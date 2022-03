Kvůli růstu ukrajinských ztrát mohou být třeba tajné operace

4. 3. 2022

čas čtení 4 minuty

Tváří v tvář vyhlídkám na masakry civilistů na svém prahu se NATO a EU možná budou muset uchýlit k tajným vojenským operacím, protože jiné možnosti jim docházejí, napsal Andrew Rettman.

S 2 000 civilních obětí za uplynulý týden bojů a s růstem tohoto čísla každou hodinu existují obavy, že dojde na brutální obléhání ukrajinských měst.

Rusko, jak prohlásil ve středu britský premiér, se již dopustilo "válečných zločinů", přičemž v oběhu jsou zprávy o smrtících úderech na obytné oblasti a zdravotnická zařízení ve městech Charkov, Mariupol a Cherson.

Země NATO ve středu stále dodávaly protitankové a protiletadlové zbraně a drony Ukrajině a také měly v úmyslu dodat automatické zbraně, houfnice a minomety.

Podle expertů se však okno příležitosti zavírá.

Zásilky bude těžší dostat na frontu, až ruské jednotky odříznou a obklíčí ukrajinská města na východě, severu a jihu. To bude vyžadovat změnu spojenecké taktiky.

Západní spojenci se možná budou muset uchýlit k "tajným operacím" a věnovat se "skrytým aktivitám, aby vycvičili a řídili místní ukrajinské síly a dobrovolníky", říká Jaime Shea, bývalý asistent zástupce generálního tajemníka NATO pro vznikající bezpečnostní výzvy.

Takové "neviditelné" aktivity by také mohly zahrnovat západní "psychologické" operace zaměřené proti morálce ruských jednotek a dokonce i "tajné údery bezpilotních prostředků", říká Shea, který je nyní profesorem strategie a bezpečnosti na University of Exeter.

"Je to riskantní, ale nepomáhat nijak je také riskantní," dodává.

V expertních kruzích byla diskutována možnost nechat ukrajinské letectvo působit z letišť v Polsku a Rumunsku. Avšak úsilí spojenců se již přesunulo k mnohem skrytější fázi, kdy už nejsou publikovány americké zpravodajské údaje ani údaje NATO ohledně pohybů a činnosti ruských jednotek, upozorňuje Keir Giles z Chatham House.

NATO zřejmě pomáhá Ukrajině dodávkou zpravodajských poznatků a v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale také s rušením ruských frekvencí.

Ruské tažení se rychle rozvíjí způsobem nechvalně známým z dob obléhání Grozného v roce 1999.

"Musíme se teď připravit na humanitární katastrofu," uvedl Giles. "Musíme Ukrajině pomoci, aby se držela tak dlouho, dokud to půjde, ale s očima otevřenýma tomu, co to bude znamenat pro ukrajinské obyvatelstvo."

Jedním z nejzlověstnějších prvků ruské operace je mnoho kilometrů dlouhá kolona ruské obrněné techniky pomalu postupující ke Kyjevu.

Rusko již odstřihává ukrajinská města od přísunu potravin, dodávek vody a přístupu OSN, což je podle Orysie Lucevičové z Chatham House "středověká" obléhací taktika.

Očekává se také, že Rusko rozšíří použití rušiček a prostředků elektronického boje, čímž ukrajinské obyvatelstvo dále uvrhne do izolace.

Francouzský prezident Macron se snažil udržet otevřené jednací kanály s Moskvou, ale pro Západ bylo "zcela k ničemu" nabízet Putinovi možnosti zachování tváře nebo ústupu, dokud si "myslí, že vyhrává" na bojišti, varuje Giles.

Ukrajina se již dříve obrátila na NATO s žádostí o bezletovou zónu, která by ruským letadlům zabránila v bombardování civilistů.

A podle Gilese byla taková zóna "ještě před několika týdny" možná, kdyby se letouny NATO objevily jako odstrašující prostředek na pokojném nebi.

Podle Shea ale bezletová zóna nikdy nepadala v úvahu.

"Bezletová zóna vyžaduje dosažení naprosté nadvlády ve vzduchu," říká Shea, který vysvětluje, že taková operace by vyžadovala útoky na ruské protiletadlové systémy S-400 v Rusku a Bělorusku a instalaci protidornových systémů a systémů Patriot na Ukrajině.

To by pak vyžadovalo pozemní jednotky NATO. Takže celé to implikuje připravenost "jít do války s Ruskem".

Přesně takové je morální dilema západních spojenců, kteří kromě morálního rozhořčení velmi starostlivě kalibrují intervenci, aby nedávaly Rusku záminku k eskalaci.

Moskva ve středu zopakovala varování ohledně jaderné konfrontace a prohlásila, že pouhý kyberútok na některý z jejich satelitů offline by byl "casus belli".

Celý text v angličtině: ZDE

0