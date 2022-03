V Charkově přistály ruské jednotky

Nevědí nic o Kyjevě, o naší historii. Ale všichni mají rozkaz vymazat naši historii, vymazat naši zemi, vymazat nás všechny.

Komunikace ruské armády na Ukrajině jsou tak chabé, že se stávají obětí hackerských útoků, překódování a zablokování ukrajinskými radioamatéry, kteří zaznamenávají své rozhovory a přerušují ruskou komunikaci během bojů:



