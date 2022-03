Zelenskij tvrdí, že obranné linie proti ruskému útoku drží

3. 3. 2022

- Ukrajinská delegace cestuje vrtulníkem na druhé kolo jednání s ruskými protějšky, cituje agentura Reuters ukrajinského prezidentského poradce.



Rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem začnou za několik hodin, uvedl poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak v internetovém příspěvku.



Již dříve běloruská státní tisková agentura Belta citovala hlavního ruského vyjednavače Vladimira Medinského, který uvedl, že druhé kolo rozhovorů začne v Bělorusku ve 12:00 h GMT.



Ruský vyjednavač již dříve uvedl, že příměří je na pořadu dne, ale Ukrajina prohlásila, že požadavky Moskvy jsou nepřijatelné a že Rusko musí přestat bombardovat ukrajinská města, než bude možné očekávat jakýkoli pokrok.



- Ukrajinské obranné linie se drží proti ruskému útoku, uvedl ve svém posledním videu ve čtvrtek prezident země Volodymyr Zelenskyj a dodal, že od půlnoci nedošlo k žádnému oddechu v ostřelování Ukrajiny ze strany Moskvy.



"Nemáme co ztratit, jen vlastní svobodu," řekl Zelenskyj a dodal, že Ukrajina denně dostává dodávky zbraní od svých mezinárodních spojenců.



Uvedl, že od doby, kdy Ukrajina zaznamenala první případ covidu, uplynuly dva roky: "Už je to týden, co zaútočil další virus," řekl o ruské invazi.



Zelenskij řekl, že měnící se ruská taktika a ostřelování civilistů ve městech dokazují, že Ukrajina úspěšně odolává původnímu plánu Moskvy, která chtěla dosáhnout rychlého vítězství prostřednictvím pozemního útoku.

! Ukrainian armed forces announced that they have killed maj. gen. Andrey Sukhovetskiy, a Spetsnaz commander and deputy chief of the 41 Army in Novosibirsk. This appears confirmed by a spokesperson of the Russian Paratroopers Union. If confirmed, major demotivator for RU. — Christo Grozev (@christogrozev) March 3, 2022 ! Ukrajinské ozbrojené síly oznámily, že zabily genmjr. Andreje Suchoveckého, velitele Specnaz a zástupce náčelníka 41. armády v Novosibirsku. Potvrdil to zřejmě mluvčí ruského Svazu výsadkářů. Pokud se to potvrdí, bude to pro RU velká demotivace. ! Ukrajinské ozbrojené síly oznámily, že zabily genmjr. Andreje Suchoveckého, velitele Specnaz a zástupce náčelníka 41. armády v Novosibirsku. Potvrdil to zřejmě mluvčí ruského Svazu výsadkářů. Pokud se to potvrdí, bude to pro RU velká demotivace.

- Některé slovenské nevládky odmítají pomáhat romským uprchlíkům z Ukrajiny: The Czech paper DenikN reports that some Slovak NGOs are refusing to look after Roma refugees from Ukraine. — Ivan Kalmar (@i_kalmar) March 3, 2022





Rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem začnou za několik hodin, uvedl poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak v internetovém příspěvku.Již dříve běloruská státní tisková agentura Belta citovala hlavního ruského vyjednavače Vladimira Medinského, který uvedl, že druhé kolo rozhovorů začne v Bělorusku ve 12:00 h GMT.

- Rusko absolutně zanedbalo údržbu svých obrněných vozidel, znamená to, že jim hnijí pneumatiky a rozpadávají se jejich části. Absolutně se v době tání nemohou odvážit v severnějších částech Ukrajiny mimo silnici, kde uvíznou. Ukrajinské armádě stačí zablokovat silnice vyhořelými zbytky ruských tanků...





This is a thread that will explain the implied poor Russian Army truck maintenance practices based on this photo of a Pantsir-S1 wheeled gun-missile system's right rear pair of tires below & the operational implications during the Ukrainian mud season.🧵



1/ pic.twitter.com/LmxW43v6gy — Trent Telenko (@TrentTelenko) March 2, 2022

Dodal však, že dialog Ruska se Západem musí být založen na vzájemném respektu, obvinil NATO ze snahy udržet si nadvládu a uvedl, že Rusko má sice hodně dobré vůle, ale nemůže dopustit, aby někdo podkopával jeho zájmy.



Moskva podle něj nedovolí, aby si Ukrajina ponechala infrastrukturu, která ohrožuje Rusko. Moskva rovněž nemůže tolerovat to, co označil za vojenskou hrozbu ze strany Ukrajiny, řekl a dodal, že je přesvědčen, že Rusko má vůči Ukrajině pravdu.



