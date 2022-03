Šíření Putinovy propagandy stojí lidské životy

3. 3. 2022

čas čtení 7 minut

Ano, můžeme něco udělat. Něco, co má smysl, i když je to málo. Propagandistická válka byla pro Vladimira Putina vždy klíčová. Využívá záplavy dezinformací, aby zmátl a zmátl lidi v zahraničí a posílil svou podporu doma. Kreml ví, že každá akce vyžaduje aparát ospravedlňování. Rusko nemůže pokračovat v nákladné válce bez souhlasu svých vojáků a mnoha dalších občanů, píše známý britský levicový aktivista George Monbiot.



Putinovy továrny na propagandu jsou proslulé tím, že vydávají zavádějící tvrzení, ale jejich moc je omezena jejich nedůvěryhodností. To, co mu dobře slouží, jak naznačuje studie Institutu pro výzkum kriminality a bezpečnosti Cardiffské univerzity, jsou "organické komentáře": výroky skutečných lidí, které opakují a posilují jeho propagandu. Ty jsou lajkovány nebo upvotovány jeho boty a následně reprodukovány v ruských médiích, aby vytvořily dojem, že má širokou podporu v zahraničí.





Je zřejmé, že skuteční lidé mají právo vyjadřovat své názory, jakkoli mylné. Ale vzhledem k jejich užitečnosti pro ruskou dezinformační mašinérii se domnívám, že máme povinnost vyvracet a zpochybňovat zavádějící zdůvodnění. Tím bychom mohli svým velmi malým způsobem pomoci odporu na Ukrajině.



To mě staví do obtížné situace, přiznává autor. Mezi nejhorší šiřitele kremelské propagandy ve Spojeném království patří lidé, s nimiž jsem v minulosti sdílel platformy a uzavíral spojenectví. Chmurnou pravdou je, že část "antiimperialistické" levice už léta recykluje a posiluje Putinovy lži. Tento segment není v žádném případě reprezentativní: mnoho dalších levičáků důsledně a neústupně odsuzuje ruský imperialismus, stejně jako právem odsuzují imperialismus USA a Velké Británie. Myslím si však, že je důležitý.



Koncem loňského roku spisovatel a filmař John Pilger prohlásil, že "to byly USA, které v roce 2014 svrhly zvolenou vládu na Ukrajině a umožnily NATO napochodovat až k západní hranici Ruska". Jedná se o standardní kremelskou lež, která revoluci odmítá jako americký puč. Ukrajina samozřejmě není členem NATO.



Podle mého názoru je pobuřující, že Pilger tvrdí, že v den invaze "Putin údajně nabídl mír, pokud Ukrajina přijme neutralitu a odmítne zbraně NATO". Je těžké si představit, jak by se Putinův požadavek na kapitulaci dal vykládat jako skutečná mírová nabídka. Když se ruské tanky valily přes hranice, Pilger nás žádal, abychom si "představili strategickou enklávu Britů, Francouzů, Němců nebo Američanů, kteří jsou osm let násilně obléháni - ostřelováni a terorizováni". Zdálo se, že to opakuje Putinův projev z předchozího večera: "Cílem této operace je ochránit lidi, kteří již osm let čelí ponižování a genocidě páchané kyjevským režimem". BBC uvádí, že Pilgerova tvrzení byla široce sdílena účty šířícími ruskou propagandu.



Dopis koalice Stop the War z 18. února, podepsaný mnoha skvělými a významnými lidmi, považuji za podivně nevyvážený. Uvádí se v něm, že koalice "je proti jakékoli válce kvůli Ukrajině", ale o ruské agresi neříká nic. Zdálo se, že obviňuje pouze NATO a britskou vládu, a vyzvala "celé protiválečné hnutí, aby se sjednotilo na základě zpochybnění agresivních postojů britské vlády a zaměřilo svou kampaň především na tento cíl".



