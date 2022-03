Chodorkovskij: Demonstracemi v Rusku zabráníte zabíjení lidí na Ukrajině

3. 3. 2022

čas čtení 1 minuta









Russian opposition leader Mikhail Khodorkovsky recorded a video message to the Russians.

"If you think it's right for the citizens of the neighboring country to not get killed per this man's wish - stand against him." pic.twitter.com/X9RnYNTG4n — Anonymous (@YourAnonNews) March 2, 2022

Pokud si myslíte, že je správné nezabíjet občany sousedního státu, jen proto, že že to chce tenhle hnusný člověk, postavte se mu dnes.







Vyjít do ulic znamená bojovat proti zabíjení lidí na Ukrajině.

0

275

Putinovi se nedaří, Putin uvízl na Ukrajině uvízl, a aby se s tím vyrovnal, vrhá na ni všechno, co má. Policii, OMON, SOBR a tak dále.Každý člověk, který nyní vyjde do ulic ruských měst, každý člověk, který jde protestovat, odvádí část Putinových sil od zabíjení ukrajinských občanů. Vašich 15 dní věznění stojí za to, abyste zabránili zabití jednoho obyčejného člověka.Pokud vám to stojí za to, vydejte se do ulic a jděte pak do vězení.Já jsem seděl více než 10 let. Hájil jsem to, co jsem považoval za správné.