Rusko se necítí být politicky izolováno a otázku, jak bude Ukrajina žít, by měl definovat její lid, dodal.

Blok se rovněž připravuje pro případ ruské odvety, včetně diverzifikace dodávek energie do bloku, uvedla agentura Reuters."Naším cílem je omezit schopnost Kremlu vést válku proti svým sousedům," uvedla von der Leyenová po setkání s rumunským prezidentem Klausem Iohannisem."Musíme se stát nezávislými na ruském plynu, ropě a uhlí. Naše odhodlání postupovat v tomto případě je silnější než kdy jindy," dodala.Podle zprávy agentury Reuters Lavrov rovněž uvedl, že Rusko na jadernou válku nepomýšlí.V rozhovoru pro státní televizi, týden po ruské invazi na Ukrajinu, nenabídl žádné důkazy na podporu svých výroků a obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, etnického žida, že vede "společnost, kde kvete nacismus".Řekl, že nepochybuje o tom, že řešení krize na Ukrajině bude nalezeno, a že se chystá nové kolo rozhovorů mezi ukrajinskými a ruskými představiteli.Jeden z pracovníků ukrajinského velvyslanectví sdělil agentuře BenarNews, že se na něj osobně obrátilo 40 lidí s dotazem na cestu do země, zatímco ve středu telefonovalo až 100 lidí, kteří projevili zájem.Velvyslanectví zveřejnilo výzvu Volodymyra Zelenského, aby "přátelé míru a demokracie" pomohli Ukrajině v boji proti Rusku. V prohlášení, které zveřejnilo na své stránce na Facebooku, se uvádí: "Neexistuje větší příspěvek, který byste mohli poskytnout v zájmu míru."Toto oznámení údajně zasáhlo Thajce, kteří se účastnili prodemokratických protestů, jež vyvrcholily v roce 2020. .Vyzývají k mezinárodnímu bojkotu vědeckých akcí uvnitř Ruska a tvrdí, že by ruským vědcům měl být zakázán přístup do databází. Petici podepsalo více než 3 000 vědců.Dmytro Čumačenko, docent na národní letecké a kosmické univerzitě ve městě Charkov, které je nyní pod ruským útokem, sdílel petici a požádal své západní kolegy, aby ji podepsali.a to v souvislosti s pozorováním konvoje ruských válečných lodí a varováním USA, že k výsadku, jehož cílem bude Oděsa, by mohlo dojít již ve čtvrtek.Obyvatelé města ve čtvrtek informovali o výrazném nárůstu ruských náletů ve středu, kdy se objevily záběry pláží v blízkosti města, které byly pokryty minami, a o přípravě dalších obranných opatření.Obavy z okolí možného obojživelného výsadku zaměřeného na Oděsu se ve čtvrtek vystupňovaly po záběrech ruského námořního konvoje, na nichž bylo vidět nejméně osm lodí u pobřeží.Zdá se, že konvoj zahrnuje několik velkých vyloďovacích lodí třídy Ropucha o výtlaku 4 080 tun a podpůrná plavidla.Stanice, která byla jedním z předních zpravodajských a publicistických kanálů v Rusku, byla zablokována dva dny dříve, uvedla agentura Reuters."Správní rada Echa Moskvy většinou hlasů rozhodla o likvidaci rozhlasového kanálu a webových stránek Echa Moskvy," uvedl šéfredaktor Echa Moskvy Alexej Venediktov v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.Tento krok přišel poté, co generální prokuratura tento týden požadovala omezení přístupu k rozhlasu Echo Moskvy a k TV Rain kvůli jejich informování o konfliktu.Prokuratura uvedla, že k tomuto kroku ji přimělo "cílené a systematické zveřejňování ... informací vyzývajících k extremistickým aktivitám, násilí a záměrně nepravdivých informací o akcích ruských sil v rámci speciální operace" na Ukrajině na jejich internetových stránkách.Mluvčí ministerstva zahraničí Wang Wenbin rovněž zopakoval obvinění Číny, že Washington vyprovokoval válku tím, že nevyloučil členství Ukrajiny v NATO, uvedla agentura Associated Press.. Mariupolská městská rada uvedla, že Rusko neustále a záměrně ostřeluje kritickou civilní infrastrukturu v jihoukrajinském přístavu, čímž ji nechává bez vody, topení a elektřiny a znemožňuje přivážení zásob nebo evakuaci lidí."Narušují dodávky potravin, staví nás do blokády jako ve starém Leningradu," uvedla rada v prohlášení, o němž informovala agentura Reuters."Záměrně už sedm dní ničí kritickou infrastrukturu města, která zajišťuje život. Nemáme světlo, vodu ani teplo.""Jsme ničeni jako národ. Je to genocida ukrajinského lidu," uvedla.