Koalice nedávno vytvořila mapu, na níž je Krym po své nezákonné anexi zobrazen jako součást Ruska. Její místopředseda Andrew Murray prohlásil, že je to prý mýtus, že Ukrajina chce mír. Reprodukoval také klasickou kremelskou nepravdu: že na Ukrajině "byla ruština vykázána z veřejné sféry". Fiona Edwardsová, členka řídícího výboru koalice, trvala na tom, že "agresor je NATO. nikoli Rusko".





Existuje silný argument, že NATO mělo být rozpuštěno na konci studené války. Ale zatímco se zdá, že Putinův pocit ohrožení byl zesílen rozšiřováním NATO a plíživým rozšiřováním misí, rozšiřování NATO bylo částečně poháněno také Putinovou bojovností. Opravdu máme věřit tomu, že Estonsko a Lotyšsko vstoupily do NATO proto, že chtěly zaútočit na Rusko? Naopak, je to proto, že se obávají napadení. I když růst NATO pravděpodobně přispěl ke krizi, je směšné tvrdit, že Rusko není agresorem.



Bývalý labouristický poslanec Chris Williamson jde ještě dál. Když se minulý čtvrtek Putinovy tanky převalily přes hranice, charakterizoval ukrajinskou vládu jako "zkorumpovaný režim podporovaný neonacisty", což je klasická kremelská pomluva. Deník Morning Star, abychom uvedli jeden z mnoha podobných příkladů, lživě označuje vládu Volodymyra Zelenského za "fašistickou vládu".





Jakkoli je tato propaganda škodlivá, levicová podpora jiného Putinova projektu má ještě závažnější důsledky. Od té doby, co Rusko v roce 2015 začalo vojensky podporovat režim Bašára Asada v Sýrii, "antiimperialisté" v západních zemích vědomě či nevědomky pomáhají zamlžovat některá z nejhorších zvěrstev na světě. Pilger, zesnulý Robert Fisk a proslulý novinář Seymour Hersh pomáhali zpochybňovat dobře doložené zprávy o Asadově použití chemických zbraní.



Jak vysvětlil Peter Tatchell v deníku Independent, koalice Stop the War zaujala ke konfliktu podivně jednostranný přístup a zaměřila svůj hněv na USA, ačkoli velkou většinu zvěrstev spáchala Asadova vláda a její ruští podporovatelé. Skupina profesorů na britských univerzitách, která si říká Pracovní skupina pro Sýrii, propagandu a média, pomáhá šířit mimořádně nebezpečná a nepodložená tvrzení o Bílých přilbách: záchranné jednotce, která vytahuje lidi z trosek po leteckých úderech v Sýrii. Jeden z členů pracovní skupiny, profesor genetiky na Edinburské univerzitě Paul McKeigue, vyslovil domněnku, že Bílé přilby mohly zinscenovat "řízené masakry", které se možná týkaly zajatců "zabitých v nějaké improvizované plynové komoře", jejichž těla pak rozprostřeli po zemi. Takové konspirační teorie považuji za jakýsi levicový QAnon.



McKeigue také vyšetřovateli vydávajícímu se za důstojníka ruské rozvědky, s nímž si myslel, že spolupracuje, prozradil, že udržoval styky s pracovníky ruského velvyslanectví ve Spojeném království i v Nizozemsku.



Falešné informace o Sýrii jsou také hojně šířeny kremelskými boty a používány k ospravedlnění Asadových útoků. Je pravděpodobné, že to má reálné dopady, protože to bagatelizuje zvěrstva režimu. Neopatrné řeči stojí životy.



Skutečný antiimperialismus znamená postavit se nejen proti západnímu imperialismu, jakkoli je to zásadní. Znamená to postavit se proti veškerému imperialismu, ať už západnímu, ruskému, čínskému nebo jinému. Jde o odpor proti všem agresivním válkám bez ohledu na to, kdo je vede. Znamená to odolat pokušení věřit, že nepřítel tvého nepřítele musí být tvým přítelem.



Zdroj v angličtině ZDE



