematu, zda provádět protiútoky na území sousedního státu. Zatím nebylo zveřejněno, zda má Západ pro tento případ připravený proveditelný plán, který by zabránil vtažení Moldávie do války.

Navíc ruské invazní síly mohou Podněstřím postoupit hluboko do nitra pevniny a vést útok na Kyjev z dalšího směru, nebo se mohou pokusit táhnout na sever a přerušit pozemní spojení Ukrajiny se Západem. Zatím to jsou úkoly nad logistické možnosti ruské armády, ale přepravu lidí i techniky zde usnadňuje velká řeka, proto není radno toto nebezpečí podceňovat. Ale i v případě, že zde ruští vojáci nedosáhnou výrazných úspěchů, může být pro Putina dostatečným benefitem vyvolání nestability v Moldávii a pošramocení vztahů této země s Ukrajinou.









