Jak Putin zničil svůj odkaz

2. 3. 2022

čas čtení 2 minuty

I ti, kdo kompletně nesouhlasí s Putinovou politikou, dlouho předpokládali, že šéf Kremlu je extrémně kompetentní, pokud jde o sledování svých strategických cílů. Avšak jeho poslední kroky na Ukrajině ukazují, jak velká to byla chyba, napsal Sergej Medveděv.

Tento omyl byl založen na představě, že Putin nemůže být tak hloupý, aby nařídil invazi na Ukrajinu, protože by to zničilo jeho schopnost dosáhnout hlavního cíle - čímž je zachování semikoloniálního korupčnického režimu založeného na dobývání renty z přírodních zdrojů. Tato renta je dosahována jen díky zapojení do světové ekonomiky.

Ale s poslední invazí celé toto racionální schéma zkolabovalo jako domeček z karet. Jde o důsledek Putinovy zaslepené, iracionální a patologické nenávisti k Ukrajině, k její historii, státnosti, identitě, jazyku a samotnému faktu její existence. Bohužel v Rusku mnozí tuto iracionální vizi sdílejí.

Za touto nenávistí se skrývá světonázor - obsahuje imaginární banderovce, nepodložené strachy ze vstupu Ukrajiny do NATO a údajné slabosti ukrajinské vlády, která měla padnout s prvním výstřelem, po němž začnou Ukrajinci vítat ruské vojáky květinami.

V důsledku této iracionality se Putin dopustil největší strategické chyby za celé období svého vládnutí. Jeho "blitzkrieg" selhal a počet obětí mezi ruskými vojáky roste. Ukrajinci kladou odpor a svět se sjednocuje proti Putinovi. Nyní každý den a každá hodina pracují proti němu.

Slepá nenávist vůči Ukrajině Putina přivedla k sebevražednému omylu, který podkopává základy jeho režimu - přísun renty, konsensus elit, konformismus obyvatelstva a neochotný souhlas Západu, který musel s autoritářským Ruskem spolupracovat.

Putinův režim nebude okamžitě kolabovat; ale místo aby vládce udržoval věci beze změn, radikálně akceleroval dějiny a posunul sám sebe i většinu ostatního do terminální fáze.

Takový výkon lze však sotva označit za akci brilantního strategického plánovače.

Zdroj v ruštině: ZDE

