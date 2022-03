Monetove dievča

3. 3. 2022 / Soňa Svobodová

Příroda, je jedním z nejnádhernějších inspiračních zdrojů, kterým se ve své výtvarné tvorbě nechává vést světově uznávaná slovenská malířka. I přesto, že její začátky byly velmi těžké, nevzdala se a vytrvala. A tak není divu, že se její obrazy v současné době, těší velkému obdivu nejen v její rodné domovině, ale třeba i v soukromých sbírkách milovníků výtvarného umění ve Francii, Rakousku, Itálii, Anglii, USA i Austrálii, Darina Vanková. Paní Vanková, jak jsem již v úvodu zmínila, prošla jste mnoha těžkými zkouškami. Co vám dodávalo sílu vytrvat – byla to vaše víra v úspěch?

…..Za najväčší úspech považujem, že sa živím len maľovaním. Trávim svoj čas ako chcem, samozrejme musím urobiť denne tisíc vecí potrebných, kým sadnem k plátnu,ale potom si idem svojím tempom, čo v minulosti tak nebolo. Nikdy nečakajte obdivné slová doma a asi to je tou najväčšou hnacou silou. Často som počúvala, že sa umením živiť nedá,,,,dá a skvele ale chce to veľa vytrvalosti a stretnúť tých správnych ľudí, ktorí vám na tej ceste pomôžu,,,,mne zopár takých do cesty vošlo a zmenili mi osud.

A mohla byste někoho z nich jmenovat?

...menovať asi nie, je ich veľmi veľa. Sú to pre mňa vzácni ľudia.

Vaše obrazy, které tvoříte pouze olejovými barvami jsou nádherně propracované do nejjemnějších detailů a odstínů. Mícháte si i své vlastní barevné nuance?

….Ano na palete či rovno na plátne. Olejové obrazy sa vrstvia, na jednom podklade mám niekedy aj päť vrstiev, kým nedocielim podklad aký sa mi páči.

Kromě talentu jste obdařena i darem trpělivosti, neboť dokážete přenést živou přírodu na živoucí obraz, z něhož plyne svěží vzduch, který voní potřebností přírody v životě člověka, což musí být pro vás po časové stránce velmi náročné..?

….krásne ste to vystihla, ano s časom bojujem úplne najviac a hlavne v zimnom období. Pretože k svojej práci potrebujem slnko a dobré svetlo. Trpezlivost a precíznosť sú vlastnosti, potrebné k mojej malbe. Občas keď sa mi zákazky nakopia, nedostanem sa von aj mesiac.

Z vaší rozsáhlé obrazové tvorby vybírám: Babičkina záhrada, Letná lúka, Zelené stromy, Šalvia, Rose, Slnečnice, Zlaté pivonky, Tradescantia, Zafirové nebo, Maky. Co obraz to skvost, takže vlastně malujete tak, jak to cítíte skrze přírodu a Boha. Souhlasíte se mnou?

Asi mi pomáhajú nejaké tajomné sily, ale skôr si myslím, že to mám vydreté. Kým si iní užívajú krásneho počasia vonku, ja pracujem…To veľa ľudí netuší, koľko času to zaberá. A predchádza tomu veľa premýšlania, vymýšľania, kým to prenesiem na plátno.

Když obraz takto promyslíte, malujete ho rovnou načisto nebo si uděláte nejdříve jeho náčrtek?

...nie malujem rovno štetcom, kreslím, rysujem napríklad keď som malovala hrad či kaštieľ. Maľovala som i erby a tam je nutná presnosť.

V jednom ze svých rozhovorů jste se zmínila, že obdivujete Clauda Moneta a jeho lekníny, které jste měla možnost zhlédnout v Musée de ľ Orangerie. Už se vám podařilo namalovat vaší louku ve velikosti jeho leknínů?

….Tam dokážete sedieť hodiny a len tak pozerať….náročné na čas a aj fyzicky, snáď naberiem na to sily niečo také zrealizovať.

Ze svého ateliéru máte výhled na hory. Je tento jedinečný výhled vaší stálou inspirací?

Skôr len krásny pohľad, inšpirácie a nápady prichádzajú v procese tvorby.

