Jak Polsko a Česko a Slovensko budou žádat o přerozdělování uprchlíků

3. 3. 2022 / Boris Cvek

Představuji si, že jakmile z Ukrajiny do Polska, Česka a na Slovensko přijde několik milionů lidí, převážně žen s malými dětmi, začnou tyto tři země žádat západ Unie o způsob, jak by bylo možné tyto uprchlíky přerozdělit.

Dalším krokem by pak mohlo být žehrání na to, jak to měli Němci dobré, když k nim chodili mladí muži s mobily, protože ti mohli být hned zapojeni do rekvalifikačního a pracovního procesu, což u žen na mateřské není tak snadné – navíc je nutno se starat o mnoho malých dětí, které dlouho nebudou ekonomicky výkonné.

