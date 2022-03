O zárukách, že Ukrajina nevstoupí do NATO

3. 3. 2022 / Boris Cvek

Když vidím, jak různí lidé chápou ruskou invazi na Ukrajinu jako pouhou potřebu Ruska zajistit, aby Ukrajina nebyla v NATO, docela mne to děsí. V prvé řadě Putin argumentuje tím, že na Ukrajině vládnou nacisté a že musí změnit tamní režim. Nepochybně mu jde o to, aby se z Ukrajiny stalo další Bělorusko, kde nebudou moci proběhnout svobodné volby.

A je to naprosto logické: ve svobodných volbách by Ukrajinci volili jasně protirusky a chtěli by do NATO a EU. Nebo si to opravdu někdo představuje tak, že pokud by nyní ukrajinská reprezentace uzavřela s Ruskem smlouvu o neutralitě, že by to Ukrajinci jako voliči mohli respektovat, že by nepovažovali své politiky za zrádce? To, co vidíme, je fascinující jednota Ukrajiny, kterou asi málokdo čekal. Putinova agrese Ukrajinu spojila.

Postřílejte někomu rodinu, dejte mu nůž pod krk a pak s ním uzavřete smlouvu o tom, že bude neutrální. Jak dlouho asi bude tu smlouvu dodržovat? Dokud bude zotročen. Zajímalo by mne, zda se někdo z těch, kdo chápou ukrajinskou válku jako otázku geopolitické racionality, vůbec snaží vžít do reálné situace Ukrajinců i Putina. Putin nemůže přistoupit na to, aby Ukrajina byla svobodná, nejde o mu o nějaké NATO, to je jenom záminka.

Kdyby mu šlo především o NATO a nikoli o změnu režimu a zotročení té země, nebyl by tu žádný důvod pro dobývání Kyjeva a invazi napříč ukrajinským územím, mohl by stupňovat svůj tlak mnoha jinými prostředky. Jeho cílem je ale nastolit nový režim.