Milujete přírodu, louky, květiny a venkovská rána. Jsou ještě v dnešní době spojená i s kokrháním kohoutů?

…Mňa budí v lete páv. Jeho spev milujem ale nie o 4tej ráno :))) Som nimi očarená a tak som si ich zakomponovala na moje obrazy. Neskôr som zistila, že nie som sama, lebo sa mi všetky hneď predali a opakovane maľujem na želanie podobné. Milujeme ich ako Jakubiskove rozprávky, kde symboly páva často použil.

Ano. Páv je odjakživa symbolem krásy, vznešenosti a nesmrtelnosti. A také se říká, že oči na jeho chvostu symbolizují dobré konce, čehož je váš úspěch důkazem…

...ano, je to možné, ani som nad tým tak neuvažovala ale niečo na tom bude.

Jak jste sama zmínila, nad svými obrazy velmi přemýšlíte. Pohltilo vás někdy toto přemýšlení tak, že jste nevnímala okolí?

….Vždy musím vypnúť okolitý svet a všetko čo sa deje, a plne sa sústrediť na to čo robím. Som rada len sama so sebou, prácu o samote milujem.

Svá díla vystavujete nejen v rodné vlasti, ale i v Česku, ve Vídni, v Benátkách, v Londýně a pařížském Louvru, kde jste měla možnost vystavovat kousek od děl Leonarda da Vinciho. Jaký to byl pro vás pocit?

...To miesto je magické a pocit neopísateľný. Najviac ma dostalo, koľko ľudí prišlo na výstavu (štvrť miliona predaných lístkov). V Carrousel du Louvre je výstavná plocha pre súčasných umelcov a dostať sa tam bolo náročné .

Musela jste absolvovat nějaká výběrová řízení?

…Pan galerista z rakúskeho zámku, kde má galériu, si vyberal z umelcov ktorých chce zastupovať. Náročné je vystavovať za hranicami predovšetkým logisticky, pretože nutné je vybaviť, naplánovať, doručiť tam diela…, je to hlavne finančne náročné.

Ale to není zcela vše. Během svého rezidenčního pobytu v Benátkách v aristokratickém paláci Ca Zanardi jste byla v obklopení obrazů, starožitného nábytku, křišťálových lustrů a mnoha dalších skvostů. Inspirovalo vás toto sídlo novými tvůrčími náměty?

…krásny palác sme mali len pre seba, umelci z uk, usa a fr. Keďže milujem hrady, zámky a kaštiele, bola som tam ako doma. V zimnom období trochu mramorový chlad, no kľud od turistov. Namaľované diela zostali navždy v paláci,,,kým ich voda neodplaví.

Máte nějaký malířský sen, který byste ráda zhmotnila na svém dalším obraze?

…snov a plánov mám veľa, až dozrie ten správny čas, namaľujem si svoje sny. Tvorivý človek ako ja, má viac nápadov ako stihne v jednom živote zrealizovať.

Zůstanete věrná olejomalbě nebo budete zkoušet i další výtvarné techniky?

…trvalo mi roky a tisíce hodín kým som si vycibrila techniku a každým dňom som viac presvedčená, že to bola tá správna voľba. Živosť, reálnosť, stálosť a trvácnosť ničým iným nedocielite a životnosť 500 rokov. Na moje obrazy môže i pršať :)))

Když by vás nějaký potenciální zájemce oslovil s tím, že by si přál, abyste mu namalovala jeho námět, který by vám předal, je to možné?

…Robím to často-maľujem na želanie,,,,no vždy svojim štýlom aj keď to viac zabíja slobodu a voľnosť v tvorení.

Máte známeho předka, pilota spitfiru, který byl během druhé světové války v britském Královském letectvu RAF, kde také padl a je pohřben v Brookwoodu A.Vanko. Zajímáte se o toto téma umělecky?

…Už dlhšie sa pohrávam s myšlienkou namaľovať si celý jeho príbeh a strastiplnú cestu cez Orient , ktorú absolvoval, kým sa dostal k britským letcom. No to je extra náročné na čas a zaslúži si to väčšie prípravy.

Děkuji za rozhovor.

Tiež, ďakujem..

