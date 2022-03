Ruská armáda zničila budovu slovinského konzulátu v Charkově

3. 3. 2022

Žal smo bili obveščeni, da je bil v enem izmed vojaških napadov na mesto Harkov uničen tudi konzulat Republike Slovenije 🇸🇮 v Ukrajini 🇺🇦. Obsojamo to nezaslišno dejanje Ruske federacije in agresijo nad Ukrajino.

#WeStandWithUkraine pic.twitter.com/ncSlXIPOFE — MFA Slovenia (@MZZRS) March 1, 2022

Ministerstvo zahraničních věcí Slovinska uvedlo, že budova, v níž sídlí slovinský konzulát v ukrajinském Charkově, byla zničena při úterním útoku ruské armády. Ministerstvo odsoudilo tento čin i ruskou agresi na Ukrajině jako takovou. Zaměstnanci konzulátu nebyli zraněni.



"Byli jsme informováni, že konzulát Republiky Slovinsko na Ukrajině byl zničen při jednom z vojenských útoků na město Charkov. Odsuzujeme tento nehorázný čin Ruské federace a agresi proti Ukrajině," uvedlo ministerstvo.







Na zprávu reagoval i premiér Janez Janša, který na Twitteru uvedl, že "stejný přístup jsme zažili před 30 lety od jugoslávské komunistické armády. Nefungovalo to, pane Putine. Nebude to fungovat ani dnes na Ukrajině. Nemůžete porazit jednotný a statečný národ."



Janša také uvedl, že "zkoumáme dohody podepsané s Ruskou federací a vypovíme všechny, které se týkají obranné, bezpečnostní a politické sféry spolupráce".



"Velká část světa dělá totéž. Vyzýváme ruský lid, aby si zvolil vůdce, který nebude ohrožovat své sousedy a svět," dodal premiér.



Ministr obrany uvedl, že útok byl "nepřípustným aktem agrese, který jen ukazuje, jak nekompromisní je ruský útok na Ukrajinu".



Na Twitteru reagovala také předsedkyně opozičních sociálních demokratů (SD) a europoslankyně Tanja Fajonová, která důrazně odsoudila "pokračování Putinovy barbarské agrese proti Ukrajině! Neslýchané."



Zaměstnanci konzulátu, který vede generální konzul Anatolij Bondarenko, nebyli při útoku zraněni.



Stalo se tak poté, co vedoucí delegace EU na Ukrajině Matti Maasikas útok zaznamenal na Twitteru a uvedl, že "slovinský konzulát v Charkově byl zničen také jako 'vedlejší diplomatická škoda'".



Konzulát se nachází na náměstí Svobody, které se stalo terčem ruského raketového útoku, při němž podle BBC zahynulo nejméně deset lidí a 35 bylo zraněno.

